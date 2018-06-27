2018-06-27T17:09:23+03:00
Звезды

"Ну ничего, прорвемся!": Наташа Королева рассказала о проигранном в суде деле о запрете въезда на Украину

Певица и ее адвокаты в борьбе за возможность ездить на родину намерены дойти до ЕСПЧ
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Певица Наташа Королева.Певица Наташа Королева.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Одна из самых ярких артисток отечественной сцены в конце 2016 года стала заложником политического противостояния России и Украины. Имя Наташи Королевой оказалось в «черном списке» СБУ, что означает запрет въезда на территорию незалежной на несколько лет. В этом списке около полутора сотен фамилий российских артистов. Но для этой певицы, которая родилась в Киеве, воспитывалась, училась, делала первые карьерные шаги и вообще украинка по крови, это известие стало большим ударом. У нее на Украине жили и живут родственники, это ее родина. Самое трагичное в истории с этими запретами то, что Королева не могла навестить любимую бабушку из-за санкций Службы безопасности Украины, а женщина в 94 года приехать к обожаемой внучке не могла уже физически. Бабушка Королевой после этого громкого скандала прожила всего несколько месяцев. В начала 2017 года артистка сообщила, что ее бабушка Соня скончалась, и СБУ разрешили ей прибыть на похороны.

Все это время певица не собиралась мириться с тем, что ее лишили права ездить на родину. Королева подала в суд. Процесс шел больше полугода. И в среду, 27 июня Наташа Королева в своей соцсети сообщила результаты тяжбы, закончившейся еще две недели назад:

- Мама, а ты верила и надеялась!!! Ну ничего, прорвёмся!!!! 15 июня 2018 года Верховный Суд Украины вынес решение, которым отказал в удовлетворении кассационной жалобы Порывай Н.В на решения Окружного административного суда города Киева и Киевского апелляционного административного суда об отказе в признании противоправным запрета на въезд в Украину, - написала певица.

Также Королева сообщила, о том, что Верховный суд не вызывал представителей стороны и проигнорировал доводы адвокатов Натальи Порывай (фамилия Королевой по паспорту, - ред.) о том, что СБУ нарушила порядок сбора доказательств и принятия решения о запрете въезда в Украину. Фактически, Верховный Суд уклонился от рассмотрения дела по существу, оставив без ответа вопрос о наличии правовых оснований для запрета въезда в Украину.

Месяц назад Наташа Королева побывала в эфире радио «Комсомольская правда» накануне своего 45-летия. На вопрос об этом деле она сказала: «Если проиграем, тогда пойдем в международный суд. Но я уверена, что выиграем: все, что инкриминируется - полная туфта. Взяли безвинного человека, осудили, не дают возможности приехать на могилы родных. Как я должна себя вести? Я буду до конца отстаивать свою правильную позицию».

На данный момент адвокаты артистки уже готовятся обжаловать действия судебной системы Украины в Европейский суд по правам человека.

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