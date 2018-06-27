Серов, Кузьмин, Глызин и другие: Как постарели красавцы советской эстрады

СЕГОДНЯ 20:44 2018-06-27T21:57:04+03:00

Герои нашей публикации Александр Серов и Александр Малинин на снимках из личного архива. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Большинство из этих певцов успело выйти на пенсию, а кто-то стал дедушкой

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Хорошо сегодня женщинам, ведь в арсенале косметологов миллион способов сохранить и продлить молодость. Если не косметология, то богатых и знаменитых спасает пластическая хирургия. Поэтому есть на российской эстраде певицы, которым давно за 60, а их внешность не меняется десятилетиями. К примеру, София Ротару в свои 70 выглядит едва ли не лучше, чем в 35. Много ли на сцене мужчин, которые готовы делать уколы красоты или круговую подтяжку лица? Как быть тем, кто не готов закрашивать седину и отчаянно следить за весом? Собственно, не мужское это дело.

Как стареют кумиры советской эстрады? Вспомним красавцев, внешностью, талантом которых восхищались и любовались сотни тысяч поклонниц.

Александр Серов

Тут и голос, и внешность, и репертуар — все было достойно восхищения. Александр Серов в детстве услышал Тома Джонса и решил, что посвятит себя музыке. Еще в школе играл на альте, сам научился играть на фортепиано, затем освоил кларнет в музучилище.

Студент Александр Серов. ФОТО Официальный сайт

После службы в ВМФ начинал свою карьеру артиста в ВИА «Поющие юнги» в украинском городе Николаев.

Во время службы в рядах ВМФ Советского союза. ФОТО Официальный сайт

А 30 лет назад страна услышала «Мадонну» на музыку его друга Игоря Крутого. И Александр Серов стал суперзвездой.

Певец во времена пика своей популярности. ФОТО Официальный сайт

Сегодня Серову 64 года, он народный артист России. В последние годы одинок. С супругой Еленой Стебеневой развелся в 2010 году после 19 лет брака. Его самая большая радость в жизни — 25-летняя дочь Мишель.

alexander_serov_official Певец с дочкой Мишель.

Александр Серов продолжает выступать, но в последнее время не на концертах, а на ток-шоу, где пытаются выяснить все душещипательные подробности развода артиста, на телепрограммах, где идут поиски все новых внебрачных детей певца.

Алексей Глызин

В детстве будущего солиста «Веселых ребят», как и у многих советских детей, была музыкальная школа. И не зря. Мальчик из немузыкальной семьи почувствовал свое призвание. Правда до Алексею Глызину пришлось почти окончить радиоаппаратостроительный техникум, но желание быть артистом взяло над ним верх. Он бросает техникум и поступает в институт культуры.

После службы армии Глызин попадает в ВИА «Добры молодцы», «Самоцветы», «Ритм» и добирается до «Веселых ребят».

Алексей Глызин в составе "Веселых ребят". ФОТО Официальный сайт

Алексей играет в ВИА 11 лет, после чего начинает сольную карьеру.

zoiaveriaskinazelenskaya Алексей Глызин

Карьера Глызина насчитывает больше 40 лет, из которых 30 он выступает самостоятельно.

vv_margo Певец в 1990 году.

Сегодня певцу 64 года. Он не перестал выступать с проверенными временем хитами. В 2006 году получил звание заслуженного артиста России.

alexey.glyzin Перед съемками для Первого канала.

О его новых песнях ничего неизвестно.

alexey.glyzin Алексей Глызин в Калифорнии.

Алексей Глызин 26 лет счастливо женат на чемпионке мира по художественной гимнастике Сании Глызиной. Имеет двоих сыновей: 43-летний Алексей от первого брака певца и 25-летний Игорь от второго. 13 лет назад певец стал дедушкой — старший сын подарил ему внука Дениса.

Владимир Кузьмин

Этот талантливый гитарист, мультиинструменталист, автор и исполнитель песен играет на электрогитаре с 5 лет, а первую песню написал в 6 лет! В 12 лет школьник Володя Кузьмин организовал свою первую группу, поэтому никто не сопротивлялся желанию способного парня получать серьезное музыкальное образование.

Владимир Кузьмин. ФОТО Официальный сайт

Владимир Кузьмин переиграл во многих ансамблях и рок-группах, начиная от «Надежды», заканчивая «Динамиком» (к которому на время вернется), пока не спел с Аллой Пугачевой «Две звезды». С тех пор, уже 32 года имя этого артиста остается в топах самых востребованных и любимых российских музыкантов.

