День мирного атома приравняют с Днем космонавтики?

СЕГОДНЯ 10:40 2018-06-26T11:20:14+03:00

Депутат Госдумы Геннадий Скляр считает, что в следующем году День мирного атома будет отмечаться всей страной.

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26 июня Калужская область отметит День мирного атома. В этот день 64 года назад в Обнинске (тогда и города-то такого не существовало!) состоялся пуск первой в мире атомной электростанции, ставшей началом новой эры в энергетике. Памятную дату власти калужской области в региональном статусе впервые отметили в прошлом году. А на данный момент прорабатывают более серьезные планы: вывести праздник на федеральный уровень.

Есть ли для этого основания? «КП» попробовала разобраться...

ДВА ПУТИ

- В прошлом году соответствующее письмо уже было направлено Правительству РФ. И, насколько мне известно, предложение получило поддержку со стороны Российской Академии наук, - сообщил о перспективах придания Дню мирного атома федерального статуса депутат Госдумы от Калужской области Геннадий Скляр. - В настоящее время существуют два пути: либо этот проект будет внесен с подачи Правительства, либо с моей, как депутата Госдумы. Думаю, что к осени уже будет какой-то результат, и в следующем году День мирного атома мы будем отмечать на федеральном уровне.

Существует традиция: при посвящении в атомщики молодые люди трут бороду Курчатову.

Тем более, что речь идет не только о былых заслугах. Обнинск - первый наукоград России. Здесь располагается Физико-энергетический институт — ведущий научный центр «Росатома», университет НИЯУ МИФИ, несколько промышленных кластеров, индустриальная зона Ворсино. В настоящее время обсуждается возможность создания «Атомного Сколково». По сути дела, власти Калужской области создают в Обнинске образовательный центр мирового уровня.

- Город активно развивается: у нас проживает 115 тысяч человек, с 2013 года растем более чем на 1000 человек в год, что не очень характерно для городов России сегодня. Обнинск является центром притяжения. И не только потому что он молодой, а потому что здесь есть определенная среда, связанная с высоким уровнем образования, комфортом для жизни и возможностью найти интересную работу., - пояснил мэр Обнинска Владислав Шапша.

Например, Техническая академия Росатома готовит специалистов для всех проектов госкорпорации как в России, так и за рубежом. Сегодня здесь проходят переподготовку 500 студентов из 40 стран мира. Добавим местный филиал МИФИ и другие вузы, ряд наукоемких проектов... В результате получаем среду, которая интересная «умному» бизнесу.

- К нам будут «прилетать ласточки» со всей России, - делится перспективами «приземления» компаний из других регионов в Обнинске Геннадий Скляр. - Сюда будут возвращаться специалисты, уехавшие на Запад. И не только отечественные: приедут китайцы, итальянцы, французы.

«БАТАРЕЙКА» ДЛЯ АРКТИКИ

Один из главных научных центров Обнинска - Физико-энергетический институт им. А.Лейпунского (ГНЦ РФ — ФЭИ).

- Мы занимаемся и энергетическими атомными технологиями, и неэнергетическими: например, ядерной медициной. Эти технологии активно внедряются в нашу жизнь, - пояснила заместитель генерального директора по науке и инновационной деятельности ГНЦ РФ — ФЭИ Наталья Айрапетова. - Через три-пять лет с нашими технологиями вполне реально создать полностью автономный атомный источник энергии для сложных регионов, например, для крайнего севера. К примеру, сейчас в Арктику заводится огромное количество дизельного топлива, а мы способны создать установку 10-100 кВт, которую практически не придется обслуживать.

Заместитель гендиректора по науке и инновациям ГНЦ РФ — ФЭИ Наталья Айрапетова обратила внимание, что многие разработки института используются населением.

Спрос на автономный атомный источник энергии есть в России. Росатом активно продвигает научные проекты за рубежом.

- Сейчас мы занимаемся интереснейшим проектом. Подписано соглашение и есть контракт о строительстве в Боливии центра ядерной науки и технологии. Мы работаем со странами, которые только хотят вступить на путь ядерной энергетики, но у которых нет еще технологий и специалистов, - пояснила эксперт.

Центр должен заработать в начале 2020-х годов. Строительство таких центров - первый шаг на пути к АЭС. Российские специалисты совместно с «Росатомом» не только построят сам центр и заполнят его оборудованием, но также подготовят весь персонал и напишут им научную программу.

- Там будут технологии, связанные с ядерной медициной, ядерной физикой, стерилизации сельхозпродукции. И это будет не единственный центр, у нас целая очередь из таких стран, - заключила Наталья Айрапетова.

«С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»

Как вы уже понимаете, Обнинск — не просто наукоград. Наука пришла в это место намного раньше, чем появился сам город.

Справа заглушенный реактор первой в мире АЭС

Первую в мире атомную электростанцию было поручено создать разработчику ядерной бомбы Игорю Курчатову. В 1951 году в Лаборатории «В» (так назывался когда-то Физико-энергетический институт им. А.Лейпунского) территории началось строительство здания атомной станции. На строительство не имевшей аналогов АЭС ушло всего три года. Начались работы в Калужской области в 1952 году, а к лету 1954-го в бывшей деревне Пяткино (нынешний город Обнинск) водоохлаждаемый графито-урановый реактор АМ-1 подал пар на 5-мегаваттную турбину. Участников исторического события академик Курчатов поздравил в шутейном тоне: «С лёгким паром!».

Среди гостей, в разное время посетивших Обнинскую АЭС, были выдающиеся ученые, политические и общественные деятели. За первые 20 лет работы Первую АЭС посетили около 60 тысяч человек, включая делегации из США.

Проработала Обнинская АЭС на 18 лет дольше запланированного срока и за 48 лет безаварийной службы ни разу не подвела своих создателей. Но в 2002 году «первую ласточку» атомной энергетики все-таки закрыли. Реактор был остановлен по экономическим соображениям, с формулировкой о научно-технической нецелесообразности дальнейшей эксплуатации, потому что поддерживать станцию в безопасном состоянии становится всё дороже. Сейчас на в стенах АЭС находится мемориальный комплекс, рассказывающий о ее истории.

Остановил реактор первой мире АЭС Лев Кочетков, который принимал участие в ее запуске в 1954 году.

Остановил реактор первой мире АЭС Лев Кочетков, который принимал участие в ее запуске в 1954 году (крайний слева).

- Мы были уже к этому готовы, поняли, что нам деваться некуда, - пояснил Лев Алексеевич, который и сегодня трудится советником гендиректора ГНЦ РФ - ФЭИ. - К тому же момент остановки был достаточно условным – нам предстояли длительные работы по выводу станции из эксплуатации. А кнопку эту красную мы и так много раз нажимали. Я вообще отказывался это делать – говорил, пусть директор нажмет или просто оператор. Но мне сказали: вы пускали станцию, вы живой еще – вот вы и нажимайте.