Развод Владимира Кузьмина: Жена допекла артиста мистикой и вегетарианством

«Я не забуду тебя никогда!» - эту песню Кузьмин посвятил одной из своих муз, актрисе Вере Сотниковой. Рефреном она может звучать при любом очередном расставании сердцееда. Каждая из женщин словно озаряла на какой-то момент жизнь музыканта и исчезала, уступая место новой. Вот и теперь, после 17 лет брака с женой Екатериной Трофимовой, Кузьмин простился с ней, заменив на избранницу помоложе. Артист развелся с супругой еще год назад, но скрывал разрыв. Что же произошло? Мы выяснили у знакомых пары.

Променяла брак на Индию

Недавно музыкант в соцсетях официально объявил о расставании с супругой: «С большим уважением и любовью друг к другу мы с Катей объявляем о разводе. Пришло время каждому двигаться своей дорогой».

- Екатерина, вы держите обиду на Кузьмина? - спрашиваю уже бывшую жену рокера по телефону.

- Нет.

- По поводу вашего развода... Вам надо сочувствовать или поздравлять?

- У меня все хорошо, не переживайте.

- Рассказывали, вы сейчас живете в Индии?

- Я не хочу ни о чем говорить. Мы приняли решение ничего не комментировать.

- Несколько лет назад Екатерина увлеклась Индией, психологией, духовными учениями, - рассказал «КП» музыкант Грэгори, бывший директор дочери артиста Софии Кузьминой. - С Катей у Кузьмина были очень нежные отношения, настоящая любовь...

Екатерина (она родом из Елабуги) уверяла, что будущего мужа ей нагадала родственница на картах, предсказав: ты выйдешь замуж за человека намного старше, известного. И через некоторое время Екатерина встретила Кузьмина на отдыхе в Анапе, где выступал рокер. Он пригласил Катю и ее родителей на свой концерт, ухаживал за девушкой под присмотром семьи. Влюбленные поженились в 2001 году, когда Кате исполнилось 18. Она моложе Кузьмина на 27 лет. Артист посвятил жене один из самых светлых своих хитов - «Сказка в моей жизни».

«Я всегда был эгоистом. Моя работа, моя музыка для меня стояли на первом, и на втором, и на прочих местах. Остальное - примерно на десятом. Включая семейную жизнь. Я думал, что хорошего семьянина из меня не получится. Катя заставила меня посмотреть на мою жизнь по-другому», - говорил в интервью той поры Кузьмин.

Но последние годы их брак стал трещать по швам. Поначалу ходили слухи, что молодой жене надоели алкогольные истории мужа. Потом терпение стало лопаться уже у самого Кузьмина. Екатерина стала надолго улетать в Индию, посещать святые места, храмы, у нее появилась духовная наставница. А сейчас Катя и сама набрала учеников.

В недавнем интервью Екатерина отмечала, что певец тоже увлекся индуизмом: «Занялся чисткой кармы. На этой почве полностью отказался от мяса. Ест только молочные продукты, овощи и фрукты». Накануне дня рождения Кузьмина (31 мая) жена и вовсе как-то отрешенно реагировала на расспросы журналистов: «Мы видимся с ним не так уж часто. У нас вообще близости давно нет. На гастроли я с ним устала ездить. Поэтому отпускаю одного».

- Катя и Кузьмин много времени стали проводить порознь, а это не сплачивает брак, - говорит знакомый музыканта. - Катя замучила его своей психологией, мистикой, пыталась приобщить его к духовным исканиям. Она изнуряет себя диетами, занимается йогой, сильно похудела. Все это наскучило Владимиру. Он терпел, но устал.

«Сейчас Катя в Индии, работает со своей группой. Так для нее лучше, она нашла себя, стала личностью! А до этого была просто моей женой. Я рад за нее», - признался Владимир Кузьмин журналистам.

