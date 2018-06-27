Сын Марата Башарова серьезно заболел на отдыхе в Турции

СЕГОДНЯ 10:15 2018-06-27T10:19:41+03:00

Меньше всего, звездные родители ожидали, что именно здесь у ребенка могут начаться проблемы со здоровьем Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Марат Башаров с супругой Елизаветой выбрали Турцию для отдыха во многом из-за ребенка. Пока сын Марсель маленький везти его куда-то далеко или возить с собой по экскурсиям проблематично, а в Кемере солнце, море и полный all inclusive. Меньше всего, звездные родители ожидали, что именно здесь у ребенка могут начаться проблемы со здоровьем. Однако, через несколько дней после начала отпуска врачи поставили малышу диагноз – ложный круп.

Елизавета написала в своем микроблоге:

elizavetabasharova Вот оно счастье

«Какой-то жуткий диагноз «ложный круп», я раньше только слышала о нем. Все самое страшное начинается ночью: беспокойство, а затем кашель, похожий на лай, а все потому, что отек гортани, и все сопровождается аллергией. И как-то резко захотелось домой, но понимаю, что там ни моря, ни солнца... И как-то в Турцию больше ездить не хочется, второй раз здесь и второй раз сильно болеем... А все потому, что детский отель, как лагерь... Куча детей, куча инфекций».

Напомним, что Марат и Елизавета поженились 9 сентября 2017 года. За год до этого — 28 июля 2016 года — у пары родился сын Марсель. У Башарова также есть 13-летняя дочь Амели от первого брака.