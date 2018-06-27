Перед Олимпиадой-80 заграничных боссов задабривали «Нивой», а гостей ЧМ-2018 дома пугали ушлыми россиянками

СЕГОДНЯ 12:30 2018-06-27T12:30:30+03:00

Мы вспомнили как проходили Олимпийские игры 1980 года в Москве и сравнили их с Чемпионатом мира по футболу, который также проходит сейчас в России Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Олимпийские игры в 1980-м бойкотировали 65 стран (включая США, Канаду, Турцию, Южную Корею, Японию, ФРГ и Китай) из-за ввода советских войск в Афганистан. В 2018-м, спустя почти сорок лет, Россия находится под прессом санкций. Но когда к тебе придираются и задираются, особенно хочется быть на высоте.

ДОРОГО-БОГАТО

В июле 1980-го Москва (и еще Ленинград, Таллин, Киев и Минск) на 16 дней превратилась в образцово-показательный город. Всюду навели лоск: новые гостиницы (самые крупные - «Космос» и огромный комплекс в Измайлово), дороги, суперсовременный терминал аэропорта Шереметьево-2 (нынче Шереметьево F)...

Спортсмены сетовали лишь на чересчур строгий режим в деревнеФото: ТАСС

В метро пустили быстрые эскалаторы и установили электронные часы, станции объявляли на русском и английском. Продублировали названия и на схемах. За 101-й километр вывезли проституток, нищих, алкоголиков, судимых, фарцовщиков – чтобы даже на глаза гостям не попадались. Про Олимпийскую деревню коренные москвичи до сих пор вспоминают с завистью: как в новенькие высотки, где жили спортсмены, после Игр заселили обычных очередников. Повезло.

Про Олимпийскую деревню коренные москвичи до сих пор вспоминают с завистьюФото: ТАСС

В магазинах появились невиданные доселе салями и сервелат, кетчуп, джем в порционных упаковках, баночное пиво, фанта… Советские люди млели: как в кино! Иностранцы поддакивали: да у вас тут все - на высшем уровне. Негатив тоже, конечно, проскакивал. Некоторые спортсмены сетовали на навязчивую слежку «людей в штатском». И на чересчур строгий режим в деревне: в 22.00 там закрывались дискотеки, кафе, после отбоя все должны были находиться в своих комнатах.

Самые колоритные фанаты - из Саудовской АравииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гости мундиаля тоже в восторге от Москвы и того, как их принимают. Мол, столица-то ваша, оказывается, совсем не угрюмая и опасная, как ее рисуют в Европе, а красивый и респектабельный город. И пиво у нас не хуже заграничного, и люди приветливые.

Иностранные болельщики на ЧМ: всем довольны и веселыФото: Михаил ФРОЛОВ

Посмотреть матчи можно практически в любом кафеФото: Михаил ФРОЛОВ

Мощный заряд позитива всем задали россияне. Две победы сборной подряд: 5:0 с Саудовской Аравией и 3:1 с Египтом – круто! «Наши таки умеют играть в футбол!» - ликовали болельщики. «Рос-си-я!» - скандировали иностранцы. Всеобщие объятия, братание, танцы, песни, селфи… И даже после провального матча с Уругваем (0:3) оптимизм не выветрился. Фанаты верят: команда Черчесова еще отыграется.

Церемония открытия мундиаля была яркой и динамичной - продлилась всего полчасаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

АВТОВАГОНЧИКИ ПРОТИВ ДВУХЭТАЖНОГО «БРОНЕПОЕЗДА»

Автозаводы страны выпустили целые серии уникальных моделей автомобилей специально для Олимпиады. Так, по олимпийской деревне спортсменов возил РАФ-3407 – автопоезд-тягач с двумя полуприцепами, оснащенными громкоговорителями и кнопками связи с водителем. Позже такие «паровозики» колесили по ВДНХ.

РАФ-3407 – автопоезд-тягач с двумя полуприцепами, оснащенными громкоговорителями и кнопками связи с водителемФото: ТАСС

Еще лестный штрих об отечественном автопроме. Руководители СССР пытались задобрить страны, поддержавшие бойкот, и перетянуть на свою сторону. К примеру, канцлеру ФРГ Гельмуту Шмидту думали подарить нашу «Ниву», которая в то времяя ценилась на уровне «Мерседесов» и БМВ». На политбюро Брежнев и Андропов обсуждали, что презент не просто роскошный, но и очень уместный, ведь супруга канцлера тоже водит машину. Спортсмены ФРГ, правда, так и не приехали на Олимпиаду.

Гости нашего мундиаля впечатлены двухэтажными поездами FIFA, похожими на бронепоездФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На последующих международных состязаниях, включая и ЧМ-2018, рулят заграничные автопроизводители-спонсоры. Гости нашего мундиаля, к примеру, впечатлены двухэтажными поездами FIFA, похожими на бронепоезд. На таких обладатели FAN ID могут ездить бесплатно.

БЕЗ ОСОБЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

Интересный факт: накануне Игр с местными ворами в законе и криминальными авторитетами лично встретился замминистра внутренних дел и зять Брежнева Юрий Чурбанов и по-хорошему предупредил: мол, чтобы никаких громких преступлений в Москве не было. Помогло. Самыми обсуждаемыми ЧП за всю Олимпиаду были дебош на дискотеке в олимпийской деревне, уличный спич итальянского туриста в защиту прав гомосексуалистов да оживление черного рынка валюты и импортных товаров.

