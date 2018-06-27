В Тимирязевской академии начала работу Международная Летняя школа молодых ученых из государств СНГ

СЕГОДНЯ 00:45 2018-06-27T00:51:58+03:00

К Летней школе присоединились студенты старших курсов бакалавриата, магистранты и молодые ученые аграрных вузов России, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. Фото: timacad.ru

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Тимирязевская академия запустила новый проект, главная цель которого - популяризация высшего аграрного образования на постсоветском пространстве. В РГАУ-МСХА начала работу Международная Летняя школа для молодых ученых из государств СНГ.

В течение десяти дней, до четвертого июля, специалисты-аграрии будут участвовать в конференциях и семинарах и искать пути повышения эффективности управления природными ресурсами в сельском хозяйстве. К Летней школе присоединились студенты старших курсов бакалавриата, магистранты и молодые ученые аграрных вузов России, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.

Ведущие эксперты Тимирязевской академии, а так же приглашенные профессоры прочитают молодым коллегам доклады о новых направлениях эффективного и экологически безопасного аграрного производства с учетом обеспечения прибыльности и возврата инвестиций. Проректор по науке и инновационному развитию РГАУ-МСХА Сергей Белопухов от имени ректора академии Галины Золиной пожелал участникам Летней школы успешной работы и плодотворного общения.

Тимирязевская академия является уполномоченной организацией Содружества независимых государств по подготовке, повышению квалификации и переподготовке кадров в области аграрного образования. Главный аграрный университет России традиционно прилагает много усилий в формировании единого рынка специалистов-аграриев в СНГ и ЕАЭС.