Где лучше лечиться: у нас или за границей?

СЕГОДНЯ 01:00 2018-06-27T01:43:08+03:00

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Футбольные фанаты со всего мира восхищаются красотой русских городов и девушек, нашему гостеприимству и другим национальным особенностям. Как ни странно, не меньшим поводом для гордости может оказаться в некоторых случаях отечественная медицина — к такому неожиданному выводу приходят россияне, побывавшие у врачей в «продвинутых» зарубежных странах.

ПРОСТУДА С ОСЛОЖНЕНИЕМ НА МОЗГ

В одной из соцсетей недавно рассказала шокирующую историю москвичка Зоя З. Девушка простудилась, будучи в Лондоне, потом разболелось ухо. «Отит, вот антибиотики, приходите через шесть недель, если не станет лучше» - доброжелательно наставлял частный доктор, третий по счету врач за две недели», - пишет Зоя. Врачи не придали особого значения жалобам, что голова болит круглосуточно, а отек из-за уха уже стал расползаться по шее: успокоили, мол, организм так борется с инфекцией. Пациентка все же засомневалась и, не дождавшись другого лечения, рванула в Москву.

«Звоните, чтобы привезли вещи — отпустить вас не можем», - через 5 минут осмотра сказал ей российский доктор. Оказалось, что у девушки тяжелый диагноз, серьезно угрожающий мозгу, началось разрушение костной структуры и омертвение ткани. Гной заполнил сосцевидный отросток височной кости, все соседние полости и распирал голову и шею. После сложнейших операций, удаления поврежденных нервов, кости и дренажа в черепе (то есть установки трубки для откачивания гноя) пациентку удалось спасти. И хотя вкус, слух, чувствительность части головы и шеи, работа вестибулярного аппарата сильно нарушились, «все это мелочи по сравнению с тем, что я хожу и дышу», написала Зоя.

ПОЛИКЛИНИК НЕТ

Справедливости ради отметим, что Зое посчастливилось попасть на прием в университетскую клиническую больницу Первого Меда (бывшая Академия им. Сеченова). Но спасают и долечивают россиян после неудачного зарубежного опыта далеко не только светила «сеченовки». «У нас был пациент, прилетевший из Европы, у него там началось с ОРВИ, а потом стал болеть лоб, мы посмотрели — оказалось, фронтит, воспалилась лобная пазуха», - рассказала «КП» врач-терапевт, эксперт международного биомедицинского холдинга «Атлас» Мария Кириллова. На родине больному провели дополнительные обследования, срочно назначили лечение, и опасных осложнений удалось избежать.

Как же лечат зарубежные медики, чем отличаются стандарты медпомощи за рубежом от наших? Колумнист «Комсомолки» Наталья Барабаш, которая долгое время живет в предместье Вены, делится личным опытом визитов к австрийским докторам:

- Прежде всего открытием стало, что в Австрии нет поликлиник. Совсем. И если ты ходишь к семейному доктору ( его семейность проявляется прежде всего в том, что он принимает у себя дома), то сдавать анализы придется ехать в лаборатории, разбросанные по району. Постояв так в очереди к врачу с температурой 39, а потом отправившись в разные концы города на УЗИ и сдачу крови, я решила с социальной медициной завязать (отметим, что Наталья предварительно обзавелась страховками — социальной на основную медпомощь и дополнительной частной. - Ред.).

В ПАЛАТЕ КАК НОМЕР-ЛЮКС, НО БЕЗ ДИАГНОЗА

- Вызвать врача на дом мне не удалось, - продолжает Наталья. - Скорая не выезжает для лечения недомоганий в виде высокого давления и «доктор, у меня что-то сдавило в груди». Показание к вызову - температура выше 39,5 градусов. Есть еще реанимобили, но тут уж точно нужно, чтобы пациент был на грани жизни и смерти.

Когда у меня стала побаливать печень и анализы подтвердили, что не все хорошо, местные доктора-профессоры прогнали меня по кругу: я побывала у четверых, но никто так и не смог поставить диагноз. Меня положили в дорогущую клинику, где кровать с прикрепленным к ней телевизором-компьютером напоминала космический корабль, официант приходил в палату уточнить меню, но диагноз доктора так и не поставили. При выписке забыли вытащить из вены канюлю для иглы, сменить повязку, а результат анализа выдали чужой.

Диагноз мне поставила врач в Москве, и прописанное ею лекарство сразу помогло. Про стоматологию не хочется и вспоминать. Моей подруге, журналистке знаменитый австрийский доктор так вставил зубы, что она не могла ни есть, ни говорить. Мне, когда прибежала с острой болью, другой стоматолог предложил удалить нерв в зубе и поставить пломбу за 2000 евро. Потом, уже в Москве, выяснилось, что зуб лечению не подлежал, и его пришлось его удалить. Представляю, как оплакивала бы я эту пломбу.

