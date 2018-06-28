2018-06-28T16:18:05+03:00
Политика

Президенты тоже бьют пенальти

Лидер России и глава ФИФА сыграли в футбол на Красной площади перед матчем детдомовцев и мировых звезд [видео]
Александр ГАМОВ@gamov1
Поделиться:
Комментарии: comments1
Владимир Путин на Красной площади открыл Парк футбола.Владимир Путин на Красной площади открыл Парк футбола.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

...Но сначала Владимир Путин и его гость - президент ФИФА Джанни Инфантино заглянули в павильон, что в самом центре Парка футбола, раскинувшегося на Красной площади - там под стеклом сверкает золотом главный кубок Чемпионата мира. Путин и Инфантино переглянулись и заулыбались.

На главной площади страны постелили футбольный газон и установили ворота. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На главной площади страны постелили футбольный газон и установили ворота.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А на поле их уже ждали две футбольные команды: юные футболисты, в числе которых играли воспитанники детдома из Красноярска, и звезды мирового футбола - Роналдо, Маттеус, Пуйоль, Касильяс...

Детдомовцы из Красноярска сыграли в футбол со звёздами мирового футбола прошлого. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Детдомовцы из Красноярска сыграли в футбол со звёздами мирового футбола прошлого.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Здесь же были и наши легенды - Алексей Смертин и Дмитрий Булыкин.

По свистку арбитра Путин и Инфантино попасовали друг другe, а потом пробили «пенальти» сначала по одним воротам, затем - по другим. (Но оба - не попали, там стояли надежные пацаны в настоящих вратарских перчатках.) И игра началась! Но ради справедливости все же замечу: когда за 10 минут до этого президенты - на специальной площадке - били по воротам, которые защищал электронный вратарь - они попали точно в ворота!

Бразилец Роналдо на поле не вышел, но удачи юному вратарю пожелал. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бразилец Роналдо на поле не вышел, но удачи юному вратарю пожелал.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Матч прошел, что называется, в бескомпромисной борьбе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Матч прошел, что называется, в бескомпромисной борьбе.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наши мальчишки никаких "поблажек" именитым мастерам не делали и шли в борьбе за мяч до конца. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наши мальчишки никаких "поблажек" именитым мастерам не делали и шли в борьбе за мяч до конца.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Честно говоря, я ожидал, что Путин выйдет на поле не в белой рубашке и пиджаке, а в футболке. Но потом вспомнил - это в хоккее у президента есть постоянный № - 11. А в футболе пока - нет. Было бы вполне логично, если бы после ЧМ-2018 он у него все же появился...

Путин забил гол в Парке футбола на Красной площади.Президент России и глава ФИФА дали старт матчу детской команды, а потом и сами попробовали поразить ворота

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр ГАМОВ

 
Читайте также
Новости 24
Во Франции сняли обвинения с российского сенатора Керимова
В Греции 55-летнюю россиянку унесло в море на надувном матрасе на 14 часов
Бывший епископ из Канады приговорен к домашнему аресту из-за 149 детей от 24 жен
Рогозин попросил Счетную палату проверить предприятия космической отрасли
Трамп призвал ФБР проверить связи Хиллари Клинтон и России
Суд Швеции оставил жалобу "Нафтогаза" по приостановке решения Стокгольмского арбитража в отношении "Газпрома" без удовлетворения
Посол РФ в США: Россия стремится ко всеобщему ядерному разоружению
Гидрометцентр: дожди, грозы и сильный ветер ожидаются на выходных
Макрон: Евросоюз не будет подчиняться чьим-либо указам в сфере торговли
Украинский омбудсмен не смогла попасть в колонию к режиссеру Сенцову
Медведев поздравил Бодрова-старшего с 70-летием
В Германии работник предприятия 18 лет подсыпал яд в обеды своих коллег
Московская уполномоченная по правам человека после аварии в центре столицы попала в больницу
Акционеры «Совхоза имени Ленина» потребовали от Павла Грудинина отменить передачу земли
Встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки 16 июля
Fox News: встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки
"Идеально для спокойных переговоров ": Пушков прокомментировал выбор Хельсинки местом встречи Путина и Трампа
Самыми расточительными болельщиками на ЧМ-2018 названы американцы и китайцы
В Индии самолет упал на жилой квартал, есть погибшие
Московские школы станут водить учеников в театр не менее раза в год