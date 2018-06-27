Экс-супруга хоккеиста Радулова ждет ребенка от женатого сотрудника ФСБ

СЕГОДНЯ 13:28 2018-06-27T13:33:19+03:00

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Все, кто были на свадьбе на гимнастки Дарьи Дмитриевой и хоккеиста Александра Радуловой желали молодых сохранить свою любовь и долгой счастливой жизни, однако, ни того, ни другого не сбылось. Спустя всего 1,5 года супруги подали заявление на развод. Надо отметить, что все имущество после расторжения брака осталось у спортсмена - таковы были условия брачного контракта.

Однако, Дарья, кажется, не сильно расстроилась, что осталась после развода не с чем, ведь уже вскоре у нее начался роман с 30-летним сотрудником спецслужб Игорем Семченко. Мужчина тоже интересуется спортом – играет за футбольный клуб «Якорь» и увлекается самбо. Дарья рассчитывают, что вскоре с избранником они будут жить вместе, сейчас пара подыскивает жилье. Причем делают это в экстренном порядке, ведь гимнастка уже находится в интересной положении и пора задумываться о собственном комнате о малыше. Есть и еще одно «но»: Игорь все еще женат и воспитывает двоих детей. Но, судя по всему, Дарью это ничуть не смущает – она уверяет, что он давно не живет с супругой, а вскоре вовсе порвет с прошлыми отношениями.

«Он еще не развелся, но давно не живет с женой. Скоро мы съедемся и поженимся», – заявила Дмитриева.

Пока же Игорю не хватило года для того, чтобы оформить развод с матерью его детей – именно на протяжении этого времени Семченко и Дмитриева встречаются. Возможно, беременность любовницы все же подтолкнет мужчину на решительные действия.

Напомним, одной из причин распада семьи Дмитриевой стали постоянные измены Радулова. Тогда девушка рассуждала о моральных принципах, которые она считала главными для построения прочной семьи.Но, видимо, с тех пор Дарья поменяла свое мнение. «Инициатором развода была я. Александр достойный мужчина, прекрасный отец, но есть вещи, с которыми я лично смириться не могу. Есть моральные принципы! Это все-таки моя вина. Я думала, что люди меняются, но это была нелепая ошибка! Запомните: один человек ради другого никогда не изменится!» – написала Дмитриева после развода.