2018-06-27T10:45:20+03:00
Звезды

МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем

Певица взяла бессрочный творческий отпуск
Ольга АНТОНОВА
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Из-за ухудшения самочувствия МакSим пришлось даже отменить запланированные концерты в нескольких российских городахИз-за ухудшения самочувствия МакSим пришлось даже отменить запланированные концерты в нескольких российских городахФото: Евгения ГУСЕВА
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Гастроли способны подорвать здоровье даже самого стойкого артиста, именно поэтому сразу же после окончания тура большинство звезд уезжает в долгосрочный отпуск. Вот и певица МакSим заявила, что многочисленные переезды и выступления по разным городам России серьезно подорвали ее здоровье, и она приняла решение уйти в бессрочный творческий отпуск. Теперь все свободное время артистка будет восстанавливать силы и находиться рядом с детьми.

Однако, певица подчеркнула, что не прощается с публикой навсегда — после восстановления она намерена вновь заняться творчеством. Но просто пока, она больше не может выходить на сцену.

Из-за ухудшения самочувствия МакSим пришлось даже отменить запланированные концерты в нескольких российских городах, также она не смогла принять участие в фестивале болельщиков FIFA на Воробьевых горах и присутствовать на ежегодной встрече с поклонниками в свой день рождения.

Представители артистки пока не комментирует ее состояние, но уверяют, что поводов для сильного беспокойства нет. Не исключено, что в будущем МакSим предстанет перед публикой в новом качестве.

Перед уходом в бессрочный творческий отпуск МакSим готовит подарок всем, кто ценит ее творчество — презентует клип на песню «Здесь и сейчас», который выйдет в ближайшее время.

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