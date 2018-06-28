16-летний сын Джонни Деппа серьезно болен

СЕГОДНЯ 17:29 2018-06-28T17:33:12+03:00

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У Джонни Деппа в жизни не то, что черная полоса, а полотнище. Не успел он оправиться от скандального развода с Эмбер Херд, как его накрыло финансовое банкротство и суд с бывшими менеджерами, обокравшими его. И тут вот свежая плохая новость: серьезно заболел 16-летний сын актера - Джек Кристофер. Причем, судя всего, случилось это так внезапно, что стало полной неожиданностью для всей семье. Из-за этого ЧП мама мальчика – Ванесса Паради вынуждена была пропустить премьеру фильма «Нож в сердце». По словам продюсера картины, звезда лишь сказала, что "получила очень плохие новости", бросила съемочную группу и уехала. Примерно так же отреагировал Джонни Депп.

Артист был со своей группой на гастролях в Германии. Он должен был выходить на сцену, но узнал о случившемся, отменил концерт и уехал. Репортеры заметили его выпрыгивающим из автобуса в Мюнхене, передает Daily Mail.

Стоит отметить, что дети Деппа и Паради сейчас проживают преимущественно с матерью во Франции. Несмотря на то, что певица никогда не состояла в браке с голливудским актером, Джонни оставил Ванессе и наследникам огромную часть своего состояния.

Сестра Джека Лилли-Роуз также предпочитает не комментировать самочувствие брата. В Instagram модели редко появляются фотографии юноши, но в интервью девушка подчеркивает, что находится с ним в прекрасных отношениях.