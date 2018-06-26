Звездный лорд очаровал дочь Терминатора

СЕГОДНЯ 17:13 2018-06-26T17:40:39+03:00

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Прошел почти год с того момента, как Крис Пратт и Анна Фэрис объявили о разводе, как звезда фильма «Стражи Галактики» нашел новую любовь. И это, никто иная, как дочь самого Шварценеггера – Кэтрин. Пара старается не афишировать свои отношения, однако, папарацци все-таки удалось подловить влюбленных во время романтического пикника в одном из парков Лос-Анджелеса. Судя по тому, с какой нежностью актер и лайфстайл-блогер смотрели друг на друга, между ними уже что-то больше, чем просто встреча друзей.

Крис Пратт и Анна Фэрис в августе 2017 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, развод Криса Пратта и Анны Фэрис в августе прошлого года стал неожиданностью для многих. Пара казалась идеальной, тем более, Крис и Анна обожали своего сына и трудно было представить, что они готовы рассказать ему о том, что расстаются. Причины разрыва назывались разными, но основной оказалось – несовпадение жизненных приоритетов.

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Анна хотела большую семью, а значит, родить еще детей, а Крис продолжать делать карьеру. Тем более, что после роли Звездного лорда в «Стражей Галактики» и «Мстителях» на него обрушилась настоящая слава.

katherineschwarzenegger NYC HERE I COME

katherineschwarzenegger Gloomy days in LA make me miss the warmer days and the little kisses from the sun.