СТАНДАРТЫ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

- Если у тебя простая болезнь, которая укладывается в стандарты, то лечение за рубежом поможет, потому что стандарты местные врачи знают хорошо, - резюмирует Наталья Барабаш. - Назначенные лекарства работают как звери. Если же твой случай осложнен несколькими заболеваниями или отличается от описанного в учебниках - спасайся сам. Никто не будет париться с анализом твоих противоречивых данных. Медицина здесь - засилье узких специалистов и шаблона. Так что лечиться я теперь езжу в Москву. Наши врачи работают в нелегких условиях. Это развивает у них ум, вариантность мышления, широкий взгляд на проблемы. Так что не стоит бездумно стремиться к европейским стандартам. Хотелось бы взять лучшее: отличный медсестринский персонал, прекрасные условия в больницах, высокое качество лекарств, современное оборудование. А врачей оставить наших. Вместе с поликлиниками.

Если у тебя простая болезнь, которая укладывается в стандарты, то лечение за рубежом поможет, потому что стандарты местные врачи знают хорошо.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- У отечественной медицины на самом деле есть плюсы и минусы по сравнению с зарубежной (для сравнения мы берем прежде всего ведущие страны Европы и США. - Авт.), - говорит директор Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения Москвы Давид Мелик-Гусейнов. Весомых преимуществ эксперт выделяет минимум три.

ЭКСКЛЮЗИВ РФ - БЕСПЛАТНАЯ СКОРАЯ ДЛЯ ВСЕХ

- Недавно я был в Латинской Америке, общался с медицинским сообществом Мексики, Перу. Эти страны в рейтинге систем здравоохранения находятся в первой десятке — двадцатке, а мы, на минуточку, на 50-м месте, - рассказывает Мелик-Гусейнов. - Я спросил: как быстро у вас приезжает скорая помощь? Они говорят: в лучшем случае — через полтора часа.

В России, напомним, по правилам Скорая должна прибывать в течение 20 минут. На практике, особенно в глубинке, бывает дольше, но считать полтора часа обычным делом у нас все же никому в голову не придет. Про показания для приезда реанимобиля в продвинутой Австрии — см. выше. «У нас в стране действительно одна из самых оперативных и точно единственная в мире скорая медицинская помощь, то есть на дом или в другую точку приезжают именно врачи, - подчеркивает эксперт. - В других странах, где есть бригады экстренного вызова, они состоят вовсе не из докторов — приезжают парамедики типа сотрудников МЧС, владеющие навыками транспортировки и мер первой помощи. И выезжают они преимущественно на места ДТП, пожары и прочие ЧП. Если же людям нужно добраться до больницы из дома или офиса, то приходится либо своим ходом, либо нанимать спецтранспорт».

И еще одна эксклюзивная особенность, которую подтвердили нам эксперты по страхованию выезжающих за рубеж: Россия единственная страна в мире, где скорую помощь в случае приступа, травмы или отравления окажут абсолютно любому, будь он хоть иностранец без медстраховки, хоть лицо без гражданства и каких бы то ни было документов. «За границей при угрозе жизни экстренную медпомощь вам тоже могут оказать, но потом непременно выставят счет, скорее всего, немалый, и если не окажется медстраховки, то придется оплачивать его из своего кошелька», - говорит Давид Мелик-Гусейнов.

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ: У НАС ДОСТУПНЕЕ, ЧЕМ НА ЗАПАДЕ?

Мы привыкли к призывам о помощи и сбору средств на сложные операции детям и взрослым россиянам, которым, по словам их самих и родственников, не удается бесплатно попасть на необходимое лечение в нашей стране. Однако такие акции бывают оправданны отнюдь не всегда, говорят эксперты. Порой люди из-за недоверия, незнания о госгарантиях и попросту нежелания связываться с бюрократией даже не пытаются выяснить, есть ли на самом деле возможность получить такую медпомощь бесплатно. А она есть, и не так уж редко, уверяют специалисты по защите прав пациентов.

