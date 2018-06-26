Что скажет папа: 12-летнюю Сури Круз отправили на гей-парад торговать лимонадом

СЕГОДНЯ 02:50 2018-06-26T03:24:17+03:00

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Пока одни звездные детки в выходные загорали на пляже, катались на яхте или ходили по магазинам, скупая одежду от Dolce&Gabbana и сумки Louis Vuitton, дочь Тома Круза трудилась в поте лица. 12-летняя Сури Круз отправилась на марш в защиту секс-меньшинств, который прошел в Нью-Йорке 24 июня. Вместе с друзьями Сури торговала на гей-параде лимонадом. Наследница одного из богатейших актеров Голливуда продавала представителям ЛГБТ-сообщества прохладительные напитки по цене два доллара за стакан. По словам очевидцев, стоящая на столике пластиковая коробочка для наличных быстро наполнялась монетами и купюрами. Выходные в Нью-Йорке выдались жаркими, так что лимонад Сури пошел на ура.

- У них был небольшой стенд с лакомствами из воздушного риса в виде радуги, а также лимонад. Сури была очень милой и доброй, желала всем отличного дня и улыбалась, когда кто-то проходил мимо, - рассказал один из участников парада изданию US Magazine.

Парад в защиту секс-меньшинств состоялся в Нью-Йорке 24 июня.Фото: REUTERS

Представители ЛГБТ-сообщества прошли по центральным улицам города.Фото: REUTERS

Сури – одна из самых известных девочек планеты: неудивительно, что прохожие узнавали ее и рассказывали о необычной встрече в соцсетях.

- Только что купил лимонад у Сури Круз. Обычные нью-йоркские будни, - написал один из очевидцев.

За Сури во время парада присматривала няня. Где в это время была мама девочки, актриса Кэти Холмс, неизвестно. После развода Тома Круза и Кэти Холмс их дочь Сури живет с мамой в Нью-Йорке, на Манхэттене. С отцом девочка видится нечасто. Так что о том, что его дочку отправили торговать лимонадом на гей-параде, Том Круз, скорее всего, не знал. А вот Кэти Холмс наверняка сама посоветовала дочке пойти на марш ЛГБТ-сообщества вместе с друзьями: актриса старается прививать дочке толерантность.

В Нью-Йорке в выходные было жарко, так что лимонад Сури пошел на ура.Фото: REUTERS

Страсти на гей-параде кипели не по-детски.Фото: REUTERS

- Моя дочь очень щедрая и чувствительная девочка, - рассказывала актриса в одном из интервью. – Она всегда говорит мне: «Мама, давай отдадим мои старые игрушки тем, кто в них нуждается. Так мы всегда и поступаем».

39-летняя Кэти Холмс уже несколько лет счастлива в отношениях с темнокожим актером, звездой фильма «Джанго освобожденный» Джейми Фоксом. К слову, Фокс в свое время был лучшим другом Тома Круза, и, видимо, положил глаз на его жену еще в то время, когда супруги были вместе. Кэти и Джейми долгое время скрывали свои отношения – говорят, актрису связывал брачный контракт, по которому она в течение пяти лет после развода с Крузом не должна была выносить на публику свою личную жизнь.

Папарацци часто снимают Сури вместе с Кэти Холмс, когда мама с дочкой гуляют по Манхэттену.Фото: EAST NEWS

Расставшись с Кэти Холмс в 2012 году, Том внезапно охладел к дочери. Актер не виделся с девочкой почти три года. В 2015 году Круз переехал в Великобританию, чтобы быть поближе к своим английским друзьям-сайентологам. И напрочь забыл об отцовских обязанностях. Свой десятый день рождения Сури отмечала без отца. Но не все так плохо: летом 2016-го Круз образумился и наконец-то увиделся с дочкой. Теперь Сури регулярно прилетает к нему в Англию, в его поместье в Глостершире.

По словам Кэти, ее дочь растет очень доброй и щедрой.Фото: EAST NEWS

Сури учится в частной гимназии Avenues в Нью-Йорке, годовое обучение в которой обходится звездным родителям в 40 тысяч долларов. Зато в престижной школе обязуются дать девочке хорошее образование и воспитание. Помимо этого, дочь Тома Круза занимается большим теннисом и спортивной гимнастикой, а также берет уроки классического балета. Кэти Холмс избегает светской жизни и никогда не приводит Сури на премьеры своих фильмов и прочие мероприятия. Но девочка все равно постоянно на виду: у ее дома на Манхэттене все время дежурят папарацци, которые то и дело снимают звездную наследницу и ее маму. А вот Тома Круза вдвоем с дочкой не фотографировали уже давно: последние совместные снимки отца и дочери были сделаны, когда Сури была еще совсем маленькой.