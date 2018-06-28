Алена Водонаева: «Даже сбежать из загса — поступок более мужской, чем то, что сейчас делает Крид»

СЕГОДНЯ 15:06 2018-06-28T15:15:18+03:00

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С момента окончания проекта «Холостяк» прошел месяц, а разговоры по поводу финалистки и шоу и главного героя не утихают до сих пор. Поклонники реалити гадают, продолжились ли отношения между Егором Кридом и Дарьей Клюкиной, или действительно, после финала певец и его теленевеста разошлись в разные стороны. Но тут и сам Егор Крид добавил дров в костер обсуждения, начав подсмеиваться над финалисткой шоу. Кроме того, исполнитель не стал приглашать девушку и на свой день рождения, при этом в гостях у него оказалось много других длинноногих особ. Алена Водонаева не смогла остаться в стороне от происходящего и высказаться о поведении музыканта, которое считает неприемлемым.

По мнению экс-звезды «Дом-2», Дарья Клюкина является очень доброй и красивой девушкой, которая не заслуживает подобного отношения.

«Возникает вопрос: почему весь негатив получает не Егор, который сделал свой выбор, предварительно вытрепав нервы Даше, ее соперницам и миллионам телезрительниц? Чего стоят только постоянные обвинения каждой второй участницы в неискренности и жажде пиара за его счет. Даже сбежать из загса — поступок более мужской, чем такие заявления», - категорично заявила телеведущая.

Алена заявила, что Дарья продемонстрировала свою искренность еще в пятом сезоне «Холостяка». И доказательством этой честности стал тот факт, что девушка покинула проект, когда поняла, что не испытывает чувств к Илье Глинникову. Более того, красавица выдержала волну негатива со стороны многочисленных поклонников шоу, когда вернулась уже в шестой сезон.

Помимо прочего, Водонаева прошлась и по внешности остальных участниц «Холостяка». Телеведущая уверена, что практически все девушки пришли на проект не для поисков любви, а ради пиара и поднятия продаж рекламы своих соцсетей.

«Если посмотреть на девушек свежим взглядом, кажется, будто половина из них не на проекте познакомилась, а у одного пластического хирурга. Носы и губы как под копирку. пока продюсеры срывали куш в виде рейтингов, девчонки время зря не теряли: кому пиар, кому артист. И не важно кто — главный «холостяк» или кто-нибудь другой: брат, сват, друг, сосед артиста — берем всех! А лучше двоих заверните! Ушлый оказался состав участниц в этом году, ничего не скажешь», - заявила Водонаева.

В итоге, Водонаева пришла к выводу, что Клюкина достойна действительно большой любви.

«Баба бьется за мужика! Хотя спрашивается: с чего это вдруг, девочки? С точностью до наоборот должно быть, вы забыли? Мы женщины! Мы выбираем. Не понравился? Следующий», - подытожила Алена в колонке журнала «7 Дней».