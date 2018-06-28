2018-06-28T14:31:55+03:00
В мире

В Таиланде пятые сутки ищут пропавшую в пещере футбольную команду

К поискам 13 человек присоединились американские солдаты и британские дайверы
Аббас ДЖУМАAbbasdjuma@IBN_MOHAMMAD
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По словам специалистов, пропавшие дети и их наставник могут быть заблокированы в пещере Тхам Луанг из-за наводнения.По словам специалистов, пропавшие дети и их наставник могут быть заблокированы в пещере Тхам Луанг из-за наводнения.Фото: REUTERS
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Почти неделю тысячи тайских спасателей, военных и волонтеров разыскивают 12 футболистов юношеской сборной и их 25-летнего тренера. Об исчезновении подростков стало известно в субботу днем, когда офицер полиции нашел велосипеды спортсменов, припаркованные у входа в пещерный комплекс города Хуахин (это почти 10 километров подземных ходов).

По словам правоохранителей, дети и их наставник могут быть заблокированы в пещере Тхам Луанг из-за наводнения (сейчас в Таиланде начинается сезон дождей, и вход в расщелины на этот период закрываются). Поэтому пока водолазы пытаются подобраться к месту инцидента снизу, команды спасателей ищут другие входы в пещеры сверху. Если они ничего не найдут, придется бурить поверхность.

Откачать воду не удается, так как она прибывает слишком быстро, а мощные насосы использовать опасно из-за риска вызвать обвал.

- Мы пока не достигли цели. Каждого кислородного баллона хватает лишь на 200 метров погружения, а расстояние составляет несколько сотен метров. Но мы не собираемся останавливаться, – рассказал руководитель группы спасателей Чалончай Чаякам. Он также добавил, что над пещерами работают вертолеты и экскаваторы. Но и они бессильны перед стихией.

При этом, как говорят специалисты, в пещерах есть незатопляемые места, которые достаточно просто найти. Поэтому, скорее всего, футболисты живы, о чем также свидетельствуют найденные недавно свежие следы.

К ПОИСКАМ ПОДКЛЮЧИЛИСЬ СОЛДАТЫ ВС США

- Мы здесь для того, чтобы консультировать наших тайских партнеров, - говорит сотрудник по связям с общественностью ВВС США Джессика Таит. - За последние 4 дня мы приложили огромные усилия. Работа ведется круглосуточно.

АНОМАЛЬНО СИЛЬНЫЙ ДОЖДЬ

Эксперты говорят, что такие ливни - это слишком даже для сезона дождей. И, по словам метеорологов, погода может ухудшиться. Правда вчера все же удалось установить насосы в устье пещеры, а небольшая остановка дождя сегодня позволила спасателям перезарядить устройства, и они работают до сих пор.

СЕМЬИ ЖДУТ НОВОСТЕЙ И МОЛЯТСЯ

У входа в пещеру 24 часа дежурят родственники - около 60 человек. Для них был организован палаточный лагерь со всеми удобствами.

- Я чувствую, что все обойдется, - сказал отец одного из пропавших мальчиков. - Нам говорят, что ситуация становится все лучше и лучше. Я уверен, что мой сын вернется. Он сильный. Он спортсмен. Его физическая подготовка позволит ему продержаться.

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