Москалькова рассказала о состоянии Сенцова

СЕГОДНЯ 16:20 2018-06-28T17:35:31+03:00

А прилетевшая в ту же колонию в Салехард уполномоченная по правам человека Верховной Рады не попала к режиссеру-террористу

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Киевские правозащитники твердят, что Россия врет о состоянии здоровья украинского режиссера Олега Сенцова. Его осудили на 20 лет колонии за подготовку теракта в Крыму. К нему в Салехард наведалась российский омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова.

- У меня состоялась встреча с Сенцовым - она длилась около часа. Его состояние здоровья в целом удовлетворительное. Но все равно остается беспокойство за развитие событий. Идет 46-й день голодания - это требует большого внимания, - сказала журналистам омбудсмен.

Режиссера-террориста каждое утро осматривают врачи. Ему два раза в день приносят еду. Сам Сенцов ни на что не жаловался Москальковой.

Но Украина и тут сумела разыграть целую драму. Этим же утром в Салехард прилетела уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова. Но пройти в колонию не смогла - Денисова прилетела на встречу без согласования с российским омбудсменом и руководством колонии.

Многие артисты, режиссеры и музыканты требуют, чтобы Сенцова освободили. Никто из них и слушать не хочет, что этот человек готовил теракт. А вот участник АТО на конференции ОБСЕ в Киеве признался, что лично передавал взрывчатку Сенцову в Крыму.

- Один из тех предметов (взрывчатку - Ред.) перевозил я лично – на собственном автомобиле, на котором я перевозил наших военных, до последнего бойца из Крыма, - заявил Сергей Стериков, в соцсети «Фейсбук»именующий себя Иван Сирко