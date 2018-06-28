Как корреспондент "КП" иностранным фанатам квартиру сдавал

СЕГОДНЯ 17:00 2018-06-28T17:02:20+03:00

История о том, как журналист "КП" сдал квартиру трём болельщикам из Марокко и что из этого вышло. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гости оценили «бабушкину мебель», сушки с маком и сразились в футбол с киргизскими дворниками

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ПОЕЗД УШЕЛ?

Сначала у моего соседа Федора случилось несчастье. Квартиранты, с которых он по доброте душевной даже залога не брал, съехали без предупреждения, как только закончился срок аренды.

- Вот черти, - жаловался Федя, встретив меня в лифте. - Что им на месяц раньше не смотаться, я бы хоть фанатам успел квартиру сдать на время мундиаля этого. А теперь что с ней делать — все, кому надо, уже забронировали...

- Да ты не представляешь, как много на свете разгильдяев, откладывающих все на последний момент, - со знанием дела утешал я товарища. - Срочно размести объявление и подсчитывай барыши. Смотри, цены какие!

- Ну-ну, - скептически ухмылялся сосед. - Хочу видеть...

А однажды даже опрометчиво выпалил:

- Вот сам и попробуй, если такой умный. На тебе ключи — и крутись, как можешь. Полвыручки — твои.

ПИВО, ДЕВУШКИ, ФУТБОЛ

А что — не боги горшки обжигают. Вызов принят. Первым делом составил текст объявления. Про квартиру два слова, она у Феди, хоть и чистенькая, но далека от модерна. Это называется «бабушкин вариант». Зато район — что надо! Тихий центр, Москва-река рядом, набережная, знаменитая «сталинская» высотка, которую в «Покровских воротах» снимали. Музеи, театры, монастыри, достопримечательности...

Хотя, стоп! О чем это я? Музеями фаната не заманишь. Тем более, монастырями. Да и «Покровские ворота» иностранцы навряд ли смотрели.

Вычеркиваем. Пишем заново. Во дворе — футбольная коробка. До Лужников и Спартак-арены — рукой подать. В пешей доступности - рестораны на любой вкус и кошелек, бары с отменным пивом и огромными телевизорами, увеселительные прогулки по Москве-реке, бурная ночная жизнь. У нас «на районе» всего этого, и правда, навалом. Да и не забыть отметить, что в самой квартире телик — метр по диагонали, а также имеется штопор и открывалка для пивных бутылок.

ЭКСПЕРТОВ НА МЫЛО!

Из бара в бар перетекая (мысленно), добрался до цены. Открываю несколько сайтов - за свои ухоженные однушки хозяева просят по 7-10 тыс рублей за ночь. Федина хата конкурентам явно уступает, а вот мои аппетиты — ничуть. Смело ставлю 10 тыс. Добавляю фоток: парочку с квартирой и с десяток — набережная, кораблики, окрестные виды. Бац — и объявление на нужном сайте. Параллельно выставляю его в разделе «Сдать-снять без посредников» в популярной соцсети. Может, думаю, совет какой дадут умные люди.

Часа не прошло, как я в полной мере узнал, что такое классовая ненависть и конкурентская зависть. «Налоговую бы на вас, барыги!» - это, пожалуй, самый сдержанный комментарий. Но гораздо больше было тех, кто просто издевался над нами. И над квартирой.

- Отстой, клоповник, на что вы надеетесь с этим бабушкиным ремонтом? - говорили одни.

- Не считайте иностранцев за идиотов! - вторили другие.

- В вашем районе гостиницы по полторы тысячи за номер, - нагло утверждали третьи.

А вот это уже вранье. Цену я взял не с потолка. Обежал несколько отелей в околотке: на время чемпионата цены за самый обычный номер подскочили до 15-18 тысяч — это раза в три выше, чем в обычное время.

И когда я спросил одну из таких критикесс, зачем она пишет неправду, дама (как оказалось, живущая в Штатах) искренне призналась:

- Да прикалываюсь я. Расслабьтесь!

ПЕРВЫЙ КЛИЕНТ

В общем, понял я, ничего путного мне здесь не скажут: мы уже давно не страна советов. Каждый сам несет свой чемодан и умнеет, набивая шишки.

