Подозреваемую в шпионаже Цуркан доставили в Мосгорсуд

СЕГОДНЯ 11:27 2018-06-28T12:02:11+03:00

Член правления "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Румынии, во время рассмотрения законности ареста в Мосгорсуде. ФОТО Михаил Почуев/ТАСС

Изменить размер текста: A A

В четверг утром московские журналисты собрались у стен Мосгорсуда, чтобы увидеть задержанную за шпионаж члена правления "Интер РАО" Карину Цуркан.

- Заседание, где будет рассмотрена жалоба защиты на законность ареста подозреваемой пройдет в закрытом режиме, так как материалы дела имеют гриф "секретно". Цуркан будет участвовать в нем по видеосвязи из СИЗО "Лефортово", - сообщила "Комсомолке" представитель Мосгорсуда Кристина Притула.

Однако судебные приставы все же доставили Цуркан в суд. Как стало известно "КП", на этом настояла сама подозреваемая, которая имеет юридическое образование.

Примечательно, что Цуркан и ее защитник отказались от каких-либо комментариев, сославшись на тайну следствия.

"Без комментариев для СМИ", - отрезал адвокат Дмитрий Цуприк.

Напомним, член правления "Интер РАО" Карина Цуркан обвиняется в шпионаже. Примечательно, что дело настолько секретное, что экс-члена правления "Интер РАО" содержат в специальном блоке СИЗО Лефортово, а не в единственном женском Следственном изоляторе №6, где ожидала приговора бывший руководитель департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгения Васильева. То есть интерес к Цуркан у силовиков намного выше, чем к нашумевшему делу "Оборонсервиса".

В столичном суде еще раз подтвердили, что гражданка Румынии Цуркан вменяется сбор секретной информации и передача ее одному из государств Восточной

Европы.

По сообщениям ряда источников "румынская шпионка" или "новая мата хари" могла быть завербована внешней разведкой Румынии в интересах западных спецслужб несколько лет назад. Предполагается, что она могла продавать информацию о поставках электроэнергии в Крым и Донбасс, а также детали согласования проектов строительства в Турции АЭС "Аккую".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новая Мата Хари сдала Западу схему энергопоставок в Крым и Донбасс

В шпионский скандал с членом правления «Интер РАО» Кариной Цуркан, подозреваемой в шпионаже на спецслужбы стран НАТО, могут быть вовлечены ряд российских чиновников. Об этом «КП» сообщили источники, близкие к следствию (подробности)