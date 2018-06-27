2018-06-27T18:02:41+03:00
Общество

Токсичность норвежской семги обсудили на эко-неделе Barents-2018 в Киркенесе

На мероприятиях, посвященных экологии, собрались представители четырех стран, владеющих арктическими территориями
Кира НЕМИРОВА
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Курту Оддекалву вручается Диплом – «За многолетний вклад в защиту экологии Баренцева региона». Фото: Агентство "ЭКОпресс".Курту Оддекалву вручается Диплом – «За многолетний вклад в защиту экологии Баренцева региона». Фото: Агентство "ЭКОпресс".
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Первой «Экологическая неделя Баренц-региона», которая в течение трех дней проходит в норвежском Киркинесе и российских городах Никеле и Мурманске, собрала ведущих региональных экологов, экспертов, представителей власти и журналистов. Участники форума в ходе дискуссии выявили несколько серьезных проблем, которые касаются всех жителей региона. Это загрязнение микропластиком, варварский промышленный метод разведения лосося в Норвегии и возрождение эко-журналистики.

Началась эко-неделя с открытия фотовыставки, приуроченную к 25-летию основания Совета Баренцева региона в Центральной городской библиотеке Киркинеса. Представил экспозицию генеральный консул России в Киркенесе Сергей Шатуновский-Бюрно. В экспозицию устроители собрали уникальные фотоработы, героями которых стали представители арктической флоры и фауны. Выставка предваряет серию мероприятий международной недели ECOWeek Barents-2018.

ЭКО-форум собрала ведущих экологов и журналистов. Фото: Агентство "ЭКОпресс".

ЭКО-форум собрала ведущих экологов и журналистов. Фото: Агентство "ЭКОпресс".

Далее начался саммит "ЭКО-неделя Баренцева региона", который собрал представителей четырех стран, владеющих арктическими территориями. Впервые на такой сложной международной встрече российские СМИ выступили в качестве единого игрока информационного поля - их представила новая российская ассоциация профильных журналистов "ЭКО-пресс".

По мнению экспертного сообщества, международный пул промышленников и предпринимателей Баренцева региона, представленный тремя странами – Россией, Норвегией, Швецией и Финляндией - должен будет направить на поддерживающие экологические проекты и программы в течение ближайших 2-х лет не менее 12 млрд евро. Но вот каков будет независимый и эффективный контроль над расходованием этих средств и как должны взаимодействовать экологи, власти и предприниматели – это предстоит еще обсудить.

В целом. участники в ходе дискуссии выявили несколько серьезных проблем, которые касаются всех жителей региона. Так, ведущий норвежский эколог Курт Оддекалв выразил обеспокоенность тем, что сейчас крайне больная тема Баренц региона – это микропластик.

«Я всех призываю помочь и присоединиться! В этом году мы собрали 120 кубометров пластика. Мы садимся на судно, отправляем его на острова и собираем там пластик. Недалеко от места, где я живу, недавно на берег выбросился кит, в котором нашли очень много пластика», - сказал Курт Оддекалв.

Ученый еще раз обратил внимание участников на проблему, которая также все более обостряется – это норвежские рыбоводческие предприятия, которые продолжают практиковать варварский промышленный метод разведения лосося.

Курт Оддекалв на саммите "ЭКО-неделя Баренцева региона". Фото: Агентство "ЭКОпресс".

Курт Оддекалв на саммите "ЭКО-неделя Баренцева региона". Фото: Агентство "ЭКОпресс".

«Представьте себе стадо из 80 тысяч свиней, чьи отходы ежедневно сваливают вдоль наших берегов – таков ущерб от жизнедеятельности норвежских предприятий аквакультуры, разводящих искусственного лосося и которые отравляют не только наши фьорды, но и травят людей токсичной рыбой», - заявил норвежский эколог,

Основная проблема экологического движения в Норвегии, по мнению Оддекалва – это застой и отсутствие революционного развития.

«Я раньше встречался несколько раз в год с журналистами, а теперь мне запретили это делать. Если хочешь сделать революцию – нужны и идеалисты, и журналисты. Идеалист у нас есть, а вот журналистов не хватает. Они все ушли в фейсбук», - посетовал он.

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