- В России сегодня создана одна из самых доступных моделей высокотехнологичной медпомощи (ВМП), - утверждает Давид Мелик-Гусейнов. - Речь идет о сложных дорогостоящих операциях на сердце, онкологических, эндопротезировании и т. д. Во многих странах мира этот вид помощи либо только платный, либо устанавливается порог готовности платить: когда государство или страховая компания финансирует до определенного предела, а дальше человек оплачивает самостоятельно либо подключаются благотворительные фонды. Это распространяется на большую часть медпроцедур, дорогие лекарства. У нас же, как правило, лечат до последнего, это более гуманный, человеческий подход, но и денег из-за этого хватает на меньшее количество пациентов, чем за рубежом, где лечат большее число, однако бесплатно только до определенной, более ранней стадии.

И еще один важный момент: у нас медицина в целом оперативнее, чем во многих других странах, отмечает эксперт. Скажем, люди не ждут по 3 — 5 месяцев приема эндокринолога или уролога. По закону максимальный срок ожидания медпомощи профильного врача в России 14 дней, на практике нередки задержки, но чаще они все-таки измеряются несколькими неделями, а не месяцами.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«У российских врачей не научное, а магическое мышление»

- Попасть к врачу у нас в стране нередко и вправду можно быстрее, чем на Западе; Скорая тоже может приехать быстрее (хотя, в глубинке далеко не всегда), - говорит врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, главный терапевт Ильинской больницы Ярослав Ашихмин. - Но вопрос в том, какое качество медпомощи ты получишь, посетив врача?

Особенность российских медиков в том, что у них сильно выражено… магическое мышление. Это значит, что они в первую очередь ориентируются на свой личный опыт и очень мало — на системные исследования, на основе которых строится научный подход, то есть доказательная медицина. На Западе будущим врачам с первого курса прививают, что нужно очень критично относиться к себе и своим наблюдениям. Подвох в том, что в медицине, если ты работаешь годами, глаз может замыливаться, тебе может казаться, что твой «авторский» метод, лекарства с недоказанной эффективностью как будто работают. Это входит в конфликт с доказательной медициной, но наши люди зачастую считают, что их опыт и старания важнее.

С другой стороны, если задуматься, почему наши доктора выбирают тот или иной недоказанный подход, то становится ясно: в существующих условиях это порой единственный доступный способ хоть как-то помочь пациенту. Если российский кардиореаниматолог захочет работать по передовым европейским гайдлайнам (руководствам для врачей. - Ред.), то будет биться лбом обо все, начиная с не обученных медицинских сестер, не готовых работать по западным стандартам, и заканчивая списком лекарств, которые государство закупает для стационаров.

У нас медицина в целом оперативнее, чем во многих других странах, отмечает эксперт. Скажем, люди не ждут по 3 — 5 месяцев приема эндокринолога или уролога.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Есть ли качественная медицина в России? Есть, но нужно, чтобы вам очень сильно повезло. Чтобы попался доктор, который умеет лечить болезнь. И чтобы этот доктор имел вокруг себя условия, которые позволяет ему реализовать свои знания.

В ТЕМУ

А что с качеством и эффективностью лекарств?

Считается, что у нас в стандартах лечения и в аптеках полно препаратов с недоказанной эффективностью, а попросту говоря — фуфломицинов. Контроль за качеством лекарств в России сильно страдает. А за границей, особенно в передовых странах Европы и США, как правило, пациентам назначают препараты, действие которых подтверждено серьезными независимыми клиническими испытаниями.

- Если сравнивать ситуацию с лекарственным обеспечением у нас в стране и, скажем, в США, то там количество препаратов с недоказанной эффективностью меньше, - соглашается эксперт по фармацевтическому рынку Николай Беспалов. - Но надо понимать, что далеко не все такие лекарства на самом деле фуфломицины, то есть не работают. Дело в том, что в советское время у нас в стране сформировалась своя, обособленная система разработки и проверки эффективности препаратов. Зарегистрированные тогда лекарства годами медицинской практики подтверждали свое лечебное действие, но в то время не было необходимости проходить именно тот порядок испытаний, который сегодня признан эталоном (рандомизированные контролируемые двойные слепые исследования. - Авт.). А сейчас устраивать такие испытания производителям нет смысла, поскольку это стоит огромных денег при том, что лекарства в нашей стране уже зарегистрированы на основе советских норм, которые тоже брали не с потолка.

Словом, нужно различать лекарства с доказанной неэфффективностью, то есть когда исследования точно подтвердили, что препараты не работают, и лекарства, эффективность которых не доказана по современным эталонам. Последние могут оказаться как фуфломицинами, так и вполне работающими препаратами.

В передовых зарубежных странах отличие ситуации от нашей в том, что государственная система здравоохранения, как правило, оплачивает именно лекарства с доказанной эффективностью. То есть, пациент при желании может купить хоть гомеопатию, но ее страховка не покроет. У нас в этом плане много вопросов.