Карьера музыканта длится уже больше 30 лет. ФОТО Официальный сайт

Его «Сибирские морозы» стали классикой 90-х, сегодня этот хит берут в свой репертуар поющие миллионеры.

Владимир Кузьмин - народный артист России. ФОТО Официальный сайт

Сегодня Кузьмину 63 года, он народный артист России. Его лицо не сходит с афиш, он, кажется, непрерывно гастролирует.

С букетами после концерта, весна 2018 года.

Владимир Кузьмин практически не дает интервью и не появляется в прессе. Иногда происходят скандалы, когда кто-то из зрителей его концертов утверждает, что артист выходил на сцену подшофе.

Нередко ходили слухи о том, что от Кузьмина уходит молодая жена Екатерина (третья официальная супруга артиста, ей 35 лет).

И в середине июня 2018 года, Владимир через свои соцсети объявил о разводе.

Недавно музыкант объявил о разводе.

В жизни артиста произошли две самые большие трагедии. В 2002 его старшую дочь Елизавету убили в ее же квартире, а в 2009 году старший сын Степан погиб, выпрыгнув из окна полыхающей квартиры.

У Владимира Кузьмина остались трое дочерей: 33-летняя Соня Кузьмина от первого брака с Татьяной Артемьевой, 32-летняя Марта от Ирины Мильциной и 31-летняя Николь от Татьяны Муинго.

Александр Малинин

С детства будущий народный артист России и Украины проявлял артистические таланты: пел в хоре, играл на альте и валторне, выступал в оркестре. Но родители-железнодорожники надеялись, что Александр Малинин пойдет по их стопам, но обучение на помощника машиниста в ПТУ было стремительным — через 4 дня молодой человек бросает училище.

Александр Малинин.

В 16 лет Малинин поступает в студию эстрадного искусства при Свердловской филармонии и это определяет его путь. В армии Александр служит артистом ансамбля песни и пляски, а после переезжает в Москву.

30 лет назад, уже после исполнения песен «Коррида», «Любовь и разлука» и «Напрасные слова» артист меняет свою настоящую фамилию Выгузов на звучный псевдоним.

Александр Малинин переехал в Москву, отслужив в армии.

Дальше будет «Поручик Голицын», премия Ленинского комсомола, другие романсы и русские народные песни, которые так блестяще, как Александр Малинин, не исполняет никто.

Певец в образе гусара.

В конце 2018 года Александр Малинин отпразднует 60-летие и он, к слову, успеет выйти на дореформенную пенсию.

alexandr_malinin Александр Малинин

Певец трижды женат. От первого брака с Инной Курочкиной имеет 37-летнего сына Никиту, который тоже стал певцом. Вторая жена Ольга Зарубина 35 лет назад родила от него дочь Киру, которую воспитывал второй муж певицы. От третьей жены Эммы Малининой у него 18-летние двойняшки: сын Фрол и дочь Устинья. Также Александр усыновил ребенка Эммы от первого брака Антона. Дважды стал дедушкой.

alexandr_malinin Певец у себя дома.

Виктор Салтыков

В 14 лет будущему поп-артисту подарили гитару, на которой парень занимался по самоучителю. Повзрослев Салтыков успел выучиться на техника-технолога медоборудования, на радиста и инженера-электрика, но когда-то подаренный струнный инструмент перепахал будущую легенду «Дискотек 80-х» раз и навсегда.

35 лет назад Виктор оказывается в группе «Мануфактура» и на фестивалях признается лучшим вокалистом.

Виктор Салтыков.

Дальше его зовут в группу «Форум» и страна слышит «Белую ночь», «Островок», «Улетели листья» и другие хиты в исполнении Салтыкова. Три года он отпел в «Электроклубе» и отправился в сольное плавание, за время которого выпустил 4 альбома.

victor_saltykov "Кусочек видео из далекого прошлого".

Сегодня ему 60 лет. Виктор — нередкий гость ток-шоу о различных звездах 80-х. Продолжает выступать.

victor_saltykov Виктор Салтыков перед съемками Первого канала.

У него есть две бывшие супруги: Ирина Салтыкова (оставила себе его звучную фамилию, под которой прославилась) и Ирина Метлина.

victor_saltykov "А у нас лето хороших выходных !"

Дочь от первой жены Алиса также делает карьеру певицы. Как и младшая дочь от второго брака Анна, которая была участницей новой «Фабрики звезд». Его сыну Святославу 10 лет.