Геймеров с диагнозом в армию не возьмут

СЕГОДНЯ 19:44 2018-06-26T19:54:00+03:00

С точки зрения ВОЗ, зависимость от видеоигр считается заболеванием, когда начинает занимать основное место в жизни человека, вытесняя все остальное. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чрезмерное увлечение видеоиграми признано болезнью. Что это это значит?

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Всемирная организация здравоохранения включила зависимость от компьютерных игр в Международную классификацию болезней (МКБ-11). В категории поведенческих расстройств геймеров поместили рядом с азартными игроманами и через одну строчку от алкоголиков. Что же теперь получается — ветеранам Dota и Counter Strike в обычной армии можно уже и не служить?

Кто попадает под диагноз?

Любители Warcraft, танчиков и Sims могут быть спокойны — обычные геймеры в число больных не попадают. С точки зрения ВОЗ, зависимость от видеоигр считается заболеванием, когда начинает занимать основное место в жизни человека, вытесняя все остальное — общение, еду и бытовые нужды. Диагноз "Gaming disorder", согласно МКБ-11, ставится в случаях, когда человек:

Не контролирует игру, например, её длительность или интенсивность.

Отдает играм приоритет над другими интересами.

Продолжает играть, несмотря на негативные последствия и вред для личной, социальной, профессиональной или образовательной жизни.

Диагноз ставится, если все эти признаки наблюдаются не меньше года. Отдельные эпизодические игровые "запои" тоже считаются.

В экстренном случае диагноз могут поставить и в более сжатые сроки. Например, если из-за бесконечных рейдов человека отчислили из вуза или уволили с работы. Таких случаев десятки, а то и сотни. К примеру, в 2015 году житель Красноярска подал в суд на разработчиков Fallout 4 - из-за игровой зависимости его бросила жена, мужчину уволили с работы, у него появились проблемы со здоровьем. Суд мужчину не поддержал. Зависимость - личная проблема геймера, а не разработчиков.

К чему может привести зависимость от игр.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Почему это стало считаться болезнью?

С точки зрения организма, говорят специалисты, разницы между наркотической и игровой зависимостью действительно не так много.

- Сейчас медицинское сообщество рассматривает все зависимости, будь они химические или поведенческие, как одинаковые процессы в нашем мозгу, - рассказывает психолог Арик Сигман, член Королевского общества медицины Великобритании. - При зависимости наш организм начинает вырабатывать гормон дофамин, который заставляет нас чувствовать себя хорошо, - процесс одинаков для алкоголиков и шопоголиков, только доза дофамина разная. Но последние исследования показывают, что при игровой зависимости дофамина вырабатывается не меньше, чем при наркомании.

По сути, у заядлых геймеров не так много шансов вылечиться самостоятельно. Простое удаление игр или отказ от гаджетов могут привести к самой настоящей ломке — срывам, агрессии и бессоннице. Поэтому лечением игромании в тяжелой стадии должны заниматься врачи.

Это точно лечится?

Специальные клиники, где можно избавиться от игровой зависимости, в России есть уже сейчас. Лечить геймеров будут по полной программе.

- Сперва мы проводим диагностику общего и психического состояния человека, делаем все необходимые анализы, - рассказывают сотрудники отделения аддиктивных расстройств Санкт-Петербургского научно-исследовательского психоневрологического института имени Бехтерева. - Затем назначается терапия. Обычно мы комбинируем психотерапевтическую помощь с фармакологической (то есть медикаментозной - Ред.) поддержкой, чтобы стабилизировать поведение, нормализовать сон и скорректировать влечение к играм. Работаем и с родственниками — для них есть консультации психолога.

Всё лечение проводится в амбулаторном режиме — то есть запирать геймера в больнице никто не станет. Да и вообще никого насильно в больницу тащить не будут, лечение на добровольной основе и пока только платно.

Запишут в “психи”?

Говорить о каких-то серьезных последствиях для геймеров пока рано — новую классификацию болезней ещё предстоит утвердить на Всемирной ассамблее здравоохранения, которая пройдет в 2019 году. Вступит в силу МКБ-11 только с 1 января 2022 года.

Сегодня в России действует МКБ-10 — на неё мы перешли одними из первых, ещё в 90-х годах. Если Россия решит принять МКБ-11, то геймеров с диагнозом может ждать тот же набор ограничений, что и других людей с зависимостями. Подробности пока проходят экспертное обсуждение: у специалистов ещё нет чёткого понимания, надо ли ставить геймеров на учет в психоневрологическом диспансере, разрешать ли им носить оружие, водить автомобиль и служить в армии. Точно ясно только одно - страдающему от игровой зависимости придется пройти целый ряд проверок и экспертиз, чтобы подтвердить свой диагноз. Но вполне вероятно, что зависимость от видеоигр может войти в раздел “Психические расстройства” “Расписания болезней”, в котором перечислены все медицинские показания для предоставления отсрочки и освобождения от службы в армии.

К чему может привести зависимость от игр:

снижение зрения

быстрая утомляемость

мигрень и головные боли

повышенная раздражительность

нарушения сна

снижение иммунитета

боли в спине и проблемы с осанкой

туннельный синдром (боли в запястьях)

нарушение социальной адаптации

повышенная агрессивность