Чартерные рейсы почти перестали задерживаться: в чём подвох

СЕГОДНЯ 16:20 2018-06-26T16:31:52+03:00

С середины апреля до середины мая из 2380 чартерных рейсов были задержаны всего 4,6%. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Начну с хорошей новости. Туристы в общем-то уже и привыкли, что курортные чартеры задерживают через раз, что из турагентства накануне вылета могут прислать сообщение: мол, вы не в 7 вечера вылетаете, а в 7 утра (или наоборот). А нынче чартеры летают с точностью часов если не швейцарских, то марки “Пилот” точно!

С середины апреля до середины мая из 2380 чартерных рейсов были задержаны всего 4,6%. С середины мая до середины июня опоздали лишь 4,1% из них.

Конечно, и это немало - 155 бортов за месяц. Получается, что около 20 тысяч пассажиров куковали в залах ожидания (а в статистику попали опоздания минимум 2 часов, меньше вроде как и не задержка). Но по сравнению с прошлым летом, когда расписание на некоторых маршрутах трещало по швам, все выглядит очень радужно.

Кто опаздывает?

Майские расклады подпортили “Саратовские авиалинии”, прямо перед своим уходом с рынка они задержали 15% чартеров. Среди антигероев в мае также “Ай Флай” (8,9% чартеров опоздали).

А у многих авиакомпаний точность выше средней: “Аэрофлот” и “Победа”, например, в мае не задержали ни единого чартера, “Уральские авиалинии” вовремя не отправили лишь 2 борта из 319, “Ямал” - только один самолет из 166. Среди пунктуальных (и при этом выполняющих много курортных чартеров) также авиакомпании “Россия”, “Ред Вингс”, “Северный ветер”. У них около полутора процентов рейсом не вписались в расписание (это все данные Росавиации за май, они касаются лишь чартеров за границу. Сейчас такие рейсы есть и на российские черноморские курорты).

К чему я: если купите тур с перелетом чартерным рейсом этих авиакомпаний, есть все шансы, что отпуск не будет испорчен задержкой рейса.

Что случилось с переводчиками?

Почему перевозчики стали столь дисциплинированными? Скорее всего, сработал новый регламент Росавиации. Его приняли после многочисленных задержек рейсов и краха авиакомпании “Вим-Авиа” в 2017 году.

Напомню, что изменилось:

теперь Росавиация каждую чартерную цепочку утверждает за две недели до начала рейсов (вдобавок к допускам авиакомпании на полеты по каждому маршруту);

назначает точное время для вылета. Так что любой перенос в последний момент считается задержкой;

если авиакомпания задержала хотя бы 10% чартеров в месяц, полеты в следующем месяце ей могут и не разрешить. Как видно из майской статистики, почти все вписываются с большим запасом;

на каждые 10 самолетов должен быть один резервный, чтобы все расписание не “полетело” в случае технических проблем с одним-двумя лайнерами.

КСТАТИ

Иностранцев не потребовалось

Сейчас чартерами летают не только “пляжники”, но и футбольные болельщики - между городами, где играют матчи чемпионата мира. Многие фанаты прилетели в Россию из своих стран специальными “футбольными чартерами”.

Росавиация готова была на время чемпионата допустить иностранные авиакомпании на закрытый обычно рынок внутренних перелётов. При условии, что российские перевозчики не справятся с объемами - всё-таки футбол идёт в разгар сезона отпусков. Но пока иностранцы ни одного рейса внутри России не выполнили, хватает бортов отечественных авиакомпаний.

ЛИКБЕЗ “КП”

Чартерный рейс - перелёт, который заказывает у авиакомпании туроператор или, например, футбольная команда по арендному (чартерному) договору. Обычно чартеры запускают на популярные курорты. Причём нередко на те, куда прямых регулярных рейсов нет, только со стыковками. Полеты могут планировать как на весь сезон, так и на конкретные даты - например, только на майские праздники.

Как правило, билеты на чартер входят в состав пакетного тура. Но можно приобрести их и отдельно - сейчас уже не только у туроператоров, но и на сайтах, продающих авиабилеты.

Понять, регулярный рейс или чартер, очень просто. Если в номере рейса три цифры, он регулярный (например, SU331). Если четыре - чартерный (например, U6 3597).

Когда лучше покупать?

Больше половины (58%) путешественников готовы переплатить, лишь бы лететь не чартером, а регулярным рейсом. Во всяком случае, так они заявили в опросе Aviasales. Но когда речь пойдёт о реальной экономии, сдаётся мне, многие возьмут свои слова обратно. А вот советы экспертов Aviasales - как летать чартерами с максимальной выгодой:

Дешевле всего “горящие” билеты, за неделю до вылета или меньше. С регулярными рейсами всё наоборот: чем раньше бронируешь, тем меньше платишь. Чартеры же турфирмам выгоднее продать в комплекте с туром. А когда становится ясно, что на борту много лишних мест, их сбывают с хорошими скидками. Но да, это лотерея. Есть риск, что билетов не останется.

Больше шансов на такие дешевые “горящие” билеты на чартер в начале и в конце сезона отпусков.

СТАТИСТИКА

Больше всего чартеров летом-2018 стартует в Турцию, на втором месте черноморские курорты России (Симферополь, Сочи, Анапа), далее — Греция, Болгария, Кипр, Италия, Испания, Тунис и Черногория.

НАИВНЫЕ ВОПРОСЫ

Отвечает Татьяна Шведова, глава чартерной программы интернет-сервиса для путешественников Biletix

Почему чартеры обычно дешевле?

Туроператор выкупает у авиакомпании места «оптом» по тарифу, который намного ниже стоимости отдельного авиабилета. Для поддержания спроса у туроператоров есть возможность вычитать проценты из собственной маржи. Кстати, рейс может быть полностью чартерным, а может быть частично чартерным: это значит, что на регулярном рейсе туроператором выкуплена лишь часть («блок») мест для последующей перепродажи.

Отличаются ли права пассажиров?

На данный момент нет. Раньше авиакомпании имели право на самостоятельное решение о переносе вылета чартерных рейсов в пределах суток, это не считалось задержкой рейса. Теперь же Росавиацией приняты новые нормы, согласно которым перенос чартерного рейса, не связанного с метеоусловиями, техническими поломками, неготовностью взлетно-посадочной полосы и т. п. более чем на 2 часа приравнивается к задержке вылета. При этом авиакомпания обязана компенсировать потери пассажиру чартера в том же объеме, как и пассажирам регулярных рейсов.

Время вылета чартера могут поменять буквально за день до рейса. Как сделать такую ситуацию максимально безболезненной?

Пассажирам могу порекомендовать отслеживать статус рейса на онлайн-табло аэропорта, подписаться на онлайн- или смс-оповещения об изменениях. Если едете в аэропорт из другого города, не берите билеты впритык к рейсу - чтобы не пришлось потом их менять.

А если чартер отменили?

В таких случаях туристам обычно предлагаются альтернативные варианты перелета: в другой день либо на рейсе другой авиакомпании, иногда регулярном. Если новые даты не подходят туристу, возможна аннуляция заказа и полный возврат денег, при этом никаких доплат не взимается. Если вообще никакой замены туроператор предложить не может, туристу также возвращаются деньги.