Женский взгляд на секс с болельщиками

СЕГОДНЯ 15:45 2018-06-28T15:58:47+03:00

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А мне нравятся иностранные болельщики.

Когда они идут по центру Москвы, черноволосые, шумные, кудрявые и сахарные, как итальянцы (спокойно, я знаю, что Италия не приехала на чемпионат)), от них прет бешеный сексапил.

И ты на это реагируешь, если ты не деревяшка. На волосатую грудь, на маскулинный запах, на иностранную ухоженность, на наглость.

Мне сейчас скажут, что это моя личная история.

Да нет. Давно известно, как наши женщины падают перед турками, арабами и прочими южанами (фильм "Плащ Казановы", где Чурикова проводит ночь с итальянским жиголо, а потом он требует у нее денег, туда же).

Первая причина дамской слабости в коленях понятна: южане СМОТРЯТ. В отличие от закрытых в собственном футляре северян, парни с горячей южной кровью заговаривают на улицах, делают комплименты, раздевают глазами, хотят. Граница темпераментов проходит по Воронежу: севернее по трассе Ростов-Дон - сплошное соблюдение личных границ и женщина - друг человека, южнее - сексуальный объект.

Женщина ОТКЛИКАЕТСЯ на призыв. На рыбье северное: "Вас много, а я один, поэтому влезла на каблуки и сама-сама-сама", - откликнуться не получается.

Ну, и второе: я не генетик, но рискну предположить, что противоположности (юг-север) должно тянуть друг к другу, это физиология, так природа обеспечивает здоровое крепкое потомство.

Плюс сегодня женщин притягивает феерическое веселье людей, приехавших на праздник-парад-карнавал, плюс... да, лоск более высокого уровня жизни. Эмерикан бой, уеду с тобой. В ситуации, когда Родина отнюдь не противостоит Объединенному Западу, а выполняет рекомендации МВФ, не вижу ничего предосудительного в девичьем желании лучшей доли и в эмиграции.

Это не проституция, это инстинкт заботы о потомстве.

Женщины всегда будут влюбляться в более сильных (сексуально активных, богатых), хоть тресните пополам, посконные патриоты.

А патриоты (вернее, люди, называющие себя такими), действительно, готовы треснуть от злости: массовые связи россиянок с иностранцами вызывают у неудачников в соцсети приступ попаболи: «Шалавы на Никольской продают Родину!!! Бразильские болельщики спели песню про розовую дырку (buceta rosa)!!! Поляки орально удовлетворяли болельщицу на лавочке!», - и, главное: «Где эти шалавы были всю зиму, когда я хотел… (телесно общаться. – Ред.)?».

Давайте честно: порицать беспорядочные половые связи надо целиком, а не в зависимости от национальности. Если нельзя с поляками, значит, нельзя и с посконным неудачником, который хотел всю зиму (безуспешно). Я, между нами, вообще за девственность до брака, но современное российское общество имеет другой стандарт, половая жизнь сейчас есть условие выхода замуж. Увы и ах, поборники нравственности.

А новояз, когда женщин, имевших отношения с южанами (по выражению посконных ублюдков, «черными»), зовут «чернильницами» - мерзость, нацизм и пакость. Инвалидные особи Великороссов, неспособные привлечь самку, истекают ядом и завистью и забрасывают нечистотами счастливые интернациональные пары, прикрываясь громкими словами о сохранении генофонда.

И только поэтому хочется пожалеть будущих маленьких метисов и мулатов: им жить рядом с этими дремучими макаками, которые выместят на детях Чемпионата всю свою неполноценность, умственную и сексуальную, все неудовлетворенные желания.

На самом деле новая кровь - не позор для нации, а ее богатство. Новые гены, новые характеры. Да, лучше бы папы-болельщики увезли от нас своих детей, но в жизни всякое бывает. Бывают и несбывшиеся надежды.

…Однажды я с маленьким сыном ехала в автобусе, в салоне с нами ворковала парочка: негр и россиянка.

Когда они вышли (Боже! Спасибо, что не раньше) мой мальчик подскочил ко мне и, вытаращив от переживаний глаза, выдохнул:

- Мама! Белая женщина - и ЧЕРНЫЙ мужчина!!!

Автобус замер. Все в детстве смотрели кинокартину "Цирк" ("Смотрите! У этой женщины ЧЕРНЫЙ ребёнок!").

В звенящей тишине я среагировала:

- Сынок, это хорошо! Будут красивые дети!

Автобус облегченно грохнул.

Ребенок – это всегда плюс. Пусть будет больше, желтеньких и красненьких.