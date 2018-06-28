2018-06-28T17:45:29+03:00
Звезды

Сын Сергея Шнурова вырос его точной копией

Рокер показал своих «пьяных детей»
Кира БУЛЫЧЕВА
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Дети Сергея Шнурова Серафима и Павел.Дети Сергея Шнурова Серафима и Павел.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В недавно распавшемся браке у Сергея Шнурова и Матильды (Елены) Мозговой не было детей. Парочка откровенно говорила, что пока желания обзаводиться отпрысками нет, да и жилплощадь маловата. И если супруга лидера «Ленинграда» еще могла как-то по этому поводу рефлексировать, то Шнуру волноваться было нечего - от предыдущих браков у него уже есть двое детей. Серафима родилась в браке музыканта с Марией Исмагиловой, а Аполлон - сын Сергея от бывшего директора группы Pep-see Светланы Костициной. Шнуров, в принципе, неплохой отец - со своими детьми регулярно видится, помогает им, когда необходимо. На днях рокер повесил в своем инстаграме фото 24-летней Серафимы и 18-летнего Аполлона. «Пьяные дети. Шнуровы» - подписал артист фотку. Ну как пьяные - с бокалами с игристым.

Мы ознакомились с инстаграмом Павла, которого на самом деле артист не так часто показывает в соцсетях. Сын артиста взял себе двойной ник - Павел -Аполлон. Первая часть - имя, которое ему дали при крещении, второе - «по паспорту». Напомним, что такое необычное имя мальчик получил в честь поэта Аполлона Григорьева.

Павел-Аполлон, оказывается, дико похож на своего отца. И одевается, как и Сергей, «с изюминкой». Вот только не матерится и не любит выпивку, как его звездный папа. У Аполлона репутация скромняги.

Павел-Аполлон сильно похож на отца. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Павел-Аполлон сильно похож на отца.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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