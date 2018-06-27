Откуда у парня испанская грусть?

СЕГОДНЯ 01:31 2018-06-27T01:44:39+03:00

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Везение закончилось. Сборная России проиграла Уругваю и получила в соперники по 1/8 финала ту команду, которую меньше всего хотела. Да, Испания сейчас не та, что была 8 - 10 лет назад, когда она выиграла подряд два чемпионата Европы, а между ними в 2010 году впервые стала чемпионом мира. Заученного в ней больше, чем гениального, а скандалы порой накрывают с головой. Но все равно это одна из четырех сборных, которую наряду с Францией, Германией и Бразилией букмекеры называют фаворитом ЧМ-2018.

Почему не хотели «Красную фурию»?

Разборки в группе В длились до поздней ночи. Букмекеры сходили с ума, арбитры матчей Португалия - Иран и Испания - Марокко крутили видеоповтор за видеоповтором - назначали пенальти, карали карточками и отсматривали голы. На последних минутах двух матчей нам выпадала то Испания, то Португалия, а был момент, что только несколько сантиметров отделяли Иран от сенсационной победы над командой Криштиану Роналду и первого места в своем квартете. А когда эта безумная рулетка остановилась, наш шарик выпал на красное. Испания.

Худший для нас вариант. Понятно, как играть с Португалией, - выключить Роналду и нажать прессингом на всех остальных. В целом ясно, как действовать против Ирана, - прикрыть Азмуна и за счет небольшого превосходства в классе над всеми остальными додавить на всех участках поля, как это было с Египтом. А что делать с Испанией? Там каждый - неприкрытая угроза. Там любой может решить эпизод в свою пользу. Но все-таки какие-то шансы есть. Даже у Испании есть проблемы.

ПРОБЛЕМА № 1

Скандал и раскол

«Красная фурия» повеселила весь мир, когда за день до чемпионата отправила в отставку своего главного тренера Хулена Лопетеги. Эта история заслуживает, чтобы ее вспомнить. Лопетеги за спиной федерации футбола договорился о переходе на работу в «Реал» и сообщил об этом своему боссу Луису Рубиалесу за пять минут до официального объявления о контракте. Рубиалес был взбешен: как так? Он же сам пару месяцев назад положил перед Лопетеги новое привлекательное соглашение со сборной, и тот подписал его! Главный тренер сборной Испании в 24 часа обзавелся приставкой «экс» и был выставлен за дверь.

Но до сих пор Испания разделена на две части. Первая считает, что Рубиалес прав, не стерпев предательства. Вторая думает, что Лопетеги надо было дать доработать ЧМ-2018. Главная проблема в том, что большая часть игроков сборной Испании на второй стороне. Серхио Рамос вообще был в курсе и обещал Лопетеги полную поддержку и в раздевалке «Реала», и в раздевалке сборной. Но каково было об этом узнать барселоновской части сборной Испании?!

ПРОБЛЕМА № 2

Неопытный тренер

Команду возглавил Фернандо Йерро. Легендарный защитник, медленно, но верно превращавшийся в тренера-администратора. «Красная фурия» - первая его команда, и ЧМ-2018 - это довольно круто для начала, даже если ты когда-то возвышался неприступной скалой в ее обороне.

Насколько Йерро свободен в принятии своих решений? Насколько быстро он может реагировать на ситуацию? Одно дело выходить против тех соперников, чьи имена ты знаешь с декабрьской жеребьевки, совсем другое - анализировать так быстро изменившуюся прямо перед ЧМ-2018 сборную России.

Йерро спрашивали об этом, задавали вопрос, насколько тесно он сейчас общается с уволенным Лопетеги. «Мы можем переписываться, но это не значит, что любую проблему я обсуждаю с ним», - отвечал Фернандо. Будет неплохо, если гордость и общественное мнение не позволят Йерро перед матчем с Россией взять трубку и набрать номер Лопетеги.

ПРОБЛЕМА № 3

Испания много пропускает

Три гола от Португалии - и ничья 3:3. Два гола от Марокко - и ничья 2:2. То есть пять пропущенных голов в трех матчах группового этапа, и это слишком много для претендента на титул. Да, три из них забил великий Криштиану Роналду, но все равно испанская оборона порой совершает такие детские промахи, как в матче с Марокко, что Йерро, глядя на все это с тренерской скамейки, рискует слишком быстро заработать проблемы с сердцем.

А то, что Испании можно забивать, Россия поняла в относительно недавнем нашем контрольном матче. Он закончился вничью - 3:3, Смолов тогда сделал дубль и обратил на себя внимание многих команд Европы. Хорошо бы повторить.

Главная ударная сила испанцев - Диего Коста (справа) и Иско празднуют гол. Фото: SERGIO PEREZ/REUTERS

ПРОБЛЕМА № 4

Де Хеа на воротах

Вообще-то он считается одним из самых дорогих голкиперов мира. Но иногда - прямо хуже Акинфеева. Какую плюху Де Хеа пропустил от Роналду в первом матче! Там умудриться надо было дать просочиться сквозь руки коряво катящийся мяч. В Испании все про него понимают, но это лучшее, что есть из голкиперов в стране: Кепа Аррисабалага считается слишком еще неопытным, Пепе Рейна - слишком старым.