- Катя очень заботилась о Володе, он в быту неприспособлен вообще, - рассказала «КП» певица Екатерина Семенова. - Она не являлась его фанаткой. Напротив, рассказывала, что, когда познакомились, даже не узнала музыканта. Хотя ее мама была поклонницей Кузьмина... А сам Вовка далек от всего мирского. Если он заторможен, не отвечает на вопросы, значит, в его голове рождается музыка, сочиняет. Вот случай: мы с ним были на кинофестивале. Открывается в гостинице лифт, выходит Володя, смотрит на меня задумчиво и говорит: «Представляешь, заболел, иду в аптеку». И двинулся дальше. Через пару дней - та же картина. Открывается лифт. Выходит Володя, поднимает на меня глаза и произносит задумчиво, будто мы только что с ним говорили: «Ничего не помогает, никакие таблетки...» То есть продолжил с того места, на котором остановился два дня назад. Вот такой он, «космический». Но Катя его понимала.

Музыкант с дочками Софией (слева), Николь (в центре) и Мартой (справа).Фото: Instagram.com

Катер для новой музы

- Расставание с Катей далось им обоим непросто, - рассказал «КП» один из музыкантов группы Кузьмина «Динамик». - У него были неприятности в семье, это его мучило, мешало работать. Сейчас рядом с Володей девушка Света, и у них все серьезно. Вообще к Володе очередь из таких девушек. Чем-то Света его зацепила. Наверное, молодостью.

Новой избранницей рокера стала 26-летняя Светлана из Калининграда (на своей странице в сетях она представляется как Света Светлая). Девушка окончила Балтийский федеральный университет и приехала покорять столицу - пошла учиться в бизнес-школу по специальности «менеджмент в музыкальном бизнесе и индустрии развлечений». Познакомилась с Кузьминым на одном музыкальном мероприятии. Подошла за автографом. Предложила свои услуги в организации концертов и сумела заинтриговать певца.

Светлана уже который месяц сопровождает музыканта на гастролях. Она же и выложила в соцсетях фото с совместного отдыха. Светлана обожает яхтенный спорт, умеет управлять яхтами, участвовала в регатах. Недавно они с Кузьминым устроили круиз на яхте по Волге. К ним присоединились и две дочери музыканта - 32-летняя Соня и 31-летняя Марта (см. «Из досье «КП»). Говорят, дочери рокера хорошо поладили с его подругой, хотя по возрасту она немного младше их.

Музыкант даже подарил Светлане яхту с красноречивым именем «Красотка» (по названию своего старого хита). Как нам рассказали приятели артиста, по сути это не яхта, а катер на восемь мест (из них два спальных, есть душевая, санузел). Но Светлана называет подарок яхтой. Недавно девушка похвасталась в соцсетях: «Сегодня вышел новый альбом Володи! Ищите песни про меня». В окружении артиста нам подсказали, какую именно песню он посвятил возлюбленной - это лирическая композиция «Двое в лодке».

- Вообще-то «бес в ребро» это называется, - оценил любовные порывы коллеги по цеху композитор Стас Барецкий. - С его выпивками прежняя молодая жена уже не справлялась. Видела, что он пьет, но не сдерживала его. Какое здоровье выдержит? Новая девушка наверняка первое время будет сдерживающим фактором - и это в плюс. Вот к спорту его уже притянула, прогулки на свежем воздухе опять же. Не уверен, что это будут долгие отношения. Но к творчеству она его, конечно же, стимулирует. Влюбленному Кузьмину вдохновеннее пишется.

«Алла плакала после разрыва с ним»

- У Кузьмина новая любовь? Молодец! Поздравьте его от меня, - иронично сказал «КП» бывший муж Аллы Пугачевой Евгений Болдин, при котором певица имела нежные отношения с рокером.

- Вы обижались на него за роман с вашей женой Аллой Пугачевой?

- Нет. Наверное, был у них творческий союз, пели вместе. Мне неинтересно вспоминать прошлое.

