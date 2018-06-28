В России появятся электронные трудовые книжки
Россиянам больше не придется бегать в отделы кадров и делать копии трудовых книжек, записи в трудовой станет сложнее подделать, а потеря книжки не уже не будет для человека трагедией мирового масштаба. С 2020 года в России заработает система электронных трудовых книжек. Об этом сообщил премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг.
- Внедрение электронных книжек должно быть поэтапным, работодатели продолжат вести и традиционный бумажный документ, для ряда людей такая опция сохранится. Передавать документы в электронном виде в Пенсионный фонд компании начнут с 1 января 2020 года. В течение 2019 года нужно будет решить все связанные с этим правовые и организационные вопросы, проинформировать и подготовить работников, - сказал Медведев.
По словам премьера, введение электронных трудовых книжек позволит создать базу данных, где будет храниться информация обо всей трудовой деятельности граждан.
- Бумажная трудовая книжка может быть утрачена, подделана, или может не сохраниться информация о работодателе, и тогда возникает необходимость в восстановлении трудового стажа по довольно сложной процедуре, - пояснил Медведев.
По его словам, электронные трудовые книжки будут особенно удобны для тех, кто работает на «удаленке».
При обращении за госуслугами тоже не нужно будет предоставлять сведения о трудовой деятельности и стаже - все это уже будет зафиксировано в базе данных.
- Это уменьшит затраты работодателей на кадровое производство, - считает премьер.