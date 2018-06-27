«Мы снимали квартиру с чужими вещами»: подборка военных стихотворений Натальи Усановой

27 Июнь 23:17 2018-06-27T23:37:26+03:00

Имеют ли право современные авторы писать о войне? В нашей поэтической рубрике мы продолжаем знакомить читателей с творчеством молодых авторов

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"Комсомольская правда" продолжает поэтическую рубрику. И, одновременно с этим — восстанавливает справедливость.

«Эти стихи лишены индивидуальности. Они аморфны и рыхлы», - такими словами раскритиковала подборку Натальи Усановой один известный редактор. Критический разнос проходил на одном из писательских слетов.

Причину разноса мы до сих пор не можем понять. По окончании обсуждения члены литературного объединения пожимали плечами и шептались между собой: «а мне понравилось».

Наталья родилась в городе Харовске Вологодской области, филолог по образованию. Публикаций в литературных журналах у нее не так много, в основном, это рецензии и критические статьи. Стихотворения публиковать не спешат. «Вы же видите, они состоят из штампов», — отметила редактор.

А я не вижу. И никто не видит. И в связи с этой ситуацией осознаешь справедливость слов ушедшего на днях поэта Наума Коржавина: «поэзия существует не для читателя, а для участников престижной игры. Если ты в эту игру не играешь, тебя эластично удаляют из нее".

Можно ли сегодня писать о Великой Отечественной войне? Имеешь ли ты право, если ты не был на войне никогда? Подборка Натальи доказывает, что можно. Она ничего не выдумывает. Она пишет о своем переживании. Эти кристально- прозрачные стихи, соединяющие прошлое и будушее, не читаешь, а видишь. Их хочется учить наизусть и пересказывать друзьям. Может быть, кто-то сочтет их излишне попсовыми, но в этом и есть задача автора. В нескольких словах, сказанных в защиту, автор отметила: «пусть это будет совсем просто, но, может быть, уже не нужно сложности? Я просто хочу, чтобы поэзия снова вернулась к людям».

Звезда на доме, где жил дедушка Натальи, ветеран войны

Пуля

Измочаленный Сталинград.

Сотни суток до Дня Победы.

Щёлк! – стреляет чужой солдат

В моего молодого деда.

Эта пуля летит века –

Тяжело, аккуратно, прямо.

Ей навстречу издалека,

Не родившись, выходит мама.

Вслед за мамой – моя сестра.

За сестрою и я – нагая.

Мёртвой стужей гудят ветра,

Нас толкают к земному краю...

...Только в самый последний миг –

Милосердному Богу слава! –

Отозвавшись на чей-то крик,

Дед ступил на полшага вправо.

***

Адрес есть, адресата - нет.

Ящик “Почта” у входа - лишний.

Без газет, без квитков за свет,

Что там - даже уже без крышки

Он полгода висит...

И вот

С перекрёстка в него несёт

Жёлтый лист,

жёлтый лист берёзы…

Фотография

Около ёлочки - мальчики,

Каждый в костюме зайчика.

Белые хвостики, белые уши.

Слушай,

я одного не пойму:

А почему

Зайчики смотрят угрюмо -

сущие волки?

Вроде бы с праздника фото -

Кто-то

принёс им ёлку

и сшил костюмы,

Кто-то

накрыл им стол…

На обороте - год:

Тысяча девятьсот

сорок шестой.

***

Мы снимали квартиру с чужими вещами,

Потому что ещё не имели своих.

Престарелые стулья сердито трещали,

Если мы, забываясь, качались на них.

От шагов в этажерке дрожали стаканы

И в серванте звенел благородный сервиз.

По ночам чуть живые пружины дивана

С осторожного скрипа срывались на визг.

Поутру же, когда озарялись лучами

Чёрно-белые снимки, хозяйкина мать

Оглушительно громко над нами молчала,

Всё никак не могла посторонних принять.

Бесконечный поезд

У земли появился пояс.

Без начала и без конца,

Едет кругом товарный поезд;

От колёс – серый дым-пыльца.

Да, как прежде, жива планета.

На перронах горят огни.

Только поезд треклятый этот...

Сквозь него – никогда, ни-ни.

Сын – на первую половину,

На вторую – отец и мать.

«Эй...»,– отец что-то крикнул сыну.

Шум вагонов. Не разобрать...

***

Волшебство свершилось – ночь настала,

Отогнав в сторонку дикий день.

Мы лежим под общим одеялом –

Тысячи потрёпанных людей.

Байковая ткань небесной сини

Звёздами расшита до краёв

Разум человеческий бессилен

Разом охватить узор её.

Одеяла всем с лихвой хватает:

Так оно по-честному легло,

Что никто спросонья не тягает

На свои бока его тепло.

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