Сергей Бодров-старший: Я русский режиссер, работающий в разных странах

СЕГОДНЯ 02:04 2018-06-28T02:05:46+03:00

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Он - один из немногих российских режиссеров, сумевших встроиться в жесткую голливудскую систему, стать в ней своим, работать на больших студиях с большими звездами. В его недавнем успешном фэнтези «Седьмой сын» снимались Джулианна Мур, Джефф Бриджес, Алисия Викандер и другие звезды первой величины. Дважды номинант «Оскара» (за фильмы «Кавказский пленник» и «Монгол»), он один из немногих наших соотечественников, стал голосующим членом Американской киноакадемии.

Когда я поздравил его с прошлым юбилеем, Сергей Бодров прислал с мобильного телефона следующее СМС: «Спасибо. Я далеко, на острове в Бенгальском заливе. Думаю о совсем другом. Надо плыть на лодке, чтобы послать имейл…». (Сейчас он работает над кунг-фу-фэнтези для гонконгской кинокомпании.) Он настоящий гражданин мира и может находиться в любой точке земли, но подобный ответ, согласитесь, говорит о человеке больше, чем любое интервью. Вот откуда медитативное, почти буддийское спокойствие его «Монгола» и других картин, снятых им в Казахстане. Переживший личные драмы и публичные триумфы, сегодня Сергей Владимирович любым пышным торжествам предпочитает удовольствие одиночества и созерцания. Ему чужды аффекты и истерия - от своих успехов или от чужих. Что подтверждают фрагменты нашего последнего разговора.

- Вы - едва ли не единственный наш режиссер, который постоянно разрабатывает тему Востока. Вас всегда интересовала Азия. Почему?

- Так получилось, что многое в моей жизни связано с Азией. Во мне есть азиатская кровь. Я родился на Дальнем Востоке. Первые картины снял в Казахстане. Просто потому, что в Москве мне не дали бы их снять. Я был известным сценаристом, но в советское время, чтобы снимать кино, бумажка нужна была. Мне, чтобы стать режиссером, надо было снова идти учиться. А я и без этого знал, что и как хочу снимать. Поэтому уехал в Казахстан и снял там детский фильм «Сладкий сок внутри травы». Мы забываем о том, что за Уральским хребтом - большая часть страны, люди, нефть, в конце концов. И будущее, мне кажется, за Востоком. Вообще детям нужно учить сейчас китайский язык. Чтобы работа была. А Европа… Они нас не понимают, мы их не понимаем.

- Россия, по-вашему, европейская или азиатская страна?

- Азиатская, конечно. С европейским уклоном.

- А вы - европеец, азиат, космополит? Какое место вы называете своим домом?

- Сразу несколько мест. Москву, Казахстан, Аризону, Европу... Я давно ощутил себя русским режиссером, работающим в разных странах. Место моего нахождения диктует прежде всего история, которую я рассказываю.

- Вы никогда не думали о том, чтобы снять фильм «Связной» по сценарию сына, который он начал снимать в Кармадонском ущелье, где трагически погиб?

- Нет, конечно. Сценарий замечательный, очень хороший мог бы быть фильм. Но его мог снять только он.

- Вокруг имени вашего сына не утихают страсти.

- Я стараюсь относиться к этому философски, хотя не всегда получается. Огромное количество документальных фильмов снято. Очень неважных. Книжки написаны второпях. Экстрасенсы и прочая муть - все это невозможно остановить. Я и не пытаюсь.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Сергей БОДРОВ родился 28 июня 1948 года в Хабаровске. В 1974 году окончил сценарный факультет ВГИКа. По его сценариям снято 35 фильмов, в том числе такие советские хиты, как «Баламут», «Любимая женщина механика Гаврилова». В 1984 году дебютировал как режиссер. Снял в этом качестве два десятка картин. Был одним из соавторов сценария французской картины «Восток - Запад». Дважды номинирован на «Оскар». Лауреат приза Европейской киноакадемии за лучший сценарий («Кавказский пленник»).

5 лучших фильмов Бодрова:

- «Непрофессионалы»

- «СЭР»

- «Катала»

- «Кавказский пленник»

- «Монгол»