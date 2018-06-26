Самая красивая болельщица сборной России: Я никогда не снималась в порнографии, если не считать Playboy

СЕГОДНЯ 18:34 2018-06-26T18:43:50+03:00

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Минута славы Натальи Немчиновой наступила, когда ее на матче Россия-Египет заметил один из фотографов информагентств. Снимок яркой блондинки в русском кокошнике и коротком топе с надписью Russia мгновенно разлетелся по соцсетям, а девушка тут же окрестили самой красивой болельщицей русской сборной. А поскольку в 2018 году о человеке можно узнать все за 20 минут, уже на следующее утро особо любопытные пробили, что девушка оказывается не просто спортсменка и модель, но и порноактриса. Отсюда, мол, и такая фотогеничность. Ну и тут же возникли вопросы: а может ли быть актриса фильмов для взрослых лицом российской сборной? Однако, сама Наталья в интервью журналистам уверенно заявляет, что это все вранье, и никогда к порноиндустрии она отношение не имела.

«Я живу в Москве последние десять лет, работаю в фитнес-клубе и по совместительству моделью. Меня выбирали девушкой года Playboy, но в порнографии я никогда не снималась, только для журнала. Да, в интернете есть мои откровенные снимки, они были слиты моим бывшим молодым человеком из мести. Я стараюсь не обращать внимания на то, что обо мне говорят», - призналась она в интервью «RT на русском».

Наталью уже окрестили самой красивой болельщицей русской сборной.Фото: REUTERS

И как многие спорсменки, Наталья обожает футбол и уже больше шести лет болеет за нашу сборную. Частенько ездит на выездные игры, вот, например, приехала 25 июня в Самару на матч Уругвай-Россия. А любимый футболист у нее Алан Дзагоев.

«Я езжу за сборной России на все крупные турниры с Евро-2012. Я патриот и болею только за сборную России. Мои друзья играют в футбол, и это подтолкнуло меня к тому, чтобы тоже заинтересоваться игрой. Ни с кем из футболистов я лично не знакома, хотя сама знаю Артёма Дзюбу, Дениса Черышева и остальных. Мне очень нравится Алан Дзагоев. Очень жаль, что он сейчас травмирован. Если он восстановится и сыграет за нас, я буду очень рада», — добавила фанатка.

Девушка посетила три матча с участием российской сборной, и постарается, прийти и на четвертый. Признается, что билеты обошлись ей очень дорого, но и такое событие как чемпионат мира в России случается не часто. Мол, на такое зрелищное мероприятие не жалко.