Семейные тайны оперной дивы: Ради Нетребко молодой тенор бросил 73-летнюю жену

СЕГОДНЯ 01:11 2018-06-26T14:59:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Два года назад оперная дива Анна Нетребко впервые вышла замуж. До этого у красавицы был лишь гражданский брак с уругвайским тенором Эрвином Шроттом, отцом ее единственного сына Тьяго. Законным мужем Анны стал ее коллега, тенор Юсиф Эйвазов.

Избранник певицы моложе ее на пять лет, но это не стало помехой для их брака.

Юсиф - ученик Лучано Паваротти. Окончил Бакинскую музыкальную академию, участвовал в ведущих постановках в Большом театре и в миланском Teatro Verdi. А в римском Teatro dell’Opera di Roma Юсиф и Анна пели в опере «Манон Леско».

Эйвазов вырос в простой семье. Мама артиста работала учительницей биологии в бакинской школе. Певец переехал в Милан, когда ему было 20 лет. Поначалу Эйвазов уверял, что союз с Нетребко стал для него первым официальным браком.

- Ведь не просто так я вступил в брак только в 38 лет. У нас на Кавказе мальчика стремятся женить в 22 года. Меня тоже пытались, но я свалил, - рассказывал в интервью сайту Classical Music News молодой тенор. - Всегда хотел жениться по любви. Для меня супружеское ложе свято. Порочить его не в моей натуре. Если вдруг случилось так, что чувства исчезли, уйди, а потом делай что хочешь. В этом отношении мы с Аней полностью солидарны.

После свадьбы с Анной Нетребко Эйвазов переехал из Милана в Вену.Фото: Личный архив

Супруга-журналистка

Однако недавно на фанатских оперных форумах появилась новость о том, что до брака с Нетребко у Эйвазова была жена. Подтверждение этой информации мы обнаружили на сайте итальянского СМИ Alcatraz.it. В статье рассказывается о свадьбе 70-летней журналистки Адель Феррари и 30-летнего иммигранта Юсифа Эйвазова.

- Угадайте, кто из них хотел итальянское гражданство? - задаются ироничным вопросом итальянские репортеры.

В комментариях читатели поясняют: вся пикантность положения даже не в том, что невеста на 40 лет старше жениха, а в том, что она - бывший советник и член итальянской партии Lega nord, которая в те годы резко выступала против иммигрантов.

- Это был фиктивный брак, так называемое деловое партнерство, - рассказали «КП» друзья Юсифа Эйвазова. - Карьера у Юсифа не очень шла: он выступал только в провинциальных театрах Италии.

С Адель Феррари Эйвазов жил, пока не встретил Нетребко. Говорят, Адель многое сделала для молодого мужа. Самое главное - ввела Эйвазова в нужное общество. Человек она в культурном мире не последний.

- Она мама очень известного в Италии тележурналиста, который ведет репортажи из горячих точек. Ее покойный муж тоже был репортером. У них вся семья - журналистская династия Феррари, - обсуждают в интернете личность первой супруги Эйвазова его поклонники.

Фанаты мужа Нетребко уверены, что, скорее всего, этот брак был вынужденной мерой для продвижения по карьерной лестнице.

Говорят, что Юсиф по-прежнему с благодарностью относится к своей первой жене. К слову, на страничке Адель в соцсетях есть фотография Юсифа Эйвазова, датированная маем 2017 года. Судя по всему, бывшие супруги до сих пор дружат.

Итальянские СМИ писали, что Юсифу в момент брака было 30 лет. Но перепутали. На самом деле - 24.

Приоткрыл завесу тайны

Впрочем, не так давно Юсиф приоткрыл завесу тайны. Во всяком случае в интервью «РГ» тенор признался, что в его жизни был необычный брак. Не уточняя деталей, певец сообщил: «До встречи с Аней я 17 лет прожил в Италии и даже был женат на итальянской журналистке, которая существенно старше меня. Тогда мне было 24 года, этот брак был настоящей авантюрой, игрой для нас обоих. И прожили мы вместе недолго, хотя официально развелись, только когда Аня сказала мне: «Хочу замуж!»

«Комсомолка» попыталась связаться с Адель, чтобы расспросить ее о браке с Юсифом. Но ответа на наше электронное письмо пока не последовало.

НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

Экс-супруга ищет новую любовь на сайте знакомств

Адель Феррари признается, что не курит, но много пьет

Свадьба Эйвазова и Адели, как сообщили западные репортеры, состоялась в 2001 году. То есть Юсифу было 24 года, а не 30, как уверяли итальянские газетчики.

Бывшая жена тенора тщательно следит за своей внешностью.Фото: facebook.com

А вот возраст бывшей жены тенора определить сложно. Если брать в расчет указанный СМИ возраст дамы, то ей должно быть уже хорошо за 80. Однако мы нашли анкету Адель на сайте знакомств. Там женщина ищет свою любовь и говорит, что ей 76 лет. Может, конечно, и лукавит, чтобы кавалеров не распугать... Но если женщина пишет правду, получается, что Эйвазов оставил ее, когда даме было 73 года (в 2015 году).

- Я упорна и оптимистична, - рассказывает о себе Адель. - Люблю каждый вид искусства: классическую музыку, оперу, балет. Я часто посещаю театр Ла Cкала в Милане и хотела бы найти друзей, чтобы составили мне компанию. Я - журналист. У меня есть дом в Милане, я не замужем, гетеросексуальна, рост - 161 см, вес - 67 кг (пару лишних кило, конечно, у меня есть), у меня каштановые волосы и карие глаза, живу одна, у меня нет детей на иждивении, мне не нравится курить, пью много. Я говорю по-английски (плохо), знаю итальянский (родной), хорватский (плохо). Живу в Милане, Ломбардии.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Фиктивные браки других знаменитостей

✓ В мире шоу-бизнеса такие союзы не новость. Так, певец Прохор Шаляпин признался, что его скандальный брак с бизнесвумен Ларисой Копенкиной был фиктивным. По словам артиста, с дамой, годящейся ему в матери, его связывал лишь контракт. Копенкина же, как рассказывал Шаляпин, влюбилась в него всерьез и даже стала настаивать на том, чтобы артист выполнял супружеский долг...

✓ Фиктивный брак был и у Лолиты - от него у певицы осталась звучная фамилия.

- Это было нужно Лолите, чтобы получить прописку в Москве. Поэтому мы с ней развелись, а она вышла замуж за Виталия Милявского, с которым никогда не жила, - рассказывал «КП» первый муж артистки актер Александр Беляев.

✓ Подобный союз есть и за хрупкими плечами актрисы Юли Высоцкой. По словам коллег, для работы в Театре им. Янки Купалы Высоцкой нужна была минская прописка. И Юля на несколько месяцев стала женой актера Анатолия Котта.

✓ Ради прописки вышла замуж за приятеля-музыканта Константина Арбенина и будущая рок-звезда Диана Кулаченко. Мужчина разрешил певице оставить свою фамилию, мол, ты еще ее прославишь. Так и случилось. Больше Диана Арбенина замуж не выходила, хотя в 2010 году певица родила близнецов Артема и Марту.