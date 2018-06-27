СЕГОДНЯ 10:57 2018-06-27T11:01:21+03:00

Однако после торжества в честь дня рождения Крида, многие поклонники пришли к выводу, что музыкант все-таки одинок Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Егор Крид так долго рассказывал в шоу «Холостяк» о том, что давно мечтает встретить свою любовь, что было разумным предположить, что именно с победительницей реалити Дарьей Клюкиной певец придет на празднование своего дня рождения. Ведь проект закончился всего месяц назад и вряд ли бы за это время чувства успели остыть? Или их и не было? Как бы то ни было, но в ресторане Егор появился в компании своих родителей, а среди приглашенных гостей финалистка «Холостяка» не значилась. Зато на праздники были замечены Тимати, певица Ханна с мужем, Наталья Рудова, Назима и многие другие.

Однако, за несколько часов до начала вечеринки Дарья Клюкина трогательно поздравила Егора с днем рождения, искреннее пожелав ему счастья.

«С днем рождения. Пусть этот твой персональный Новый год будет заполнен любовью, гармонией, спокойствием и постами о той самой Даше. Шутка. Я желаю тебе тепла, солнечного настроения и добрых искренних людей рядом. Твоя Клю», - написала Дарья в Инстаграме.

egopkrug Егор Крид не пригласил Дашу Клюкину на день рождения

Напомним, чуть ранее Егор поделился забавным видео с участием девушки, подогрев слухи об их тайном романе. Однако после торжества в честь дня рождения Крида, многие поклонники пришли к выводу, что музыкант все-таки одинок.

«Хочу сказать большое спасибо всем моим близким, друзьям, которые были сегодня со мной на моем празднике. От души благодарю каждого моего поклонника, который написал пост, комментарий, поздравление. Будьте счастливы, берегите себя, и пусть у вас все будет хорошо», - сказал Егор после окончания праздника.