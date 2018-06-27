2018-06-27T21:57:04+03:00
Звезды

Серов, Кузьмин, Глызин и другие: Как постарели красавцы советской эстрады

Большинство из этих певцов успело выйти на пенсию, а кто-то стал дедушкой
Петр СИМОНОВ
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Герои нашей публикации Александр Серов и Александр Малинин на снимках из личного архива.Герои нашей публикации Александр Серов и Александр Малинин на снимках из личного архива.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Хорошо сегодня женщинам, ведь в арсенале косметологов миллион способов сохранить и продлить молодость. Если не косметология, то богатых и знаменитых спасает пластическая хирургия. Поэтому есть на российской эстраде певицы, которым давно за 60, а их внешность не меняется десятилетиями. К примеру, София Ротару в свои 70 выглядит едва ли не лучше, чем в 35. Много ли на сцене мужчин, которые готовы делать уколы красоты или круговую подтяжку лица? Как быть тем, кто не готов закрашивать седину и отчаянно следить за весом? Собственно, не мужское это дело.

Как стареют кумиры советской эстрады? Вспомним красавцев, внешностью, талантом которых восхищались и любовались сотни тысяч поклонниц.

Александр Серов

Тут и голос, и внешность, и репертуар — все было достойно восхищения. Александр Серов в детстве услышал Тома Джонса и решил, что посвятит себя музыке. Еще в школе играл на альте, сам научился играть на фортепиано, затем освоил кларнет в музучилище.

Студент Александр Серов. ФОТО Официальный сайт

Студент Александр Серов. ФОТО Официальный сайт

После службы в ВМФ начинал свою карьеру артиста в ВИА «Поющие юнги» в украинском городе Николаев.

Во время службы в рядах ВМФ Советского союза. ФОТО Официальный сайт

Во время службы в рядах ВМФ Советского союза. ФОТО Официальный сайт

А 30 лет назад страна услышала «Мадонну» на музыку его друга Игоря Крутого. И Александр Серов стал суперзвездой.

Певец во времена пика своей популярности. ФОТО Официальный сайт

Певец во времена пика своей популярности. ФОТО Официальный сайт

Сегодня Серову 64 года, он народный артист России. В последние годы одинок. С супругой Еленой Стебеневой развелся в 2010 году после 19 лет брака. Его самая большая радость в жизни — 25-летняя дочь Мишель.

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Певец с дочкой Мишель.
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Александр Серов продолжает выступать, но в последнее время не на концертах, а на ток-шоу, где пытаются выяснить все душещипательные подробности развода артиста, на телепрограммах, где идут поиски все новых внебрачных детей певца.

Алексей Глызин

В детстве будущего солиста «Веселых ребят», как и у многих советских детей, была музыкальная школа. И не зря. Мальчик из немузыкальной семьи почувствовал свое призвание. Правда до Алексею Глызину пришлось почти окончить радиоаппаратостроительный техникум, но желание быть артистом взяло над ним верх. Он бросает техникум и поступает в институт культуры.

После службы армии Глызин попадает в ВИА «Добры молодцы», «Самоцветы», «Ритм» и добирается до «Веселых ребят».

Алексей Глызин в составе "Веселых ребят". ФОТО Официальный сайт

Алексей Глызин в составе "Веселых ребят". ФОТО Официальный сайт

Алексей играет в ВИА 11 лет, после чего начинает сольную карьеру.

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Алексей Глызин
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Карьера Глызина насчитывает больше 40 лет, из которых 30 он выступает самостоятельно.

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Певец в 1990 году.
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Сегодня певцу 64 года. Он не перестал выступать с проверенными временем хитами. В 2006 году получил звание заслуженного артиста России.

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Перед съемками для Первого канала.
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О его новых песнях ничего неизвестно.

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Алексей Глызин в Калифорнии.
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Алексей Глызин 26 лет счастливо женат на чемпионке мира по художественной гимнастике Сании Глызиной. Имеет двоих сыновей: 43-летний Алексей от первого брака певца и 25-летний Игорь от второго. 13 лет назад певец стал дедушкой — старший сын подарил ему внука Дениса.

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"С другом."
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Владимир Кузьмин

Этот талантливый гитарист, мультиинструменталист, автор и исполнитель песен играет на электрогитаре с 5 лет, а первую песню написал в 6 лет! В 12 лет школьник Володя Кузьмин организовал свою первую группу, поэтому никто не сопротивлялся желанию способного парня получать серьезное музыкальное образование.

Владимир Кузьмин. ФОТО Официальный сайт

Владимир Кузьмин. ФОТО Официальный сайт

Владимир Кузьмин переиграл во многих ансамблях и рок-группах, начиная от «Надежды», заканчивая «Динамиком» (к которому на время вернется), пока не спел с Аллой Пугачевой «Две звезды». С тех пор, уже 32 года имя этого артиста остается в топах самых востребованных и любимых российских музыкантов.

