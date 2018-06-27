Сборная Бразилии вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, победив Сербию 2:0

27 Июнь 23:15 2018-06-27T23:57:56+03:00

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В Москве на стадионе "Спартак" в среду, 27 июня, был сыгран матч 3 тура чемпионата мира по футболу между командами Бразилии и Сербии. Балканцы имели шансы пройти в 1/8 финала турнира только в том случае, если бы одержали победу над Бразилией. Однако сделать этого все же не смогли.

После неплохого, в целом, начала поединка, когда Сербия отбила немало атак соперника, бразильцам удалось под занавес первой половины матча открыть счет. На 36-й минуте Паулиньо, прорвавшись сквозь защитников сербской команды, перебросил мяч через вратаря команды Сербии.

Сербов традиционно тепло принимают в России.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На перерыв бразильцы ушли, минимально лидируя в счете 1:0. И со стартовым свистком на вторую половину матча казалось, что вот-вот балканцы смогут отыграться и побороться как следует с пятикратными чемпионами мира. Но - нет. На 68-й минуте поединка Тиаго Силва после розыгрыша стандарта поставил точку в этой игре. До конца поединка сербы так и не смогли отыграться.

В каждом тайме бразильцы забили по одному мячу в ворота соперника.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По итогам встречи лучшим игроком поединка был назван полузащитник сборной Бразилии Паулиньо, который выступает в чемпионате Испании за "Барселону". Бразильцы после неудачи в первом туре, когда сыграли вничью 1:1 в Ростове-на-Дону, смогли дальше продолжить уверенно свой путь по турниру и в итоге выиграть групповой этап. У них - 7 очков и первое место в группе E.

Бразильцы на трибунах остались в восторге от игры соотечественников.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следующий соперник команды Неймара и Тите на чемпионате мира 2018 в России - сборная Мексики. Она стала второй в "соседней" группе F. Встреча двух ярких команд этого турнира пройдет 2 июня на стадионе "Самара Арена".

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