Не был в Керчи? Сиди и молчи

СЕГОДНЯ 18:07 2018-06-26T18:37:11+03:00

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Впереди июль и август - «высокий» сезон отпусков в России. Перед началом массовой миграции наших соотечественников на черноморские берега, «Комсомольская правда» попросила журналистов своих крымской и краснодарской редакций выбрать несколько неочевидных, но набирающих популярность мест. Специально для тех, кто уже вдоль и поперек исходил Ялту, Сочи и Севастополь, и теперь ищет новых впечатлений.

КРЫМ

Керчь

Грузовой порт и город-герой никогда не пользовался особой популярностью у туристов. Это был, скорее, один из промышленных центров полуострова. Но с открытием Крымского моста ситуация с гостями города начала меняться. Уже в первый месяц после открытия моста число туристов в городе увеличилось примерно на треть. Керчь стала своего рода воротами в Крым для многочисленных автопутешественников со всей России.

Для тех, кто останавливается здесь на несколько дней, Керчь может предложить достаточно плотную экскурсионную программу. Среди обязательных достопримечательностей - гора Митридат, названной так в честь правителя древнего Боспорского царства, и Аджимушкайские каменоломни, где в годы Великой Отечественной войны прятались не успевшие эвакуироваться жители города. Главная набережная Керчи пока выглядит не слишком привлекательно, а вот центральный пляж уже радует чистым песочком, водными аттракционами и все необходимой для полноценного отдыха инфраструктурой.

Коса Беляус

Это райское местечко в 30 километрах к западу от Евпатории часто называют «Крымскими Мальдивами». Главные здешние особенности - мелкий белый песок, чистейшее и прозрачнейшее море… и очень малое число туристов. Приезжая сюда, кажется, что находишься вдали от цивилизации на заморском уединенном острове. Никаких надоедливых разносчиков пахлавы, рыбы и пива. Длина береговой линии 10 километров!

Единственное отличие от Мальдив - отсутствие пальм. Но фотографии все равно получаются изумительные.

По Крымскому мосту уже проехало более полумиллиона автомобилей.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Скала «Дива» и поселок Симеиз

Уставшие от шумной Ялты туристы предпочитают уединенные, живописные поселки южного берега. Один из таких - Симеиз находится в 22 километрах от курортной столицы республики. Популярным поселок стал благодаря скале «Дива», которая стала новой визитной карточкой полуострова. Скала находится в Черном море, высота ее 51 метр. Прошлым летом, несмотря на санкции, здесь проходил международный чемпионат мира по клифф-дайвингу - прыжкам в воду со скалы.

Кстати, именно Симеиз для отдыха в этом году выбрали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его жена - олимпийская чемпиона по фигурному катанию Татьяна Навка.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Атамань

Старательно воссозданная казачья станица стала куда более популярной с момента открытия Крымского моста, поскольку находится как раз по пути. Зная весь колорит и шарм этно-поселения, мимо нее сложно проехать. Что из себя представляет Атамань? Это музей под открытым небом, построенный в натуральную величину на 60 гектарах. Хаты-мазанки, камышовые плетени, огородики да колодцы. В домишках старинная утварь. Реквизит собирали со всей Кубани. Они отражают быт и уклад жизни казачьих семей в XVIII-XX веке. Каждая хата отображает отдельный промысел: гончара, сапожника, цирюльника, хат простых казаков, атамана, старосты. Есть школа, пожарный, мельница, церковный приход.

«Античная тропа» у Новороссийска

Новый туристический маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства» включает в себя 17 городов, который располагаются на территории Ростовской области, Крыма и Краснодарского края. Это бывшие греческие населенные пункты на северном побережье Черного моря: Торик (Геленджик), Горгиппия (Анапа), Бата (Новороссийск), Гермонасса (Тамань). Одним из самых колоритных мест маршрута является Античная тропа у Новороссийска - 15-километровая полоса леса между озером Абрау и морем. Можно пойти самим, а можно с гидом. По пути обязательно осмотрите сторожевые башни Боспорского царства.

Сравнение турпотоков в Крым и в Краснодарский край.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Грязевой вулкан «Тиздар»

Находится в Темрюкском районе в окрестностях поселка с патриотическим названием За Родину. А он - на самом берегу Азовского моря.

Тиздар подпитывается грязью через центральный ствол, жерло которого опускается в недра к киммерийским породам, залегающим на глубине от 40 до 300 метров. Купающиеся в грязи люди просто физически не могут утонуть, настолько она плотная. Пытаешься плыть, но ощущаешь себя лягушкой в сметане и барахтаешься на одном месте. Помимо веселья, это еще и очень полезное занятие. В грязи полно йода, брома, бора, но нет сероводорода и других органических веществ.

После грязевой ванны можно направиться прямо в море. Все удобства здесь есть, вода теплая и чистая, а отдыхающих на Азове не в пример меньше, чем на Черном море.