- Кузьмин - влюбчивая натура, и влюбленность позволяет ему писать новые песни, - считает бывшая актриса Виктория Лазич. - Он всегда любил в первую очередь музыку. А женщинам позволял себя любить. Моя приятельница, близкая подруга Аллы Пугачевой, рассказывала, как горько плакала Алла, когда Кузьмин после двухлетнего романа объявил ей, что полюбил другую. Она понимала, что не сможет удержать эту буйную натуру. Но она страдала из-за разрыва, потому что действительно любила этого человека.

- Кузя (так фамильярно называли рокера в музыкальной тусовке. - Ред.) сильно взволновал Аллу Борисовну, - посмеивается композитор Юрий Чернавский, первый создатель группы «Динамик». - То, с каким обожанием относилась Алла к Кузе, было очевидно всем, включая ее мужа Болдина, который страдал и терпел. Он злился, спрашивал меня, кто этот кудрявый, откуда он взялся. Ревновал. Алла везде таскала Кузю за собой, помогала ему, раскручивала. Покупала ему модные вещи, гитару новую подарила.

- Алла даже своего пуделька Кузей назвала! - добавляет Татьяна, супруга Чернавского. - Но самое удивительное, что, когда Кузьмин крутил с ней любовь, другая женщина ходила от него беременной. Был такой случай. Прибегает к нам домой Пугачева и говорит мне: «Таня, дай срочно носочки новые с этикеткой». Я понять не могу, что стряслось. Она говорит: «У Кузьмина его гражданская жена рожает, надо ей носки принести, мы сейчас в роддом поедем». Я спросила: «А кто рожает? Таня (Артемьева. - Ред.)?» - «Да какая Таня, что ты! С Таней он в разводе». В общем, после первой жены была еще какая-то (Ирина Мильцина, модель. - Ред.). Но главное, во время романтических отношений с Аллой у Кузьмина была еще и мимолетная связь с темнокожей девушкой в отеле Ростова-на-Дону, где он был с гастролями. Та тоже родила внебрачную дочь, Николь. Девушка уже взрослая, живет в Америке, не говорит на русском и лишь несколько лет назад познакомилась со своим отцом. Кузьмину всегда хватало пыла крутить одновременно с несколькими женщинами.

Новая подруга рокера Светлана тоже блондинка, как и его бывшая жена. В начале лета Кузьмин и его избранница совершили круиз на яхте по Волге.Фото: facebook.com

ЧТО БУДУТ ДЕЛИТЬ?

Дедушка отечественного рока - долларовый миллионер

Как шутят блогеры, Кузьмин - дедушка романтического рока. Но даже если и дедушка, то довольно бодрый и богатый: музыкант - долларовый миллионер. Кузьмин скупил целый этаж - это пять квартир - в доме на улице академика Пилюгина в Москве. По оценкам, общая стоимость этой недвижимости - 1 460 000 долларов. Также в его собственности квартира в элитном доме на Смоленской-Сенной площади стоимостью 1 210 000 долларов.

В элитном поселке на берегу Истринского водохранилища музыкант построил двухэтажный особняк (стоимость порядка 2 370 000 долларов). В этом доме он и жил с женой Катей. В коттедже шесть уровней, из которых два подземных, там располагается музыкальная студия (она сдается в аренду для записей, оплата почасовая). Отдельная комната отдана под коллекцию электрогитар, средняя стоимость каждой - 3000 долларов. За своей коллекцией Кузьмин сам следит, протирает гитары, лично покрывает лаком.

В Америке артист владеет апартаментами в Сан-Диего, на берегу Тихого океана. Приблизительная стоимость - 410 000 долларов.

Как сообщается в открытых источниках, у музыканта богатый автопарк. Одних только мотоциклов пять штук: три Yamaha серии XVS (каждый $7100), «Урал» с коляской ($6200), «Иж-Планета» ($1800). Есть гидроцикл Yamaha VX 1100 ($12 300). А также два автомобиля: кроссовер Toyota RAV4 ($41 500) и Mercedes C-класса ($81 500).

