Зачем шведы массово вшивают микрочипы в тело

СЕГОДНЯ 17:03 2018-06-27T17:07:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Адреса, пароли, явки, электронные ключи и кошельки - все это умещается в чипе размером с рисовое зернышко. Его можно вшить в кисть руки между большим и указательным пальцем или поместить на запястье в любом салоне пирсинга. Теперь вы киборг! Мода на такого рода биохакинг быстро распространяется по свету. По оценкам компании Dangerous Things - одного из крупнейших лидеров в области вживляемой электроники, к 2017 году киборгами стали в общей сложности около 100 тысяч человек. Одним из лидеров движения оказалась Швеция. Это объясняется очень высоким уровнем «цифровизации» системы социального обеспечения в стране. Личные данные граждан давно стали достоянием государства, да и друг от друга секретов у шведов не так много. Например, в Швеции можно легко узнать зарплату своего соседа, просто позвонив по телефону в налоговую службу (правда, соседу сообщать о том, что вы им интересовались). Поэтому здесь не так высок уровень опасений, что данными твоего чипа воспользуются посторонние, и скандинавы доверяют новой технологии.

Около 4 тысяч скандинавов вживили себе под кожу электронные устройства. С их помощью шведы оплачивают покупки, открывают электронные кодовые замки, заказывают билеты на поезд - на смартфонах проводников установлена специальная программа, которая позволяет проверить, оплатил ли пассажир свой проезд. И это далеко не полный перечень возможностей. Например, Амаль Граафстра, основатель компании Dangerous Things с помощью чипа управляет доступом к своему автомобилю, сейфу, смартфону, ноутбуку и даже пистолету. Умное оружие кодируют таким образом, что выстрелить из него может только владелец.

Скептики опасаются, что личные данные с чипа могут попасть в руки злоумышленников. Однако сторонники новой моды резонно утверждают, что собрать информацию о человеке легко и просто без всякого чипа. Мобильные телефоны гораздо более уязвимы для хакеров, если смартфон взломать, он превращается в идеальное шпионское устройство: в нем есть микрофон, видеокамера и GPS-навигация, которая отследит все ваши перемещения. А вся личная информация легко извлекается из соцсетей.

В принципе, технология радиочастотной идентификации достаточно широко используется довольно давно. С помощью таких чипов отслеживают перемещение авиабагажа, морских контейнеров и других грузов. Такие электронные «паспорта» вшиты миллионам домашних и сельскохозяйственных животных. Да что там говорить, многие из нас пользуются бесконтактными банковскими картами. Новшество только в том, чтобы этот чип был зашит не в пластиковой карте, а под кожей. Тут возникает определенный психологический барьер, который не каждый может преодолеть.

В России подкожное чипирование относится к разряду экзотики. «Комсомолка» писала о медике из Новосибирска Александре Волчеке, который вшил себе под кожу аж 6 чипов. 3 чипа открывают двери на работе, дома и на парковке. Еще на одном хранятся визитки, на другом пароли, на третьем - доступ к подъемнику одного горнолыжного курорта... Но это пока воспринимается как чудачество. Хотя, безусловно, порой возникает соблазн вместо огромного количества документов: паспортов, военных билетов, водительских прав, страховых полисов, свидетельств о регистрации и прочего добра завести себе микроскопический чип и забыть о том, что без бумажки ты букашка.