А с ценой я, пожалуй, действительно погорячился. Это стало понятно после того, как в течение первых суток никто даже не заглянул на мое объявление. Скинул тысячу, потом еще 500. Прошло два дня, настали выходные, забыв о своей авантюре, поехали мы с Федей к друзьям на шашлыки с жимолостью (крупная уродилась в этом году первая в нашей полосе ягода). Сидим, вкушаем, душевные разговоры ведем, про квартиру и забыли — и тут звонок с какого-то явно не российского номера.

Звонящий представился менеджером того самого портала, где мы разместили наше нахальное объявление. И спросил, готов ли хозяин принять гостей. На пятеро суток. Прямо сейчас.

- А что за гость, откуда?

- Молодой человек из Швейцарии и два его друга.

Угораздило же его — прямо на шашлыки.

- Давайте завтра, - говорю.

- В вашем объявлении стоит сегодняшняя дата, - жестко ответил собеседник. - Я вынужден буду вас оштрафовать за необоснованный отказ от бронирования.

Вот так попал! Действительно, поставил «заезд в любое время» - чтобы клиентов привлечь. Даже и не думал, что кто-то ответит на наше объявление, поэтому и не стал вычеркивать выходные. Но законы бизнеса суровы. И вот мы с Федей вызываем такси, мчимся на станцию и заскакиваем в последнюю электричку.

«СОВЬЕТ СТАЙЛ» ПОЛЬЗУЕТСЯ СПРОСОМ

У подъезда стоят трое. Марокканцы. Из Швейцарии только один. Двое других - из Франции. Приятные ребята. Оказалось, что там, где они забронировали раньше, им, едва увидев, отказали.

- Неспроста это, давай и мы что-то наплетем... – бормочет Федя. - Ну их, вдруг террористы...

Марокканец постарше грустно улыбается. Русского он не знает, но, видно, что по одному слову все понял.

- Нет, Федя, это что-то вроде антисемитизма получается, - говорю другу и широко улыбаюсь гостям.

Берем вещички — а ехали марокканцы совсем не налегке, до этого 5 суток провели в Санкт-Петербурге - и поднимаемся в квартиру.

- Perfect, - говорят гости, оглядываясь. Безупречно, значит.

Тут же подключились к Wi-Fi - все работает.

А увидев стиральную машину, вообще возликовали — вот, оказывается, что главное для путешествующего фаната, а не модные обои. Когда же я притащил им из дома сушилку для белья, их радости не было предела. Вместительная кладовка тоже произвела впечатление — туда тут же полетели все рюкзаки и чемоданы. В общем, эксперты, осмеивавшие федину советских времен мебель, оказались посрамлены. Главное — комфорт. А некоторые опытные владельцы жилья утверждают даже, что «совьет стайл» - это даже фишка для иностранцев. Модерна они и у себя насмотрелись.

«Я ВАМ НЕОФИЦИАЛЬНО СКАЖУ: НЕ ЗАМОРАЧИВАЙТЕСЬ»

Жизнь иностранного фаната в Москве известна. С утра — мученье после вчерашнего. Поэтому - здоровый сон до обеда. В обед — завтрак: интернациональные чипсы дома или нормальная еда в ближайшем трактире. «Lokal food», то есть что-нибудь местное и вкусное - это у иностранцев на втором месте после стиральной машины. Как раз рядом с домом есть отличный ресторанчик, ребятам понравилось. Вечером — просмотр очередного матча на стадионе, в ФАН-зоне или в баре, поход в центр, веселье, знакомства, ночные кораблики...

А ведь их надо еще зарегистрировать, гостей наших. Закон суров: более трех суток — вносим в реестр. Обычно это можно сделать и в ближайшем почтовом отделении, но не во время мундиаля. Сейчас - только в полиции или МФЦ, объяснили мне на почте. Чудом застав всех троих дома, фотографирую их паспорта и FAN ID – фанатские удостоверения. Чувствую неловкость. Бормочу про порядок, безопасность.

- It's normal, - успокаивают меня марокканцы.

