2018-06-26T17:40:39+03:00
Звезды

Звездный лорд очаровал дочь Терминатора

Крис Пратт закрутил роман с Кэтрин Шварценеггер
Ольга АНТОНОВА
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Крис Пратт завел роман с дочкой Арнольда Шварценеггера.Крис Пратт завел роман с дочкой Арнольда Шварценеггера.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Прошел почти год с того момента, как Крис Пратт и Анна Фэрис объявили о разводе, как звезда фильма «Стражи Галактики» нашел новую любовь. И это, никто иная, как дочь самого Шварценеггера – Кэтрин. Пара старается не афишировать свои отношения, однако, папарацци все-таки удалось подловить влюбленных во время романтического пикника в одном из парков Лос-Анджелеса. Судя по тому, с какой нежностью актер и лайфстайл-блогер смотрели друг на друга, между ними уже что-то больше, чем просто встреча друзей.

Крис Пратт и Анна Фэрис в августе 2017 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крис Пратт и Анна Фэрис в августе 2017 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, развод Криса Пратта и Анны Фэрис в августе прошлого года стал неожиданностью для многих. Пара казалась идеальной, тем более, Крис и Анна обожали своего сына и трудно было представить, что они готовы рассказать ему о том, что расстаются. Причины разрыва назывались разными, но основной оказалось – несовпадение жизненных приоритетов.

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Анна хотела большую семью, а значит, родить еще детей, а Крис продолжать делать карьеру. Тем более, что после роли Звездного лорда в «Стражей Галактики» и «Мстителях» на него обрушилась настоящая слава.

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