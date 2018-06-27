СЕГОДНЯ 16:00 2018-06-27T17:07:11+03:00

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Бело-рыжий кот по кличке Гарри из Англии, города Грейт Яртмут (графство Норфолк) вернулся к своим первым хозяевам спустя 10 лет после пропажи. Маленький котенок в 2008-ом году ушел гулять в сад, но так и не вернулся, когда владелец стал звать его домой. 39-летний Марк Сэлисбари не отчаялся и в течение многих лет обновлял информацию о себе и пропавшем домашнем любимце в ветеринарной клинике в надежде на то, что однажды ему сообщат о найденном коте.

Спустя 10 лет Гарри получил долгожданный звонок: в приюте для животных в городе Ипсвич, который находится в соседнем графстве Саффолк за 80 километров от Грейт Ярмута, был найден взрослый кот, которого столько лет ждал хозяин.

Кот вернулся домой к хозяевам спустя 10 лет

Выяснилось, что все эти годы маленький Гарри не бродил по улицам в поисках пищи и тепла: его подобрал некий старый мужчина, который до конца своей жизни следил и заботился за питомцем. Когда новый хозяин умер, его сосед отнес Гарри в приют, где по микрочипу удалось обнаружить первого владельца кота.

По информации издания Metro, вновь найденный кот живет в доме матери Марка Сэлисбари.

Сьюзи Уиншип, сотрудница приюта для животных, подчеркнула необходимость чипирования животных или проверять бездомных собак и животных в ветеринарных клиниках, так как благодаря этому можно будет обнаружить хозяев, которые без своих любимцев, возможно, чувствуют себя еще более потеряно, чем сами животные.