Еду с хозяином в МФЦ — а там от ворот поворот:

- Во-первых, иностранцы должны присутствовать лично либо вы должны предъявить оригиналы их паспортов и удостоверений болельщика. А во-вторых, нужны копии всех страниц их паспортов, а не только той, где фото.

Ничего себе. Люди приехали гулять и веселиться — а тут езжай в контору, сиди в очереди, пусть и небольшой. Или отдай документы в чужой стране практически незнакомому человеку...

- Боюсь, это не получится, - безнадежно говорю женщине в окошке.

И тут эта добрая душа отвечает:

- Ну тогда я вам неофициально скажу: не заморачивайтесь. Никто их привлекать к ответственности не будет, если, конечно, ничего не натворят. Никому не надо мировых скандалов. А если у них ничего спрашивать не будут, то и про хозяев квартир ничего не всплывет.

На том и порешили.

МЕКСИКАНСКИЕ ФАНАТЫ — ПРОТИВ КИРГИЗСКИХ ДВОРНИКОВ

Марокканцы в положенный срок благополучно уехали, оставив, кстати, квартиру в идеальной чистоте. Тот, который из Швейцарии, даже прислал, долетев до Цюриха, благодарственное смс от себя и товарищей, отметив, что никаких вопросов к документам при выезде из страны не было.

А мы с Федором в это время уже заселяли очередных фанатов. Четверку мексиканцев. Парни в одночасье оказались на улице после того, как в хостел на Павелецкой, где они поселились, нагрянула полиция. Оказывается, у владельцев заведения, предлагавших постояльцам койку за 2 тыс руб. в 10-местном кубрике, не в порядке были какие-то документы. Хостел закрыли, постояльце выселили, денег не вернули.

И прямо на улице они через свои мобильники обнаружили федину квартиру - вот до чего техника дошла. К тому же я цену снизил, 25% скидки дал для тех кто арендует на срок от недели и дольше. Вот и пошел клиент.

Федя был в восторге. Я тоже. И пока один собирал старое белье, а другой бегал за новым (никто же, включая жен, даже и не думал, что у нас от клиентов отбоя не будет), мексиканцы, не смущаясь, зашли на нашу футбольную коробку и часа два сражались со сборной киргизских дворников.

А потом позировали перед соседями в своих сомбреро размером с футбольное поле.

ЛАЙФХАК

МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ — КАК БОНУС

У многих иностранцев мобильные телефоны не принимают наших сим-карт. А находясь в России, пользоваться интернетом по их тарифным планам выходит дорого. Помочь можно так. Берете какой-нибудь старый телефон, которым уже не пользуетесь (в каждом доме таких по несколько). Идете с иностранцем в салон сотовой связи — он с деньгами, вы с паспортом — и все: человек обеспечен интернетом. А если у вас есть лишняя «симка» с действующим номером, то и ходить никуда не надо.

КАК В ЛУЧШИХ ОТЕЛЯХ

Если в обычных отелях постояльцы требуют ежедневной уборки, то наши постояльцы-фанаты, наоборот, наотрез отказались: перед отъездом все сами уберем.

Завтраки им тоже не нужны: сами, говорят, все приготовим. А вот на сушки с маком основательно подсели: оказалось, что ни евро-марокканцы, ни мексиканцы прежде этого деликатеса не пробовали.

ДОСЛОВНО

Что рассказывают на своем сайте владельцы квартир о фанатах-постояльцах

Регистрируя аргентинцев, я принесла на всех мужиков фото одного и того же. Ошиблась - мне они все на одно лицо, хоть и красивое. В МФЦ заметили, не прокатило.

Зачем им при регистрации копии всех страниц?! У австралийцев в паспорте их штук 50.

Никто вовремя выселяться не хочет. Самые организованные в этом отношении - семьи с детьми. На втором месте - пары. Дальше идут бабы — двое, трое, четверо и на последнем месте - мужики без баб. Надо быть готовым, что проспят или что-то в этом духе. Самые организованные среди мужиков - геи.

А знаете, среднестатистический бразилец по-английски говорит намного хуже среднестатистического русского.