2018-06-26T17:14:30+03:00
Телевизор

Ведущий Первого канала выругался матом в прямом эфире

Артем Шейнин сделал нецензурную оговорку, когда пересказывал впечатления болельщика о Чемпионате мира
Роман ГОЛОВАНОВ
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Артем Шейнин.Артем Шейнин.Фото: Первый канал
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Видимо, от ляпов п прямом эфире не застрахован никто. Всякое может случиться с ведущим: споткнулся, упал со стула, грохнулся в обморок или… случайно ругнулся матерком. Запретное слово вырвалось в прямом эфире у ведущего ток-шоу «Время покажет» Артема Шейнина. Он пересказывал эсэмэску своего друга: впечатления от Чемпионата мира в России. Словечко было на букву «д». Ну скажем – оно созвучно с «дебилизмом».

- Товарищ мой один, он был в Волгограде по своим делам, пишет мне: "Все, идиоты, с этим чемпионатом мира сразу повылазил весь наш *** . Ой! Пи-и-ип! – сказал Шейнин. Гости в студии рассмеялись.

А перед рекламой Шейнин извинился перед телезрителями за мат.

- Программа, которая идет в прямом эфире пять часов, в которой сегодня была Людмила Улицкая, обсуждают слово, которое сказал ведущий, - удивился в эфире Радио "КП" Шейнин. - Что вы от меня хотите услышать? Что я знаю такие слова? Да, знаю. Специально я его употребил? Нет. И это видно в эфире. Я пересказывал эсэмэску, которую мне прислал мой друг. И по инерции его произнес. Вот мне интересно, что все обсуждают? Я в конце эфира перед новостями извинился, что употребил это слово. И сказал, что если у людей есть мозги и совесть, то обсуждать нужно то, что сказала Улицкая в моем эфире. А не то слово, которое я сказал. Это говорит о том, что это не журналистика, а ********.

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