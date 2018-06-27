Осужденных за неуплату алиментов стали отправлять работать в питомники для брошенных животных

СЕГОДНЯ 13:40 2018-06-27T13:43:57+03:00

В питомнике одновременно работает до трех осужденных на должности помощника по уходу за животными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Иркутской области решили отправлять осужденных за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей в питомник для брошенных животных.

- Согласно уголовно-исполнительному законодательству, в случае если осужденный к исправительным работам не трудоустроен, ему подбирается место работы с учетом совершенного преступления, состояния здоровья и профессии. В питомнике одновременно работает до трех осужденных на должности помощника по уходу за животными. В их обязанности входит уборка в вольерах, кормление и выгул. Воспитательный эффект очень мощный, практически все люди, ухаживая за брошенными собаками, меняются и начинают более ответственно относиться к своим родительским обязанностям, - заявила начальник филиала по Свердловскому административному округу г. Иркутска уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по Иркутской области Эвелина Павленко.

В ведомстве отмечают, что с начала 2018 года через собачий питомник пропустили 382 осужденных к исправительным работам, в том числе 147 жителей Иркутска.