Боди-арт - лучший наряд для жарких мундиальских деньковФото: Михаил ФРОЛОВ

Полицейские сводки с мундиаля тоже небогаты. Мелкие кражи, несколько потасовок между болельщиками… Выходка компании бразильцев, попросивших молодую москвичку повторить на камеру пошлую фразу на португальском. «Писающие швейцарцы», которые перепили пива и справляли нужду прямо возле стадиона в Ростове-на-Дону, никого не стесняясь.

За порядком на ЧМ следит полицияФото: Михаил ФРОЛОВ

ТАЛИСМАНЫ: ДУШЕВНЫЙ МИШКА И ВОЛК-МЕМ

Самым ярким впечатлением об Олимпиаде-80 многие называют трогательные моменты церемонии закрытия в «Лужниках». Как олимпийский мишка – талисман Игр - пускал слезу на огромной трибуне, а потом улетел в небо на шариках. Говорят, постановщики финального шоу поначалу хотели отправить в полет живого медведя. Однако ни один косолапый артист не прошел пробы. Тогда-то техники и придумали 6-метрового надувного мишку, а чтобы взлетал ровно, «центровали» его воздушными шарами.

Съедобные сувениры с олимпийской символикойФото: ТАСС

О судьбе резинового гиганта до сих пор ходит легенда, будто бы изнутри им рулил пилот, который погиб при падении. В реальности же мишка сам по себе дотянул до Ленинских гор (ныне Воробьевых) и там упал. Какое-то время был экспонатом ВДНХ, а потом хранился на складе, где его сгрызли крысы.

Говорят, постановщики финального шоу поначалу хотели отправить в полет живого медведя. Однако ни один косолапый артист не прошел пробыФото: GLOBAL LOOK PRESS

А вот официальный символ ЧМ-2018 - волк Забивака - задолго до открытия попал на острый язык «критиков из интернета». Симпатягу сделали мемом, «обвинив» во всех бедах нашего футбола: то он "избивает" фанатов, то из-за него игра не клеится, то стадион не строится… Ну вот за что, а?

Волк Забивака - талисман мундиаляФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ЛЕГЕНДЫ СОСТЯЗАНИЙ

На Олимпиаде у всех на слуху была всадница из Австрии Элизабет Тойрер. Ее страна бойкот не поддержала, но вот федерация конного спорта в угоду американцам в последний момент отказалась оплатить перелет спортсменки. Не на ту напали. Элизабет не только попала на Олимпиаду, еще и «золото» завоевала. Ее вместе с конем доставил на личном двухмоторном самолете друг - знаменитый гонщик и неоднократный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда.

На Олимпиаде у всех на слуху была всадница из Австрии Элизабет ТойрерФото: ТАСС

Серьезный скандал на Играх-80 спровоцировал польский прыгун с шестом Владислав Козакевич, выигравший «золото» и установивший мировой рекорд. После победного прыжка он показал неприличный жест «полруки» зрителям, которые болели за советского прыгуна Константина Волкова, а Козакевича беззастенчиво освистывали. Организаторы даже хотели лишить поляка медали, но ему удалось оправдаться: мол, вышло непроизвольно, спазм мышц. Лишь спустя много лет он признался журналистам: жест таки показал, на эмоциях. Но благодарен зрителям, которые разозлили его до рекорда.

Серьезный скандал на Играх-80 спровоцировал польский прыгун с шестом Владислав КозакевичФото: ТАСС

На ЧМ тоже была похожая история. На церемонии открытия британский певец Робби Уильямс показал средний палец прямо в камеру, исполняя RockDJ на стадионе «Лужники». Это он кому, возмутилась общественность, – россиянам? Мы ему гонорар в 115 миллионов рублей, а он нам – фак? Певец тоже выкрутился, объяснив в интервью: мол, боялся, что не уложится в оставшуюся минуту, эту самую минуту пальцем и изобразил.

Главные же герои первых дней мундиаля для нас - бомбардир Артем Дзюба и тренер сборной России Станислав Черчесов. До мундиаля россияне откровенно стебались над командой, записав в аутсайдеры. Но от ненависти до любви, как известно, один шаг. «Ты просто космос, Стас!» - перепевают теперь хит группы «Ленинград» фанаты.

Открытие ЧМ-2018 украсило выступление британской звезды Робби УильямсаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Из гостей сорвал «хайп» мексиканец Хавьер. Его картонную копию с надписью «Моя старуха меня не отпустила» полчемпионата протаскали за собой друзья. Все сочувствующие дружно постили фото бедолаги-подкаблучника в соцсетях и просили «старуху» отпустить парня на поля мирового первенства. И она таки сдалась.

ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ

Сразу несколько стран наставляли и своих спортсменов и фанатов, отправляющихся в Россию, воздерживаться от интима с россиянками. Египтян и вовсе стращали: мол, девушки там корыстные и хитрые, им не любовь нужна, а деньги. А вот аргентинцев, напротив, учили ухаживать за русскими красавицами.

В Москве был всплеск рождаемости темнокожих «детей Олимпиады-80»Фото: ТАСС

В России эта тема тоже звучала, причем на самом высоком уровне. Депутат Госдумы Тамара Плетнева напомнила соотечественницам, что беспорядочные связи на ЧМ до добра не доведут. Дескать, ухажеры уедут в свои Америки и Аргентины через пару недель, а вам потом детей в одиночку растить. И напомнила о всплеске рождаемости в Москве темнокожих «детей Олимпиады-80». Да только кого когда останавливали нравоучения, если на душе праздник, а вокруг столько молодых-горячих. Так что будет ли бэби-бум после мундиаля, узнаем в марте.