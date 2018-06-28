2018-06-28T11:46:16+03:00
Звезды

Вечно молодая: Снимок 71-летней Татьяны Васильевой без юбки вызвал бурную реакцию в соцсетях

Провокационной фотографией подруги поделился актер Станислав Садальский [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Татьяна Васильева не выглядит на свой возраст: актриса тщательно следит за внешностью.Татьяна Васильева не выглядит на свой возраст: актриса тщательно следит за внешностью.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В 71 год актриса Татьяна Васильева сохранила прекрасную фигуру — чем часто пользуется ее близкий друг и коллега Станислав Садальский. Артисты постоянно в разъездах — гастроли, спектакли, которые они играют по всей России и за рубежом. Во время совместных путешествий Садальский то и дело подлавливает Васильеву в самых разных видах и позах и смело делится ее пикантными снимками в соцсетях. Чем не всегда вызывает одобрение поклонников актрисы. Последний такой случай произошел 27 июня — Садальский решил поздравить Россию с Днем молодежи свежей провокационной карточкой Татьяны.

На снимке актриса позирует без юбки — из одежды на ней только блузка и черные колготки. Татьяна Григорьевна лежит на диване, томно закинув ноги на его спинку и демонстрируя на камеру обнаженное бедро.

- Всех с днем молодежи России, к коей причисляю и нас с Таней Васильевой, ведь молодость – это всего лишь состояние души и юность сердца. Правда, понимаешь это только с возрастом, – написал Садальский в своем блоге.

В 71 год Татьяна Васильева сохранила прекрасную фигуру. Фото: соцсети.

В 71 год Татьяна Васильева сохранила прекрасную фигуру. Фото: соцсети.

Снимок обнаженной Васильевой вызвал бурную реакцию в соцсетях. «Слишком эротично и не по возрасту», - считают фоловеры артиста. В комментариях пользователи интернета напоминают, что Васильева — уважаемая артистка и уже трижды бабушка, поэтому прежде, чем публиковать такие фото в соцсетях, Садальскому стоит подумать ее репутации. Впрочем, актер, да и сама Татьяна Григорьевна не обращают внимания на критику и считают, что надо наслаждаться каждым прожитым днем и воспринимать все с позитивом.

Недавно Садальский вновь дал повод посудачить по поводу фигуры Татьяны Васильевой: актер опубликовал в Инстаграме ее пляжный снимок в бикини. В мае артисты побывали на гастролях в США: со своим спектаклем «Голая правда» они объехали крупнейшие города Америки – Лос-Анджелес, Майами, Атланта, Сиэтл, Денвер. Воспользовавшись передышкой в гастрольном графике, Садальский и Васильева решили позагорать на солнечных пляжах Калифорнии. Причем выбрали для отдыха тот самый пляж, на котором когда-то снималась знаменитая комедия «В джазе только девушки». Снимком этого исторического места Садальский поделился в своем Инстаграме:

- В «Джазе только девушки» помните? Татьяна стоит именно на том месте, где происходило действие фильма. А прелесть место - согласитесь со мной, - написал он, сопроводив кадр хэштегом #голаяправда - по названию своего гастрольного спектакля.

stassadalstassadal
в Джазе только девушки помните?Татьяна стоит именно на том месте где происходило действие фильма. А прелесть место- согласитесь со мной. #садальскийивасильева #садальский #флорида #маямибич #океан #голаяправла
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Оценить прелесть этого места подписчикам серьезно помешал тот факт, что на фотографии актер запечатлел свою подругу в бикини. В комментариях к фото поклонники, разумеется, обсуждают не знаменитый пляж, а фигуру Татьяны Григорьевны.

Как Татьяне Васильевой в ее годы удается сохранять стройность? Главный секрет стройности актрисы, как она сама признается – «не жрать». А еще ежедневный фитнес и самодисциплина.

- У попсы райдеры гигантские: биотуалет, ящик французского шампанского, коньяк. У меня в райдере так - кефир, два банана, тренажерный зал, - рассказывала актриса в интервью «Комсомольской правде». - Мне говорят - будет зал! Приезжаю - в подвале метров пять на три дорожка и гантели. Нет ни кондиционера, ни окна! И все равно встаю на дорожку и час по ней хожу.

Васильева не скрывает, что она сторонница пластических операций. Актриса убрала мешки под глазами, сделала подтяжку лица, подкорректировала форму подбородка. А еще Татьяна Григорьевна регулярно делает уколы красоты, объясняя, что при ее профессии это - необходимость.

- Я иногда еду в метро, ищу женщин моего возраста и размышляю, как бы я могла выглядеть, - рассказывала звезда театра и кино. - Понимаю, что у меня профессия специфическая, а другим и в голову не приходит, да и потребности такой нет. Но что возможности у них нет, я никогда не поверю! Можно купить меньше сарделек, а на витаминные уколы накопить.

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