ПРОБЛЕМА № 5

Иньеста уже не тот

Годы идут, но только одно не меняется в сборной Испании. Ее мозгом остается Хавьер Иньеста. Через него строятся многие атаки «Красной фурии», он ими дирижирует, расставляет в них акценты и своими фирменными передачами готовит прорывы. Но даже Иньеста не вечен. Ему уже 34 года. Он уже простился с «Барселоной» и через пару месяцев уезжает в Японию. Этот ЧМ - его прощальный турнир в сборной Испании. Хавьер все еще хорош. Но в силах сборной России превратить это прощание в грустную церемонию.

Рейтинг сборных ФИФА

ТАБЕЛЬ О РАНГАХ

Все эти проблемы отразились и на рейтинге ФИФА, где испанцы к началу первенства скатились аж на 10-е место, хотя несколько лет подряд его возглавляли. Впрочем, на эту таблицу не слишком часто обращают внимание и применяется она в основном для чисто технических моментов при жеребьевке.

Сборная России, кстати, в этом рейтинге на 70-м месте, а уже вышла в плей-офф ЧМ. А вот Польша, входящая в первую десятку, уже пакует чемоданы. Сборная Чили и вовсе на мундиаль не попала...

Соперник ценой в миллиард евро

Зато есть еще один показатель, по которому сборная Испания в лидерах, - это трансферная стоимость всех игроков команды. Испанцы оцениваются в миллиард евро и занимают второе место, притом что в их составе нет ни одной супердорогой звезды, как Месси, Неймар, Кейн или Мбаппе (каждый из них оценивается более чем в 120 млн. евро). Кстати, этот рейтинг более объективен, вся первая десятка пока проходит в плей-офф ЧМ. Подвисла лишь Аргентина...

Фернандо ЙЕРРО. Фото: GONZALO FUENTES/REUTERS

СКАЗАНО

«Я видел все матчи сборной России. Но сейчас мы должны сосредоточиться на своей игре, на разборе своих ошибок. И немного отдохнуть. А соперником займемся чуть позже. Называть какие-то конкретные фамилии я не люблю. В Москве будет потрясающая атмосфера. И Россия может создать нам много проблем. Важно понимать, что впереди теперь не групповой турнир, а 90 конкретных минут, за которые все решится. На сегодня мы первые в группе, задача-минимум выполнена. А ведь группа была очень тяжелая. Все решал один мяч. Нужно отдышаться и идти дальше».

(Фернандо ЙЕРРО, тренер сборной Испании, - после матча с Марокко (2:2) на пресс-конференции.)

Стоимость сборных на ЧМ-2018

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

Какие шансы у сборной России в 1/8?

Евгений ЛОВЧЕВ, экс-полузащитник «Спартака» и сборной СССР:

- Будет сложно. 40% на нашей стороне, 60% - у испанцев. После матча с Уругваем многие задумались, а получится ли у нас с Испанией? Получится. С уругвайцами у нас было несколько замен - мы выплеснули энергию на две победные игры. Наши внутренне знали: как ни сыграешь - все равно будешь в 1/8. Для меня очевидно, что нам предстоит матч равных соперников, где квалифицированнее Испания. Мы будем накалены до предела, и это выровняет игру.

Никита КОВАЛЬЧУК, спортивный комментатор:

- Этот чемпионат доказал: любую команду можно победить. Мы свою главную миссию выполнили, из группы вышли. Теперь начинаются такие мини-финалы. Да, Испания в 10 тысяч раз сильнее. Но они слишком много ошибаются.

Владимир СОЛОВЬЕВ, телеведущий:

- Если на трибунах будет старик Хоттабыч, то все получится. Честно говоря, я об этом даже думать не хочу. Возможность победить есть у каждой команды. Путь выйдут на поле, пусть сыграют. Главное их сейчас не дергать. Уверен, что у футболистов такой уровень напряжения - даже представить невозможно.

Руслан НИГМАТУЛЛИН, экс-вратарь сборной России по футболу:

- Шансы точно такие же, как и у испанцев. Победят наши или нет? Провокационный вопрос. Ответ один: будем верить в команду.

Владислав ДЕЖНЕВ, маркетолог:

- Давайте смотреть статистику встреч. У нас обычно не идет игра с Испанией. В 2008 году на чемпионате Европы мы уступили им дважды. Очень хочется еще посмотреть на нашу сборную, но, увы, для нас чемпионат заканчивается. Нужно уметь быть с командой не только в моменты побед, но и в моменты поражений.

Антон, читатель сайта KP.RU:

- И у нас, и у испанцев последние игры вышли не самые удачные. Но и Испании обычно не везет с хозяевами чемпионатов. Думаю, основное время закончится вничью. Потом пободаемся в дополнительное. А победим по пенальти.

Ирина, слушательница Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Даже если мы проиграем, я верю - тысячи россиян выйдут на улицу ликовать и радоваться. Мы стали участниками такого великого праздника, хлебосольно приняли столько людей.