Помимо музыкального бизнеса, у Владимира Кузьмина есть доля в салоне красоты «Шарм» в центре Москвы. Директор в салоне - Елена, жена брата певца Александра Кузьмина (он клавишник в группе «Динамик»). Партнером салона числилась и жена Кузьмина, Екатерина. Будут ли супруги делить этот семейный бизнес?

- Да ничего тут у Кати нет, это наш салон! - сказал «КП» Александр Кузьмин. - Я не хочу ничего про Катю говорить, не хочу сор из избы выносить. Мое мнение: брат не заслуживает того, чтобы о нем говорили плохо в плане семейных отношений.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Женщины к нему просто липли

«Я не выбирал женщин, - признавался Кузьмин в одном интервью. - Они липли ко мне сами, портили мне жизнь, создавали головную боль, чего-то от меня требовали. Я скромный, мягкий. Первый не подхожу, стесняюсь.

Первый раз Кузьмин женился в 19 лет на поэтессе Татьяне Артемьевой. В начале 70-х они случайно встретились на скамейке возле Большого театра. Артемьева написала слова к таким его хитам, как «Еще вчера», «Когда меня ты позовешь», «Золотая карусель», «Голос». Сама Татьяна отмечала, что сходила с ума от ревности: «Приезжаю, захожу к мужу в гримерку, а там сидит дамочка: «Таня, не бей, я младше». Но я ей залепила».

Татьяна родила Кузьмину троих детей: Елизавету (1977 - 2002), Степана (1983 - 2009), Софью (1985). Позже двое старших детей трагически погибли. Как писали в прессе, Лиза связалась с сатанистами, была зверски убита любовником в 2002 году. Степан был наркоманом, разбился, выпав из окна в 2009-м. Приемный сын Кузьмина Никита (сын Артемьевой) живет в Америке, был приговорен за финансовую аферу к трем годам, но амнистирован.

У артиста есть еще две дочери от мимолетных связей: Марту родила модель Ирина Мильцина, Николь - поклонница Татьяна Муинго.

ДОСЛОВНО

Алла ПУГАЧЕВА:

В его голосе - стопроцентная эротика

Самой обсуждаемой историей в жизни Кузьмина был, конечно, роман с Пугачевой. О знакомстве с артистом сама Примадонна вспоминала так:

«Мне принесли кассету. Стала слушать. Сердце защемило от песни «Моя любовь». Вот, думаю, негодяй, наверное, каждая женщина думает, что это он поет ей. И потребовала - покажите мне этого человека. Когда слушала песню, думала, что поет обалденный блондин с голубыми глазами, под два метра... И вдруг перед концертом на меня спрыгивает нечто лохматое, что-то такое немножко запущенное, с вытаращенными глазами. Говорит: «Я Кузьмин. А ты...» И умолк. Я не знала тогда, что он такой немножко заторможенный, особенно когда нервничает. Он опять: «А ты...» - и опять пауза. Я думаю, ни хрена себе, он не знает, кто я! Он подумал, говорит: «А вы...» Я ему говорю: «Я - Алла Пугачева». Его как разомкнуло: «Нет, ну это я знаю...» И вот так началось наше знакомство. Володя не от мира сего вообще. Меня злило, когда говорили, что он пьяный на сцене или под наркотиками. Это не так. То, что женщины на него падали, это правда. Потому что в голосе, когда он поет, стопроцентный эротизм, эротика».

10 главных хитов музыканта

«Моя любовь»

«Когда меня ты позовешь»

«Пять минут от дома твоего»

«Мама»

«Еще вчера»

«Пристань твоей надежды»

«Симона»

«Мячик»

«Я не забуду тебя»

«Ты сказка в моей жизни»