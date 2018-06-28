“У нас есть запасные генераторы и даже бомбоубежище”: репортаж из секретных кабинетов, где готовят задания для ЕГЭ

СЕГОДНЯ 16:40 2018-06-28T17:47:52+03:00

Изменить размер текста: A A

- Вы первый человек, кого мы пускаем сюда с телефоном, - открывают передо мной двери сотрудники Федерального института педагогических измерений. Именно здесь, в ФИПИ разработчики составляют задания Единого госэкзамена, проводят их экспертизы, чтобы составить равные по трудности варианты. Во избежание утечек, меры безопасности здесь — как на закрытом военном производстве. Разве что отпечатки пальцев не сняли! Паспорт проверили трижды.

В одном здании с ФИПИ находится Федеральный центр тестирования. Первая структура занимается содержанием экзаменационных материалов – эксперты составляют огромный банк заданий для каждого предмета, из которых комплектуются варианты для участников, с учетом часовых поясов и регионов. А вторая записывает их на защищенные диски и отправляет на места.

ФИПИ и ФЦТ находятся в одном здании, их функции строго разделены.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По сути, одна рука не знает, что делает другая: ФИПИ не знает, куда отправится какой вариант и в чьи руки он попадет на экзамене, а ФЦТ получает лишь зашифрованные файлы и не знает, что там у них внутри. Чтобы передать эти файлы (всего-то с этажа на этаж!), надо пройти несколько периметров безопасности, включающие охранников и видеонаблюдение. Пересылать данные через интернет категорически запрещено.

Видео с камер наблюдения на мониторах у охранника.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На всей территории ФИПИ установлены камеры наблюдения, на которых видно абсолютно все помещения, включая подсобки и кухню. Каждое действие остается записанным на камеру и будет храниться в архивах три года. Так что разработчики экзаменов точно так же находятся под наблюдением, как и те, кто их сдает.

- Если вы попробуете что-то снять на телефон или заглянуть куда-то не туда, мы это тут же увидим и пресечём, - предупреждает охранник.

В нескольких местах стоят металлодетекторы, которые реагируют даже на фольгу из упаковки жвачки. Досмотр похлеще, чем в аэропорту.

В кабинетах зоны ограниченного доступа запрещено находиться со смартфонами.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В кабинетах зоны ограниченного доступа, где работают разработчики ЕГЭ, операторы баз данных и другие специалисты, запрещены мобильные телефоны и абсолютно все устройства, с помощью которых можно что-то сфотографировать или записать. У компьютеров нет разъемов под флешки или диски, а доступ в интернет заблокирован. Все личные вещи надо оставить на входе у охраны, в специальных шкафчиках – словно в раздевалке в спортзале.

- Все эти меры мы вводили постепенно, и все наши сотрудники сами понимают, почему это важно, - рассказывает Михаил Поляков, первый замдиректора ФИПИ. - Хотя у нас был один эксперт, который на старте ввода этих мер никак не желал расставаться с телефоном ни на минуту – в итоге нам пришлось расстаться с ним, с экспертом.

Обратите внимание на видеокамеру наблюдения в дальнем углу.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Работа над заданиями ЕГЭ начинается больше чем за полгода до экзамена. Разработчики создают новые задания и вносят правки в уже существующие, а операторы вносят эти исправления в базу заданий. Чтобы получить к ней доступ, нужен специальный цифровой токен. У каждого технического специалиста он свой — проще говоря, аналог электронного паспорта.

Каждая правка дополнительно отмечается ещё и в бумажном журнале. Там же фиксируются и все рабочие распечатки.

- Каждая бумажка, которая выползла из принтера в этой комнате, должна получить регистрационный номер и быть записана в специальном журнале. Некоторые материалы могут распечатывать только сотрудники с определенным уровнем доступа, тоже по токену, - объясняют разработчики.

Есть в ФИПИ и свои тайные комнаты. Там под семью печатями хранятся архивы со всеми материалы, которые касаются изменений в заданиях ЕГЭ — любых, вплоть до последней запятой. Правда, если даже каким-то чудом там окажется школьник, ему это ничем не поможет. Заданий — десятки тысяч по каждому предмету, и это уже в итоговом варианте! Точную цифру разработчики не называют — ещё одна тайна.

Есть в ФИПИ и свои тайные комнаты.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Часть новых заданий заранее выкладывается в открытый доступ у нас на сайте, - рассказывает директор ФИПИ Оксана Решетникова. – Это происходит в течение всего цикла разработки материалов. В варианты экзаменационных материалов ЕГЭ по всем предметам включаются задания из открытого банка.

