2018-06-27T10:51:22+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Лионель Месси: "Я знал, что с нами был Бог и он не оставит нас"

Капитан сборной Аргентины наконец-то забил на чемпионате мира по футболу и вывел команду в 1/8 финала на французов
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Капитан сборной Аргентины вывел свою команду в плей-офф чемпионата мира по футболу.Капитан сборной Аргентины вывел свою команду в плей-офф чемпионата мира по футболу.Фото: REUTERS
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Главное событие минувшего дня на чемпионате мира по футболу 2018 - Аргентина все-таки остается на турнире. В Санкт-Петербурге в фееричном поединке южноамериканцы во главе с Лионелем Месси одержали победу 2:1 над сборной Нигерии. Ликовали все. Особенно - Месси, для которого этот турнир крайне важен. Фактически, он может стать чемпионом мира только сейчас, дальше - уже будет слишком старым для подобных подвигов. Ему покорялись все футбольные вершины кроме одной.

В первой игре ЧМ-2018 Месси стал антигероем - не забил пенальти и его команда потеряла очки в матче с Исландией, завершив вничью. Во второй встрече турнира с Хорватией Лео был собственной жалкой тенью и его команда уступила 0:3. Но в решающей игре с Нигерией именно Месси забил первый гол в матче, который завершился победой.

Лучшим футболистом встречи был назван Месси, который забил свой первый гол на этом турнире, открыв счет в этой игре. После матча Лео излучал позитив, успев выговориться после успешной игры:

ПРО УВЕРЕННОСТЬ В ПОБЕДЕ

- Мы были уверены в том, что победим. Не ощущали проблем в связи с тем, что нас сковывала необходимость только в трех очках. Хотя были нервы, беспокойство. В матче с хорватами мы были хороши до счета 0:1, но потом пропустили два ненужных гола. Они заставили подойти нас к этой игре со сложностями.

О БЛАГОДАРНОСТЯХ ЗА УСПЕХ

- Ни разу не позволил себе наполнить голову той ерундой, которую обо мне иногда говорят. Но я знал, что Бог с нами и не собирается нас покидать. Футболка национальной сборной для меня - прежде всего.

Месси и Маркос Рохо после победного гола в ворота Нигерии. Фото: REUTERS

Месси и Маркос Рохо после победного гола в ворота Нигерии.Фото: REUTERS

О СТРАДАНИЯХ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

- Мы страдаем в каждой игре, и ЧМ показывает, что без этого не получится. Мы не думали, что будем так мучиться. К сожалению, было очень трудно, но мы прошли дальше.

О БУДУЩЕМ СОПЕРНИКЕ

- У Франции очень сильные игроки, хорошие защитники, полузащитники и форварды. Они очень взрывные и быстрые. По «Барселоне» я знаю нескольких игроков. Я знаю, что делать против них. Обещаю, игра не будет простой для Франции

А потом в ночи уже выложил эмоциональный пост в личном "Инстаграме":

- Я благодарю бога за эту радость и за то прекрасное безумие, которое есть в каждой игре! Нет ничего лучше, чем быть аргентинцем в хорошие и плохие времена.

leomessileomessi
Лионель Месси после матча поделился постом в Инстаграме
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Аргентина сыграет против команды Франции 30 июня в Казани матч 1/8 финала чемпионата мира. Уже известна любопытная деталь - Месси будет жить в столице Татарстана в официальном отеле ФИФА, рядом с которым находится огромное граффити с изображением Криштиану Роналду, сделанное год назад перед Кубком Конфедераций 2017.

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