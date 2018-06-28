«Каждый футболист должен понимать: этот матч - единственный шанс в жизни. Второго не будет». Фетисов о матче Испания - Россия

СЕГОДНЯ 18:00 2018-06-28T18:21:35+03:00

Изменить размер текста: A A

С Вячеславом Фетисовым мне удалось поговорить в Кремле во время церемонии вручения президентом РФ Путиным государственных наград выдающимся деятелям нашего государства. Вячеслав Александрович был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

- Вячеслав Александрович, поздравляем вас с высокой наградой. Мы вас очень любим!

- Спасибо.

- Скажите, как болельщик с большим стажем…

- Я не болельщик. Я активный участник.

- Ну, да, Фетисов – прежде всего великий спортсмен. В хоккее! Но сейчас – все мы - футбольные болельщики, правда?

- Конечно, мы сейчас все болеем. И должны понимать одну очень важную вещь: поддержка болельщиков сегодня спортсменам необходима как никогда. Поэтому, я думаю, что если они будут на сто процентов выкладываться, любой результат даст нам возможность гордиться командой.

Поэтому - терпения, внутреннего убеждения и веры в то, что все получится.

- Как опытный спортсмен скажите, чего нам ждать 1-го числа?

- Я думаю, что это тот самый случай, который выпадает спортсмену раз в жизни. Не надо думать, что будет второй раз.

Мне кажется, что ребята должны это осознавать сегодня. И играть с самой полной отдачей!

Такой поддержки, как футбол, (за исключением хоккея, конечно! – А.Г.) я думаю, ни один вид спорта не имел у нас в стране никогда. Я понимаю, это дополнительная психологическая нагрузка на игроков. Но, с другой стороны, на то он и спорт, на то он и футбол, чтобы именно в нужное время в нужном месте все сложилось.

Поэтому хочу пожелать ребятам во главе с главным тренером удачи 1-го числа.

- А что делать болельщику, чтобы телевизор не выкинуть с балкона?

- Таких рекомендаций я не могу дать. Сам я просто стараюсь сдерживать себя.