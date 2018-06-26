2018-06-26T19:21:55+03:00
Звезды

Муж Елены Прокловой может остаться без крыши над головой

На прошлой неделе Мытищинский городской суд удовлетворил иск популярной актрисы к Андрею Тришину
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Елена Проклова, Андрей Тришин и их дочка Полина.Елена Проклова, Андрей Тришин и их дочка Полина.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Напомним предысторию. Три года назад Елена Проклова обескуражила своих поклонников сообщением, что разводится с третьим мужем — бизнесменом Андреем Тришиным. Их брак казался идиллией. 30 лет вместе. Дом - полная чаша в подмосковном поселке Жостово. Вместе выращивают карпов в пруду, вместе добывают дичь на охоте. Счастливые фото с трофеями. Взрослая красавица-дочь... И вот случился развод. Как стало понятно из интервью Елены, в их семье добытчиком всегда была она. Даже трактор мужу купила на заработанные деньги. Охоту всегда ненавидела и ездила «по приговору». И вообще у них с мужем разные режимы жизни, питания и даже книжки они читают разные…

Однако после развода бывшие супруги продолжали жить под одной крышей. «Мы по-прежнему живем в одном доме, хотя по контракту за мной остается большой дом, а у него - два маленьких», - пояснила актриса после того как сообщила журналистам, что несколько лет назад заключила с Тришиным брачный контракт. Муж вложил частичку души в их общий дом. Съезжать не хочет. Не выгонять же на улицу...

Однако спустя несколько месяцев после развода Проклова все-таки подала иск о разделе имущества. А еще через месяц иск забрала. Два года бывшие супруги терпели друг друга, пока у Елены нервы не выдержали. В апреле актриса снова направила иск, в котором попросила признать за ней право собственности на дом в деревне Жостово в городском округе Мытищи.

На прошлой неделе суд удовлетворил ее иск. Актриса пока отказывается комментировать эту тему.

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ПОДРОБНОСТИ

Актриса уверена, что ее супруг, бизнесмен Андрей Тришин еще встретит свою любовь

Елену и Андрея тридцать лет назад познакомил брат актрисы. Для звезды этот брак стал третьим. От первого мужа, режиссера-документалиста Виталия Мелик-Карамова, она родила дочь Арину. Второй союз – с врачом Александром Дерябиным – оказался несчастливым: при родах Проклова потеряла мальчиков-близнецов. Эта трагедия надломила актрису и брак с Дерябиным дал трещину. В союзе с Тришиным Елена тоже дважды безуспешно пыталась стать матерью, и лишь в 1994 году у них родилась дочь Полина (подробности)

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