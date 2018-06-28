Российские самолеты-амфибии совершат арктическую кругосветку

СЕГОДНЯ 15:10 2018-06-28T15:18:43+03:00

Дальность предстоящего перелета – более 10 тысяч морских миль на высоте до трех тысяч метров. ФОТО ru.oceanicflight.com

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Международный кругосветный океанический перелет на самолетах-амфибиях стартует 3 июля в Самаре. Он состоится в рамках Российской арктической экспедиции "Север Ваш". Дальность перелета – более 10 тысяч морских миль на высоте до трех тысяч метров. Планируется около 50 остановок и посадок: 15 по северным территориям России, шесть на Аляске, девять в Канаде, две в Гренландии, три в Исландии, одна в Великобритании, две в Норвегии, одна в Швеции, две в Финляндии и пять в Центральной России.

В экспедиции задействованы уникальные самолеты-амфибии российского производства – два LA-8 (восемь посадочных мест, общий вес груза – до 2,6 тонн) и один «Борей» (два посадочных места, общий вес груза – до 700 кг).

- Целью экспедиции является участие в международных исследованиях по глобальному изменению климата. В ходе мероприятия планируются провести медико-биологические исследования, изучение газового и аэрозольного состава атмосферы и ее термодинамических параметров, осадков, водной поверхности океана, ледового покрова с применением современных методов контроля и видеонаблюдения, - сообщают организаторы.