Банки обяжут блокировать карты клиентов при подозрении на воровство

СЕГОДНЯ 14:54 2018-06-28T15:03:56+03:00

Банки обяжут «замораживать» подозрительные переводы или блокировать карту на два дня в случае их появления. Фото: EAST NEWS

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Владимир Путин подписал закон о противодействии хищению средств с банковских карт.

Схема будет такая. Если банк заподозрит, что перевод с карты совершили не вы, он обязан будет «заморозить» его и заблокировать карту. Любую — и кредитную, и дебетовую. Закон распространяется и на электронные кошельки.

Блокировка продлится два дня. За это время банк должен как-то связаться с клиентом и узнать детали. Если человек подтвердит, что это был он, то перевод разрешат и карту разблокируют сразу же. А если выйти на связь с держателем карты не получится или он сам за это время не объявится, то банк все равно должен через два дня карту разблокировать и разрешить перевод.

- Признаки подозрительных транзакций (денежных переводов — ред.) будут определяться Центральным банком, — пояснили в пресс-службе ведомства.

- Подозрительной может считаться оплата картой за границей. И любое другое изменение в поведении человека. Например, он все время пользовался картой в России с 9 до 11 утра. И вдруг платит ей ночью из Сомали, — рассказывает председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов.

Или будут блокировать, например, операции, которые похожи на дело рук так называемых дропперов. Эти люди воруют с чужого счета деньги, переводят их на свою карту и снимают средства.

Проблема с воровством денег с карт действительно существует. В 2017 году было примерно 300 тыс. несанкционированных переводов на сумму больше 1 млрд руб.

- Право блокировать подозрительные транзакции было у банков и раньше. Просто закон теперь вменяет им это в обязанность, — дополняет Виктор Достов.

Банкам действительно не мешало бы больше думать о безопасности клиентов. Украсть деньги с карт иногда бывает несложно. Вот недавняя история: у клиента крупного банка украли телефон и карту. Воры легко поменяли ее пин-код и сняли полмиллиона! Пока ничего потерпевшему банк не компенсировал. Наоборот — требует вернуть деньги (среди украденной суммы были кредитные средства).

- По закону клиент вправе опротестовать транзакцию, которую он не совершал. И тогда банк должен вернуть ему украденные деньги. Но на практике почти не было таких случаев, когда кредитные организации делали бы это, - отмечает банковский эксперт Тимур Аитов.

В свою очередь владельцам карт можно порекомендовать оставаться на связи, если они уезжают в какие-то «подозрительные» места, - чтобы сотрудники банка без труда могли до них дозвониться.

Закон вступит в силу через три месяца.