2018-06-27T20:46:00+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Марадона болеет так, что болеет

Великий аргентинец на ЧМ-2018 постоянно в центре внимания
Петр ПАВЛОВ
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Все стадионы ЧМ - зона, свободная от курения. Но кто посмеет арестовать Диего? Фото: Carl Recine/REUTERSВсе стадионы ЧМ - зона, свободная от курения. Но кто посмеет арестовать Диего? Фото: Carl Recine/REUTERS
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Диего Армандо не теряет времени в России. Он успел попасть в камеру с сигарой в зубах на матче с Исландией в Москве, подружиться с российским мальчиком-болельщиком в Нижнем, обругать и поддержать Месси... И на матче Аргентина - Нигерия в Питере, где для небесно-голубых решалось все, главной звездой был именно Марадона. Перед игрой он плясал с болельщицей из Нигерии, потом заметно дремал во время первого тайма, потом чуть не плакал, когда дело шло к трагической для аргентинцев ничьей, а потом...

Когда его соотечественники забили, главный хулиган мирового футбола просто показывал всему миру два средних пальца, и толкование этих жестов слишком очевидно.

Пока Аргентина проигрывала, легенда грустила. Порой дремала... Фото: Henry Romero/REUTERS

Пока Аргентина проигрывала, легенда грустила. Порой дремала... Фото: Henry Romero/REUTERS

Увы, вечер завершился для гения футбола печально. Марадоне стало плохо, как выяснилось, сильно поднялось давление. Легенду унесли со стадиона. Мировые СМИ говорили о госпитализации, но, как сообщил сам Марадона на своей страничке в соцсети, он этим же вечером улетел в Москву на частном самолете.

Привыкшие обсуждать зависимость Диего Армандо от наркотиков болельщики, конечно, завели обычную песню о привычках кумира. В эфире Радио «Комсомольская правда» нарколог Евгений Брюн уверил, что все не так:

gliautogolgliautogol
Главный хулиган мирового футбола не мог обойтись без скандального жеста.
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- Это другая культура, и там другие психические реакции. Он своеобразный человек, избыточно эмоциональный. И это могла быть просто реакция на давно ожидаемый гол. Так что это совсем необязательно наркотики.

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