Дневник сыровара Олега Сироты: «Караул! Иностранцы приезжают!»

СЕГОДНЯ 15:30 2018-06-28T15:37:21+03:00

Свежая часть дневниковых записей фермера Олега Сироты, в которой на его сыроварню высаживается десант из полсотни иностранных фермеров, а сам он еще раз убеждается в пользе Чемпионата мира по футболу и других международных встреч на нашей земле

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НЕ УДАРИТЬ В ГРЯЗЬ ЛИЦОМ!

«28 июня. Недавно, рассказывая о том, как я нечаянно стал поставщиком сыров для сборной Франции по футболу, я упомянул о делегации иностранных фермеров, которые вдруг нагрянули к нам в гости в конце мая - почти полсотни земледельцев из разных государств! И многие мои читатели задали тогда вполне резонный вопрос: а что они там делали в таком количестве? Спрашивали — отвечаем!

Так вышло, что за пару недель до футбольного мундиаля, в Москве прошел мундиаль фермерский: VII Генеральная ассамблея Всемирной фермерской организации (ВФО), собравшая 170 представителей фермерских организаций из 55 стран мира. Как полагается земледельцам, долго в кабинетах засиживаться не стали, и засобирались посмотреть наши хозяйства: очень уж многим интересно было, чего мы добились за 4 года контрсанкций.

Селфи в исполнении иностранной гостьи. ФОТО Пресс-служба Минсельхоза РФ

Разумеется, встретить коллег хотелось, не ударив в грязь лицом. Как и в случае с Чемпионатом. Казалось бы: всего-то надо принять гостей и провести экскурсию с дегустацией. Но тут вылезает целая куча проблем: нужно сделать достойный подъезд к хозяйству, фасад подремонтировать, цветы на колонны повесить, камень перед входом положить и много еще прочего по мелочи сделать. Все точно также, как и перед ЧМ-2018 - под него, помимо стадионов, вон сколько дорог и инфраструктурных объектов создали, сколько всего отремонтировали!

И я тоже начал суетиться...

ДОРОГА УДАЛАСЬ!

Вначале побежал по кабинетам чиновников: «Караул! Иностранные гости приезжают, все пропало, дороги нет, опозоримся!..»

На нашего соотечественника, будь он чиновник или нет, приезд иностранных гостей оказывает магическое мобилизующее действие. Нам сходу выделили пару тысяч кубов асфальтовой крошки (тут нам особенно подфартило, что в этом году в Подмосковье строится рекордное количество дорог, и мы себе практически асфальт укатали). Пришлось провести полную мобилизацию и на хозяйстве: были запрещены перекуры, выходные и прочие расслабляющие элементы.

Также в экстренном порядке были привлечены дополнительные рабочие руки в виде бригады строителей для обивки фасада досками и помощи в благоустройстве. Перетащили технику со всех окрестных деревень. Нашли непьющих трактористов, и таки осилили дорогу! Наш опытный и старый грейдерист (он, по его словам, еще Ленина помнит) на стареньком советском грейдере так дорогу нарезал, что опытные дорожники с Мосавтодора, прибывшие на усиление и вооруженные по последнему слову техники (нивелиры, электронные приборы с новейшими грейдерами), диву давались, и восхищенно говорили, что дедушка их без работы оставил! Катком потом прикатали. Дорога удалась на славу! Так что теперь приезжайте к нам по укатанной дороженьке за сыром и на экскурсию.

ПЛОДЫ РЕМОНТА УЖЕ ПОЖИНАЕМ

В общем, спасибо иностранцам: специально под их приезд мы такое количество инфраструктурных и организационных дел сделали, которые при обычном течении жизни делались бы годами!

Денег, конечно, на эту подготовку ушло больше, чем на само мероприятие, но радует то, что и дорогой, и всем этим ремонтом мы пользуемся сейчас и будет пользоваться еще долго! Как и наша страна, которая после Чемпионата мира по футболу будет пользоваться автострадами, стадионами и отремонтированными городами. На эту красоту поехали к нам и земляки. Ходят, радуются и «себяшки» делают. В общем, мы уже пожинаем плоды нашего маленького Чемпионата мира - к нам приезжает на сыроварню рекордное количество гостей, не успеваем сыр носить из погребов (хорошо, хоть варить стали больше) и экскурсии рассказывать.

Экскурсии экскурсиями, а производство сыра не стоит. ФОТО Пресс-служба Минсельхоза РФ

Надеюсь, что и Родина наша тоже на этом Чемпионате заработает. Если не сразу, то со временем. Вот в Сочи, например, в сезон вообще не протолкнуться от туристов, курорт европейского уровня, а как его ругали, да хаяли: зачем да зачем? Затем!

В общем, такие проекты нам нужны. Без них наш человек и государство не работает - ну, не мобилизуется русский человек без экстренной ситуации. Это, видимо, часть нашего национального характера.

ЗАПИВАЛИ РОССИЙСКИМ ВИНОМ

Да и сам фермерский слет на нашей сыроварне тоже прошел на славу. Все наши страхи, к счастью, не оправдались. Приняли гостей, накормили досыта. Гостеприимство - это такая же часть нашей национальной культуры, как и мобилизация в критической ситуации. На дегустации были только отечественные сыры. Русские сыровары сегодня могут собрать на стол всю линейку сыров, да таких качественных, что иностранные гости ходили и причмокивали от удовольствия!

Отдельно показали достижения российских виноделов: ну, сыр и вино - это прекрасное же сочетание. И снова без промаха — иностранцы с удовольствием запивали сыры российскими рислингом, шардоне и алиготе. Еще бы: тот же рислинг, который популярен в Германии, взял там два года назад золотую медаль!

Из забавных наблюдений - подошли немецкие коллеги и спросили: почему мы свой фермерский сыр так дешево продаем? Такой же сыр в Германии дороже стоит... Так, значит, мы уже конкурентоспособны!

Олег Сирота и его буренки. ФОТО Пресс-служба Минсельхоза РФ

А они снова сдвигают бокалы и уже нашу ферму нахваливают.

- Проект коровника, - говорю, - мы пару лет назад выменяли у немецкого фермера на ящик шнапса.

Иноземные мужики удивлялись и раз под десять переспрашивали: правда ли, что еще три года назад на этом поле, кроме травы, ничего не было? Возможно ли так быстро создать хорошее хозяйство, ведь такого рода фермы у них поколениями строились?

Пришлось им русскую поговорку рассказать, в которой мы долго запрягаем, да быстро ездим. Мы, говорю, такой волшебный пендель с помощью санкций получили, что ни в сказке сказать, ни пером описать! И вообще, говорю, давайте к нам! Чего там в немецком скучном болоте делать на перенасыщенном рынке? Россия, как вы убедились, страна огромных сельскохозяйственных возможностей!

Гости остались в восторге от увиденного. ФОТО Пресс-служба Минсельхоза РФ

Крепко задумались иноземные мужики...

А вообще международная дружба - вещь очень даже нужная! Мы должны учиться, учиться и учиться. А потом, когда победим в борьбе за рынки продовольствия, поднимем бокалы за наших учителей, как Петр Первый после Полтавской битвы! В том, что это произойдет в обозримом будущем, у меня нет сомнений. У многих наших иностранных гостей, побывавших у нас на сыроварне, кажется, тоже.