«Залезли в дом, но деньги не взяли»: в Подмосковье аферисты проникли в особняк вдовы Михаила Круга

СЕГОДНЯ 17:17 2018-06-26T17:32:22+03:00

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В подмосковный дом вдовы короля шансона Михаила Круга, убитого 15 лет назад в своем особняке в Твери, минувшей ночью проникли преступники. Об этом сообщила полиции сама Ирина Круг. А пресса узнала об этом ЧП от пиар-директора певицы (после смерти мужа Ирина начала сольную карьеру — Ред.) Анны Тимохиной.

— Сегодня ночью в подмосковный дом, где живет Ира с семьей, залезли через окно преступники. Просверлили в раме дырку, леской повернули ручку, — рассказывает «КП» пресс-секретарь Ирины Круг. — Преступники бродили по первому этажу дома, а потом ушли через гараж. Вполне возможно, их что-то спугнуло. Хотя Ирина с семьей спали в это время. Ира слышала в три часа ночи шаги, но она подумала, что это муж ходит (в 2006 году Ирина вышла замуж за Сергея Белоусова, 25 сентября 2013 года у них родился сын Андрей — Ред.).

Он укладывал в тот вечер сына и уснул в детской. А Сергей думал, что это Ирина ходит по первому этажу. И только с утра, когда они спустились вниз, они увидели следы преступников, открытые окна, перевернутые вещи. Вызвали полицию. Самое странное: ничего не пропало. И у соседей тоже. Видимо, преступники искали деньги и драгоценности, но не нашли. Непонятно.

— И соседи тоже не видели преступников?

— Не видели. Ира в стрессе, потому что близится дата трагедии, которая произошла с Михаилом Кругом 16 лет назад в их доме в Твери.

— Тогда же тоже лезли в дом с ограблением. Даже не знаю, что меня уберегло от беды. Даже страшно предположить, чем это могло закончиться, если бы я спустилась на первый этаж,— говорит Ирина.

— У Ирины нет личной охраны. Только охрана поселка. Но они ничего не видели! - добавляет помощница Круг. - Проснулись только, когда у одного из соседей сработала сигнализация. У Ирины сигнализация была отключена.

— Камеры не зафиксировали преступников?

— Оперативные службы занимаются изображениями с камер и пока не дают комментарии.

— А может, это футбольные болельщики чудили?

— Да нет. Все было сделано тихо, видно, что работали профессиональные жулики.

— Какие меры приняты Ириной для безопасности? Наверное, в таком доме невозможно спать спокойно…

— Поставили дом на сигнализацию. И будут выпускать на ночь собак из вольера, чтобы они бегали по участку.