Все задания проверяются на сложность, чтобы разные варианты были "параллельны". Поэтому на экзамене ребёнку не может попасться объективно более сложный или более легкий вариант.

Точное число заданий разработчики не называют — ещё одна тайна.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Снимать людей и лица запрещено — сотрудники вовсе не жаждут публичного внимания, тема ЕГЭ сильно будоражит публику. У многих даже семьи не знают, чем они занимаются — так, тесты какие-то составляют. И конечно, со всеми работниками заключаются специальные соглашения о неразглашении.

Поэтому единственные публичные люди здесь — это главы федеральных комиссий, которые занимаются разработкой материалов. Во время экзаменов и после них они дежурят на специальной горячей линии и отвечают на вопросы экспертов региональных предметных комиссий — как правильно проверять те или иные ответы. Для этого они покидают зону ограниченного доступа, чтобы поработать на специальном компьютере у поста охраны, имеющем выход в Интернет.

- Мы помогаем коллегам оценить, насколько верен ответ ребёнка, потому что формулировки могут быть разные и предсказать все заранее невозможно, - говорит Элеонора Амбарцумова, замруководителя Федеральной комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по географии. - Но таких вопросов из года в год поступает все меньше, поскольку мы проводим большую предварительную работу, рассказываем об особенностях каждого типа заданий и их оценивания.

После того, как файлы с утвержденными заданиями вносятся в базу, из них составляются комплекты вариантов. Для каждого часового пояса и каждого региона они свои. Двум школьникам в Волгограде и в Калининграде один и тот же вариант никак не достанется.

- Раньше мы печатали комплекты заданий на бумаге, теперь, в основном (бумажные комплекты распечатывают только в особых случаях - если ЕГЭ сдаётся в больнице или колонии - Ред.), перешли на компакт-диски, - объясняет Андрей Лемеш, замдиректора Федерального центра тестирования. - На один диск записываются варианты заданий для 15 человек — как раз на одну аудиторию. Каждая школа, в которой проходит экзамен, заказывает задания по числу сдающих плюс несколько на запас, если диск будет поврежден.

Зашифрованные комплекты вариантов на диски записывают операторы ФЦТ. В самый разгар сезона подготовки к ЕГЭ, а он начинается за несколько месяцев до экзаменов, над этим круглосуточно трудятся более 50 человек в несколько смен. Для каждого диска распечатывается специальный штрих-код, который надо отсканировать, чтобы записать на диск соответствующий комплект заданий. Сами задания зашифрованы, так что операторы видят только названия файлов. Кроме штрих-кода, на диске указывается предмет и регион, для которого он предназначен.

После того, как файлы с утвержденными заданиями вносятся в базу, из них составляются комплекты вариантов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Каждый диск с заданиями упаковывается в специальный конверт и опечатывается пломбой. Если пломбу вскрыть, то на диске останется предупреждающая надпись.

- Эти конверты в школах по-разному пытались вскрывать, и над паром держали, и ножницами пытались разрезать аккуратно, - говорит Андрей Лемеш. - Но даже если диск вскроют, то на обычном компьютере он не воспроизведется. Для этого нужен специальный пароль, который передается в экзаменационный пункт только перед самым началом экзамена и цифровые идентификаторы организаторов – токены.

Каждый диск с заданиями упаковывается в специальный конверт и опечатывается пломбой.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Если в момент работы оборудование дало сбой и диск записался с ошибкой, то его отправляют в шредер-измельчитель. Если на чём-то написано "ЕГЭ", то в целом виде до мусорного бака оно не доберется.

- На случай сбоев у нас есть запасные генераторы и даже бомбоубежище. Так что тут можно без проблем пережить небольшую ядерную войну, - говорят операторы.

Бракованные диски отправляются в шредер-измельчитель.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Все диски упаковываются в специальные конверты и защитные пакеты. В школы по всей стране их доставляют силами Главного центра специальной связи. В день "Икс" сотрудники Спецсвязи на бронемашине (да-да, мы не преувеличиваем, всё именно так! - Ред.) привозят в школу коробки с нужными дисками. Чем-то похоже на инкассацию в банке.

Дальше диски с заданиями будут храниться под охраной организаторов и прицелом камер наблюдения — даже если коробку случайно положат не в тот шкаф, это увидят.

И наконец, в день экзамена организатор возьмет нужный диск, покажет школьникам и наблюдателям, что он цел и невредим, вставит в компьютер и подтвердит его своим ID. И только после этого можно будет распечатать задания и раздать их выпускникам.