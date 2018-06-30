Хрущев о Франко: "Правый защитник американского престижа!"

СЕГОДНЯ 01:00 2018-06-29T20:29:11+03:00

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Советские спортсмены проигрывать не имеют права. Так, во всяком случае, считало высшее руководство страны. Скажем, за то, что в 1952 году наши футболисты не смогли на Олимпийских играх в 1/4 финала пройти Югославию (5:5 в первом матче, 1:2 в переигровке) была расформирована команда ЦДКА и вся сборная СССР, которая возродилась только к следующей Олимпиаде в 1956 году....

Сейчас такой подход кажется чуть экстравагантным, но тогда мешать политику и спорт в кучу было привычным делом. В 1/4 финала первого в истории чемпионата Европы (1960) нам в соперники досталась сборная Испании. Тамошний генералиссимус и диктатор Франсиско Франко, в принципе, мог быть спокоен. У испанцев мощнейшая команда, мадридский «Реал» один из сильнейших клубов в мире (ничего же не меняется в футболе, правда?). Но Франко, как и положено фашистскому параноику, потребовал от своих футболистов гарантии, что те пройдут СССР. Испанцы посмотрели на состав советской сборной, оценили имена Яшина, Метревели, Месхи, Иванова, Понедельника и других, и от гарантий вежливо отказались. В результате первый четвертьфинальный матч, который должен был пройти в Москве (ответный, само собой, в Мадриде), так и не состоялся из-за неявки соперника.

Со свойственными ему юмором и прямотой руководитель СССР Никита Хрущев рубанул:

«И в большом, и в малом Франко пресмыкается перед своими хозяевами. Весь мир смеется сейчас над его последним спортивным трюком. Это он с позиции правого защитника американского престижа забил гол в свои ворота, запретив испанским футболистам встречу с советской командой!».

Кубок Европы, кстати, наши в итоге выиграли, обыграв в финале Югославию. На зло Иосипу Брозу Тито…

В СССР, конечно, сами любили перестраховаться, но в 1964 году на второй чемпионат Европы в Испанию (!) свою команду отпустили. Наши вышли в финал, но там, увы, проиграли хозяевам - 1:2…

С тех Испания сборной СССР попадалась на пути крайне редко. В отборочном турнире ЧЕ-1972 наши обыграли «красную фурию» в Москве, а в ответном матче в Севилье сыграли вничью. Казалось бы – вполне удобный соперник.

Но следующего официального матча нашим сборным пришлось ждать 33 года! Мы встретились лишь на ЧЕ-2004 в Португалии. Испанцы давно забыли про Франко, а мы начали забывать про СССР. Испанцы нас тогда обыграли 1:0, но в итоге оказались «собакой на сене». И нас не пустили дальше, и сами не вышли из группы.

Мы снова встретились в 2008 на легендарном для нас Евро в Австрии. Там в группе команда Гуса Хиддинка была бита сборной Испании - 4:1. И россияне, по традиции, получили в свой адрес все причитающиеся ушаты грязи. Потом наши вышли из группы, потом грохнули голландцев, а в полуфинале вновь попали на Испанию. Статус команды открытия нас от нового разгрома, увы: не спас.- 0:3 (Испания чемпиони на поле ат Европы тогда выигралп).

В воскресенье, 1-го июля в «Лужниках» могут выйти на поле несколько участников тех матчей десятилетней давности. От нас – Игорь Акинфеев (ЦСКА), Сергей Игнашевич (ЦСКА) и Юрий Жирков («Зенит»), у испанцев Серхио Рамос («Реал», Мадрид), Давид Сильва («Манчестер Сити») и Андреас Иньеста («Барселона»).

Нынешний наставник сборной Испании Фернандо Йерро играл против нашей сборной дважды в товарищеских матчах. В Валенсии (1992 год против команды СНГ – 1:1) и в Гранаде (1998 – российская команда уступила 0:1). Станислав Черчесов в своей вратарской карьере со сборной Испании не встречался.

1971 год. Стадион «Лужники». Момент отборочного матча чемпионата Европы между сборными командами СССР и Испании (2:1), в котором Виктор Колотов (в светлом) забил первый мяч. Кстати, ни до этого, ни после мы у испанцев на выигрывали. Фото: Дмитрий ДОНСКОЙФото: РИА Новости

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ВСЕ МАТЧИ СБОРНОЙ РОССИИ (СССР) И ИСПАНИИ

1964 ЧЕ Мадрид Испания – СССР 2:1

1971 ЧЕ Москва СССР – Испания 2:1

1971 ЧЕ Севилья Испания – СССР 0:0

1986 ТМ Лас-Пальмос Испания – СССР 2:0

1992 ТМ Валенсия Испания – СНГ 1:1

1998 ТМ Гранада Испания – Россия 1:0

2004 ЧЕ Фару Испания – Россия 1:0

2006 ТМ Альбасете Испания – Россия 0:0

2008 ЧЕ Инсбрук Испания – Россия 4:1

2008 ЧЕ Вена Испания – Россия 3:0

2017 ТМ Санкт-Петербург Россия-Испания – 3:3

Итого: 11 матчей. 1 победа 4 ничьих 6 поражений Мячи – 8:18