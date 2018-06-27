Пес Матисс из Франции даст прикурить российским контрабандистам

СЕГОДНЯ 21:33 2018-06-27T21:55:33+03:00

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Французский художник-импрессионист Анри Матисс, русский предприниматель-меценат Сергей Щукин и немецкая овчарка. Вроде бы ничего общего. Ну а если рассказать это по-другому?

Вчера в посольстве Франции в России нашей таможенной службе торжественно подарили овчарку по кличке Матисс. Приглашая журналистов на мероприятие, французская сторона писала: кличка собаки Матисс — очень символична, означает давнюю дружбу между нашими странами и постоянную взаимопомощь. Само имя отсылает нас к знаменитому французскому художнику Анри Матиссу. Которого в начале прошлого века в самые трудные для него времена финансово поддержал российский предприниматель Щукин. Известный факт — если бы этого не случилось, то мир, возможно, бы никогда и не узнал ничего о Матиссе.

И вот теперь у российских таможенников есть пес с таким символичным именем.

Посол Франции в России Сильви Берман выступила с торжественной речью во время церемонии:

- Сегодняшнее событие показывает наш интерес к России.

Новая хозяйка самого Матисса – Кристина - училась в таможенной академии во Франции, там же проходила практику. Успешно сдав все экзамены, Кристина вернулась в родной Псков, где поступила на службу в таможню России.

Во время торжественного мероприятия в посольстве Матисс показал себя настоящей служебной собакой. Несмотря на большое количество людей, он беспрекословно выполнял команды Кристины, давал себя погладить и сфотографировать. При этом Кристина отметила, что служебная собака воспринимает только голос своего хозяина. И действительно - я повторила команду «сидеть» на трех языках, которые воспринимает пес: русском, французском и английском. Но Матисс и не думал слушаться меня.

- Мы привязываемся к своим собакам ничуть не меньше, чем собаки к нам — рассказала Кристина и горделиво добавила про своего пса: - За год службы во Франции благодаря его острому нюху на границе было выявлено и изъято табачной контрабанды на сумму в один миллион шестьсот тысяч евро!

Ну а так как сигареты и табак в России в разы дешевле, чем в Европе и этим пользуются контрабандисты — Матиссу будет, где развернуться.