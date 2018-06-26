Путин подписал указы о назначение своих полномочных представителей в округах

СЕГОДНЯ 16:22 2018-06-26T16:44:49+03:00

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НА УРАЛ

Полпреда в Уральском федеральном округе Игоря Холманских сменил Николай Цуканов.

53-летний Цуканов, родившийся на самом западе страны, под Калининградом, занимался боксом и учился на газо-электросварщика. Отслужив срочную и поработав вожатым в «Орленке», сделал карьеру в комсомоле. В конце 90-х получил диплом юриста, а 16 лет назад в Казанском государственном техническом университете защитил кандидатскую по теме «Цели и мотивы деятельности менеджера как факторы, влияющие на его эмоциональное выгорание». Вернувшись на родину, руководил сначала Гусевским районом, а потом — 6 лет — всей Калининградской областью (на выборах 2015-го набрал более двух третей голосов). Полтора года был полпредом президента по СЗФО, в последние полгода — помощником президента по вопросам местного самоуправления.

Доход за 2017-й — 41,2 млн рублей.

Был дважды женат, в каждом браке - по сыну.

НА КАВКАЗ

Полпреда на Северном Кавказе Олега Белавенцова сменил Александр Матовников.

52-летний генерал-майор Матовников родился в Москве. Выпускник московского погранинститута ФСБ России, 34 года назад начал службу в группе «Альфа». Принимал участие в событиях на Северном Кавказе, в Буденновске и в Беслане. С должности первого замначальника управления «А» ЦСН ФСБ был переведен в Минобороны, где стал заместителем командира Сил спецопераций (ССО) ГРУ Генштаба ВС РФ. Полгода назад получил Звезду Героя России — за действия в Сирии. Также награжден двумя орденами Мужества, орденом Александра Невского и другими высокими государственными наградами.

Данные о семейном положении и доходах в открытых источниках отсутствуют, первое «доступное» фото было сделано в декабре 2017-го при вручении золотой Звезды в Кремле.

НА ЗАПАД

Полпредом на Северо-Западе страны назначен Александр Беглов

62-летний Беглов, родившийся в Баку, уже руководил СЗФО полгода — с 25 декабря 2017-го, после ухода с этого поста Николая Цуканова. Строитель по профессии, он много лет работал в этой сфере в Питере. Участвовал в ликвидации последствий страшного землетрясения в Армении в декабре 1998 года. В 90-е был совладельцем российско-германского предприятия «Мелазель». 24 года назад защитил кандидатскую на тему «Устойчивость железобетонных элементов из плоскости изгиба», 6 лет назад — докторскую. В начале 2000-х — вице-губернатор Санкт-Петербурга, 3 месяца исполнял обязанности губернатора. Работал в администрации президента, возглавлял «Алмаз-Антей», был постпредом в Центральном федеральном округе.

Доход за 2017-й - 6,9 млн рублей.

Женат, две дочери.

В ЦЕНТР

Полпредом в Центральном федеральном округе вместо Александра Беглова назначен Игорь Щеголев.

52-летний уроженец Винницы, выпускник факультета германистики, Щеголев работал в ИТАР-ТАСС, был в президентском пуле Ельцина и пресс-секретарем Примакова. Руководил протоколом администрации президента Путина. 4 года возглавлял Минсвязи и массовых коммуникаций. Последние 6 лет был помощником президента РФ.

Доход за 2017-й - 7,1 млн рублей.

Женат, имеет сына.

НА ЮГ

В Южном федеральном округе остался Владимир Устинов.

65-летний Устинов, родившийся в Николаевске-на-Амуре, уже 10 лет является полпредом в ЮФО (был назначен еще Дмитрием Медведевым). Начинавший токарем на Кубани, Устинов дорос до Генерального прокурора России и главы Минюста. Вел такие громкие дела, как расследование терактов в Москве и Волгодонске, гибель подлодки «Курск» и захват «Норд-Оста», «дело ЮКОСа». В 2005 году стал Героем России.

Доход за 2017-й год - 11,5 млн рублей.

Женат, имеет сына и дочь.

В СИБИРЬ

В Сибирском федеральном округе полпредом остался Сергей Меняйло.

57-летний уроженец Северной-Осетии, Меняйло получил специальность инженера-штурмана в Баку, служил на Северном флоте. По окончании военно-морской академии был начштаба, а потом командиром Каспийской флотилии. Позже - командиром Новороссийской военно-морской базы в звании контр-адмирала. Участвовал в осетино-грузинском конфликте 2008 года. Был зам.командующего Черноморским флотом, губернатором Севастополя. Последние два года — полпред президента в Сибирском федеральном округе.

Доход за 2017-й — 8,3 млн рублей.

НА ВОСТОКЕ

Полпредом по Дальневосточному федеральном округу остается вице-премьер правительства Юрий Трутнев (переназначение прошло в мае 2018-го).

НА ВОЛГЕ

Полпредом по Приволжскому федеральному округу остается Михаил Бабич (в должности 6,5 лет).