Карьера музыканта длится уже больше 30 лет. ФОТО Официальный сайт

Карьера музыканта длится уже больше 30 лет. ФОТО Официальный сайт

Его «Сибирские морозы» стали классикой 90-х, сегодня этот хит берут в свой репертуар поющие миллионеры.

Владимир Кузьмин - народный артист России. ФОТО Официальный сайт

Владимир Кузьмин - народный артист России. ФОТО Официальный сайт

Сегодня Кузьмину 63 года, он народный артист России. Его лицо не сходит с афиш, он, кажется, непрерывно гастролирует.

С букетами после концерта, весна 2018 года.

С букетами после концерта, весна 2018 года.

Владимир Кузьмин практически не дает интервью и не появляется в прессе. Иногда происходят скандалы, когда кто-то из зрителей его концертов утверждает, что артист выходил на сцену подшофе.

Нередко ходили слухи о том, что от Кузьмина уходит молодая жена Екатерина (третья официальная супруга артиста, ей 35 лет).

И в середине июня 2018 года, Владимир через свои соцсети объявил о разводе.

Недавно музыкант объявил о разводе.

Недавно музыкант объявил о разводе.

В жизни артиста произошли две самые большие трагедии. В 2002 его старшую дочь Елизавету убили в ее же квартире, а в 2009 году старший сын Степан погиб, выпрыгнув из окна полыхающей квартиры.

У Владимира Кузьмина остались трое дочерей: 33-летняя Соня Кузьмина от первого брака с Татьяной Артемьевой, 32-летняя Марта от Ирины Мильциной и 31-летняя Николь от Татьяны Муинго.

Александр Малинин

С детства будущий народный артист России и Украины проявлял артистические таланты: пел в хоре, играл на альте и валторне, выступал в оркестре. Но родители-железнодорожники надеялись, что Александр Малинин пойдет по их стопам, но обучение на помощника машиниста в ПТУ было стремительным — через 4 дня молодой человек бросает училище.

Александр Малинин.

Александр Малинин.

В 16 лет Малинин поступает в студию эстрадного искусства при Свердловской филармонии и это определяет его путь. В армии Александр служит артистом ансамбля песни и пляски, а после переезжает в Москву.

30 лет назад, уже после исполнения песен «Коррида», «Любовь и разлука» и «Напрасные слова» артист меняет свою настоящую фамилию Выгузов на звучный псевдоним.

Александр Малинин переехал в Москву, отслужив в армии.

Александр Малинин переехал в Москву, отслужив в армии.

Дальше будет «Поручик Голицын», премия Ленинского комсомола, другие романсы и русские народные песни, которые так блестяще, как Александр Малинин, не исполняет никто.

Певец в образе гусара.

Певец в образе гусара.

В конце 2018 года Александр Малинин отпразднует 60-летие и он, к слову, успеет выйти на дореформенную пенсию.

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Александр Малинин
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Певец трижды женат. От первого брака с Инной Курочкиной имеет 37-летнего сына Никиту, который тоже стал певцом. Вторая жена Ольга Зарубина 35 лет назад родила от него дочь Киру, которую воспитывал второй муж певицы. От третьей жены Эммы Малининой у него 18-летние двойняшки: сын Фрол и дочь Устинья. Также Александр усыновил ребенка Эммы от первого брака Антона. Дважды стал дедушкой.

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Певец у себя дома.
5290 отметок «Нравится»31 комментариевInstagram

Виктор Салтыков

В 14 лет будущему поп-артисту подарили гитару, на которой парень занимался по самоучителю. Повзрослев Салтыков успел выучиться на техника-технолога медоборудования, на радиста и инженера-электрика, но когда-то подаренный струнный инструмент перепахал будущую легенду «Дискотек 80-х» раз и навсегда.

35 лет назад Виктор оказывается в группе «Мануфактура» и на фестивалях признается лучшим вокалистом.

Виктор Салтыков.

Виктор Салтыков.

Дальше его зовут в группу «Форум» и страна слышит «Белую ночь», «Островок», «Улетели листья» и другие хиты в исполнении Салтыкова. Три года он отпел в «Электроклубе» и отправился в сольное плавание, за время которого выпустил 4 альбома.

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"Кусочек видео из далекого прошлого".
578 отметок «Нравится»40 комментариевInstagram

Сегодня ему 60 лет. Виктор — нередкий гость ток-шоу о различных звездах 80-х. Продолжает выступать.

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Виктор Салтыков перед съемками Первого канала.
562 отметок «Нравится»4 комментариевInstagram

У него есть две бывшие супруги: Ирина Салтыкова (оставила себе его звучную фамилию, под которой прославилась) и Ирина Метлина.

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"А у нас лето хороших выходных !"
309 отметок «Нравится»8 комментариевInstagram

Дочь от первой жены Алиса также делает карьеру певицы. Как и младшая дочь от второго брака Анна, которая была участницей новой «Фабрики звезд». Его сыну Святославу 10 лет.

victor_saltykovvictor_saltykov
Алексей Глызин и Виктор Салтыков.
387 отметок «Нравится»26 комментариевInstagram
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